La cara oculta de San Valentín: cómo la IA ayuda a estafadores en citas en línea

Con técnicas cada vez más sofisticadas, los ciberdelincuentes aprovechan la soledad invernal y la ilusión del romance para manipular, extorsionar y robar a quienes buscan una conexión genuina. Foto: Kaspersky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

San Valentín es una celebración anual con origen italiano que conmemora el día de los enamorados. Aunque en Colombia lo celebramos en septiembre, las personas aprovechan la fecha para festejar y compartir con los seres amados. Sin embargo, también es un caldo de cultivo para explotar vulnerabilidades emocionales a través del mundo digital.

El mundo de las estafas y la suplantación de identidad ya está adoptando las nuevas tecnologías, en este caso la más popular, la inteligencia artificial. De acuerdo a los comentario a diferentes medios por parte de del Director de Amenazas Globales de Meta, David Agranovich, “Esta es una nueva herramienta en el arsenal de los estafadores. Estos estafadores evolucionan constantemente; nosotros tenemos que evolucionar para mantener las cosas bien”.

Con técnicas cada vez más sofisticadas, los ciberdelincuentes aprovechan la soledad invernal y la ilusión del romance para manipular, extorsionar y robar a quienes buscan una conexión genuina.

Los sistemas de detección de la familia de aplicaciones de Meta, que incluye Instagram y WhatsApp, se basan en gran medida en patrones de comportamiento y señales técnicas en lugar de en imágenes, lo que significa que espían la actividad de los estafadores a pesar de los trucos de la inteligencia artificial, según Agranovich.

“Esto hace que nuestra detección y aplicación sean algo más resistentes a la IA generativa”, afirmó Agranovich. Para ello, puso el ejemplo de una estafa desbaratada recientemente que, al parecer, se originó en Camboya y se dirigía a personas en idiomas chino y japonés.

Le recomendamos leer: Riesgos en línea: 78% de los colombianos ha sido víctima de amenazas digitales

La tecnología de IA generativa existe desde hace más de un año, pero en los últimos meses su uso por parte de los estafadores se fortaleció, dijo durante la reunión informativa la “hacker ética” y directora ejecutiva de SocialProof Security, Rachel Tobac.

Las herramientas IA Gen, disponibles de forma gratuita en las principales empresas, permiten a los estafadores cambiar sus rostros y voces en las videollamadas para hacerse pasar por alguien que no son. “También pueden usar estos bots falsos que permiten crear un personaje o realizar llamadas telefónicas utilizando un clon de voz sin necesidad de que intervenga un humano”, dijo Tobac.

“Los llaman agentes, pero no se utilizan para el trabajo de atención al cliente. Se utilizan para estafas de forma automatizada”.

El objetivo principal del estafador es el dinero, con la táctica de generar confianza rápidamente y luego inventar una razón para necesitar dinero en efectivo o datos personales que puedan usarse para acceder a cuentas financieras, según Tobac. “Ser educadamente paranoico ayuda mucho, así como verificar que las personas son quienes dicen ser”, agregó

Según Agranovich, los estafadores operan en toda la gama de aplicaciones sociales, y Meta solo ve una parte de la actividad. El año pasado, Meta eliminó más de 408.000 cuentas de países de África occidental que los estafadores usaban para hacerse pasar por personal militar o empresarios para cortejar a personas en Australia, Reino Unido, Europa, Estados Unidos y otros lugares, según el gigante tecnológico.

Le podría interesar: 20 años de YouTube: la historia de cómo revolucionó el mundo de los videos

Además de desmantelar redes de estafadores, Meta está probando tecnología de reconocimiento facial para verificar posibles impostores en línea detectados por sus sistemas o denunciados por los usuarios.

Cinco red flags (señales de advertencia) de una posible estafa romántica según ESET

La compañía especializada en detección proactiva de amenazas, explicó distintas situaciones que deberían prender las alarmas sobre un posible perfil falso o estafa:

Primero ellos contactan . Es inusual que la víctima sea la primera en realizar el contacto. Normalmente, el atacante lo hará.

