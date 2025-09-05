La conclusión de Andicom 2025 sobre el futuro de la educación tech en Colombia

Cartel de todas las empresas, colombianas y extranjeras, que se hicieron presentes en Andicom 2025. Foto: CLICKSALINAS

Google Cloud es una plataforma que reúne todas las aplicaciones de desarrollo web de la multinacional estadounidense. A menudo se utiliza para crear soluciones tecnológicas que permitan prever con rapidez la escalabilidad de la infraestructura en las aplicaciones del buscador. En términos prácticos, es un espacio virtual en el que se puede acceder a los servicios de Google sin necesidad de una interfaz física.

En el marco de Andicom 2025, la cuadragésima edición del congreso de tecnología más importante en Colombia, realizado en Cartagena de Indias del 2 al 5 de septiembre, El Espectador tuvo la oportunidad de conversar con Juan Pablo Consuegra, director de Google Cloud para Colombia, sobre las conclusiones del evento, los retos para el futuro tecnológico del país y un nuevo proyecto de la compañía.

Algunas reflexiones de Andicom 2025

Comenzando por Cintel, entidad organizadora de Andicom y aliado en Colombia para desarrollar el Estudio WIP (World Internet Project), publicó su Perfil del Consumidor Digital 2025, el cual abarca a más de 400 personas en todo el país.

En este documento concluyó que el Smart TV es el segundo dispositivo en el hogar que más está demandando conectividad a internet, superando al computador portátil y el de escritorio. Adicionalmente, en términos de IA, el 48% de los usuarios de internet en el país ya han usado inteligencia artificial.

Incluso, el 75% de los encuestados considera que la tecnología en general no pondrá en riesgo su trabajo. Lo que refleja una mayor aceptación a la realidad y el futuro de Colombia y el mundo, aunque aun la confianza en la IA es un tema de discusión.

Google Cloud en Andicom 2025

“Andicom siempre tiene una dinámica muy interesante, pero este año en particular me ha llamado mucho la atención que hay un interés diferencial por entender la IA y cómo puede impactar positivamente a una empresa y a una persona”, explicó Juan Pablo Consuegra, director de Google Cloud para Colombia.

Según Consuegra, con respecto al año anterior, el 50% de empresarios colombianos están planeando invertir en inteligencia artificial. Además, en promedio, ese número ha subido hasta un 650% si se tienen en cuenta los últimos seis años. Una cifra que es más del doble de Brasil y México, mercados de la región mucho más grandes que el de Colombia.

Datos que dejan ver la importancia que Colombia está tomando en Latinoamérica, su natural acondicionamiento a las nuevas tecnologías y su disposición a ser un actor importante para la transformación digital de empresas e individuos.

Programa Capacita+ IA de Google Cloud

Este será un evento de capacitación híbrido y simultáneo que tendrá como objetivo entrenar a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos en inteligencia artificial (IA) generativa con Gemini, todo en un solo día.

Se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre y se centrará en aprender a utilizar Gemini, Google Workspace y NotebookLM, todas herramientas de la marca. Su énfasis estará en la ingeniería de prompts y la experiencia no-code, habilidades necesarias para crear agentes de IA, democratizando el acceso a esta tecnología.

Las sesiones presenciales tendrán lugar en 50 universidades de 10 países de América Latina, en los que por supuesto se destaca Colombia. Google Cloud espera seguir el camino de Brasil y México que con su colaboración ha capacitado a un millón de personas a través de más de 550 universidades.

El futuro tecnológico de Colombia

Lo anterior, enfocado en IA y tecnologías de la nube durante los últimos 18 meses, otorgando más de 35.000 insignias de Google Cloud Skills Boost; una certificación en habilidades digitales demandadas en el panorama actual, especialmente el de Colombia.

De acuerdo con Luis Eduardo Aguilar, viceministro de Conectividad (e) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), presente en la apertura de Andicom 2025, la brecha digital en Colombia se está intentando cerrar desde tres frentes.

El primero, acceso a internet, segundo, el costo de la tecnología y tercero, la capacitación de personas. De acuerdo con el viceministro, el 28% de las oportunidades laborales que se abren en el sector de TI del país no logran ser ocupadas, porque los postulantes no cumplen con el perfil por su falta de experiencia y conocimiento tecnológico.

“Nosotros queremos impactar en las tres, pero ahora mismo estamos preparando y certificando a las personas para el uso y adopción de tecnologías. Esto lo hacemos a través de becas y alianzas públicas en busca de que las personas entiendan la IA, pero también que se empleen en este tipo de trabajos”, finalizó el director de Google Cloud para Colombia.