Son demasiado buenos para ser verdad . El catfisher buscará impactar a la víctima puede ser con una foto atractiva y demuestre poder o influencia. Además, será muy directo en cuanto a cumplidos y palabras de amor a su víctima.

Nunca llaman. Siempre hay algo que se interpone en el camino para poder conocer a esa “pareja ideal” evitando así las llamadas telefónicas, videollamadas y reuniones presenciales. Si bien la IA generativa facilitó este tipo de actividades como en esta estafa, aún falta mucho para poder copiar o crear un perfil de una persona completa y por eso se debe prestar atención a los detalles.

Extraña comunicación. Se pueden dar errores como respuestas demoradas o vagas, porque un catfisher no solo busca a una víctima, sino que está interactuando con muchas más.

Piden dinero o algo más a cambio. El dinero no siempre es el objetivo principal. Puede darse una combinación en donde el primer paso sea solicitar algo muy personal de la víctima como información confidencial, una foto sin ropa o audios comprometedores; para posteriormente chantajearla para no difundir lo compartido por la víctima.

Mucho cuidado con el Sexting

Las redes sociales modificaron las dinámicas del romance moderno, y el sexting es una de sus expresiones más comunes. Los estilos de citas redefinieron el romance y popularizaron prácticas como el sexting, es decir, el intercambio de mensajes e imágenes intimas.

Un estudio de Kaspersky, titulado “La verdad al desnudo”, revela que el 46 % de los colombianos entre 25 y 34 años ha compartido imágenes íntimas con su pareja, mientras que solo el 20 % de las personas entre 45 y 54 años admite haberlo hecho. Este dato refleja cómo las generaciones más jóvenes, más familiarizadas con la digitalización de sus interacciones, son más propensas a normalizar esta práctica.

Sin embargo, la confianza en la pareja no siempre se traduce en seguridad digital. De hecho, el 33 % de los colombianos cree que no es necesario establecer límites previos al compartir imágenes íntimas, confiando en que su pareja las mantendrá privadas sin necesidad de acuerdos explícitos. A esto se suma un preocupante desconocimiento sobre protección digital: el 40 % de los encuestados no sabe qué medidas puede tomar para evitar el acceso o la difusión no autorizada de sus fotos íntimas, conocidas popularmente como nudes.

El sexting no es en sí mismo un problema, pero sí lo es la falta de conciencia sobre sus riesgos. En un mundo donde la IA permite manipular imágenes y donde las filtraciones pueden convertirse en armas de chantaje, es crucial adoptar medidas de seguridad. Cifrar archivos, utilizar plataformas seguras y establecer acuerdos claros con la pareja son pasos esenciales para reducir la exposición a amenazas digitales.

Recomendaciones para mitigar los riesgos al compartir imágenes intimas

Si a pesar de conocer las posibles consecuencias de entregar información sensible, como fotos comprometedoras a la pareja a través de redes sociales o aplicación de citas, Kaspersky comparte los siguientes consejos:

Pensar antes de compartir : es triste, pero las relaciones terminan y cuando esto sucede, puede ser que no solo deje el sabor amargo de finalizar una relación amorosa, sino con la preocupación de qué será de las nudes compartidas. Es importante recordar que una vez que la foto sale del dispositivo, es imposible tener control de cuál será su uso o destino final.

No almacenar fotos íntimas en la nube: las cuentas en la nube pueden ser susceptibles a filtraciones de datos o accesos no autorizados. Es recomendable que también se revise la configuración de los dispositivos y desactiven la sincronización automática de imágenes.

Almacenar las imágenes en plataformas seguras y cifradas: lo mejor es que esas imágenes que son “solo para sus ojos” estén almacenadas en apps con cifrado de extremo a extremo.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.