En el marco del Oracle Open World 2019

La era digital también les toca a los gobiernos

Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina

Ciudades como Albuquerque y Buenos Aires han implementado soluciones digitales para facilitar la vida de los ciudadanos. Colombia se prepara para acelerar la gestión de trámites en línea, algo que, no obstante, depende de una conectividad todavía incompleta.

La mejor manera de impulsar un país hacia el desarrollo es invertir en educación. En eso cree Jorge Arias, vicepresidente de Ingeniería de Soluciones e Innovación de Oracle Latinoamérica, y por eso, dice, la apuesta del futuro es el conocimiento. “Singapur es hoy el país con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más grande del mundo y solamente le apostó a una cosa hace 25 años: educación. Hoy no vende manufacturas ni commodities. Su PIB se centra en exportar asistencia, y no de call centers o desarrollo de software, sino en servicios de high tech: biotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial. Es un país que hace dinero exportando servicios basados en conocimiento”, afirmó, mientras la empresa para la que trabaja le anunciaba al mundo, en el Oracle Open World que se llevó a cabo la semana pasada en San Francisco, California, que ya está disponible la primera nube automatizada del mercado, la cual es manejada exclusivamente por robots, con el fin de hacerla más segura.

Su sentencia es contundente: vivimos en la era de la generación de datos y es allí hacia donde el planeta debe virar para que la tecnología simplifique procesos repetitivos y los seres humanos se puedan dedicar a tareas más complejas. En ese sentido, Arias explicó que la empresa privada no es la única que debe asumir ese desafío. Las entidades del Estado también han de hacerlo. “Esa transformación en las instituciones públicas se mueve más lento porque no tienen competencia”, dijo.

Migración tecnológica: un tema global

Es algo necesario, una oportunidad que desde hace años han venido aprovechando varios países. Aparte del sobresaliente caso de Singapur está, por ejemplo, el de Albuquerque, en Estados Unidos. Sobre esta última ciudad, Brian Osterloh, director de tecnología e innovación, contó lo que hacen para que sea un gobierno local inteligente y conectado.

“Antes de 2004 nuestros ciudadanos buscaban en un directorio el número que necesitaban y llamaban. Pero desde 2014 empezamos a ofrecer servicios en línea. Los ciudadanos pueden entrar a una aplicación y solicitar servicios, por ejemplo, que les recojan un artículo viejo que desean botar”, dijo. A través de esa herramienta, los habitantes de Albuquerque también pueden hacer preguntas generales sobre espacios de la ciudad, como cuándo están abiertos el zoológico o la biblioteca o dónde hay estacionamiento libre. Son ejemplos sencillos, pero que implican el ahorro de tiempo y la optimización de recursos.

También está el caso de Buenos Aires, en Argentina, que desde hace seis años asumió el compromiso de mejorar la calidad y la transitabilidad de las vías peatonales para que sean un espacio público “amigable, integrador y seguro”, según manifestó Alejandro Naon, jefe de gabinete de la ciudad. “Utilizamos la nube de Oracle como herramienta tecnológica para obtener control de las veredas (andenes). Logramos visibilizar las actividades que sucedían en las calles, automatizar el proceso y optimizar el tiempo de nuestro equipo de planificación. Hemos podido monitorear en tiempo real el trabajo de nuestros inspectores y ahora somos más eficientes a la hora de asignar rutas de trabajo y recursos”, expresó. Gracias a ese cambio, el jefe de gabinete aseguró que la productividad en ese tipo de tareas se triplicó, “permitiéndonos cubrir el 100 % de las obras de servicio público”.

Colombia: conectividad y facilidad de trámites

Por su lado, Colombia también está en pleno proceso de transformación digital. Entre los temas más urgentes están, sin duda, ampliar la cobertura y lograr que el país esté completamente conectado, asunto mayor teniendo en cuenta que aún hay territorios sin siquiera servicio de luz. Según el último censo de población, la cobertura de la energía eléctrica es de poco más del 96 % de los hogares.

Sin embargo, por más imposible que siga pareciendo la tarea tecnológica, para Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), hacer de Colombia un país conectado “ha sido una prioridad para este gobierno. Están trabajando en la adjudicación de la banda óptima de 700 megahertz para que sea posible utilizar las redes 4G y 4.5G, que son móviles y hacen que el Estado preste sus servicios en las áreas más remotas del país, y permita un buen manejo de datos”, aseguró.

Según Yohai, esa es una de las grandes conquistas de este Gobierno, pues sin la banda el atraso es notorio, en comparación con otros países latinoamericanos. “La banda de 700 MHz la venimos solicitando desde 2016. En eso están México, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y Panamá. De ahí es urgente que podamos ir cerrando esa brecha regional”, dijo.

Al respecto, Sylvia Constaín, ministra de las TIC, indicó el pasado 16 de septiembre que su cartera está avanzando en la subasta del espectro, muy esperado por los operadores móviles. “A finales de año haremos la asignación de estas tres bandas, pues sobre todo la de 700 MHz es esencial para cambiar el mapa en el que la conectividad está concentrada en las áreas más pobladas”, expresó.

Por otro lado, en la agenda de modernización del país está un punto importante para los colombianos: hacer más fáciles los trámites del Gobierno. “A hoy se han ahorrado más de $26.000 millones en horas que se invierten menos en ir a una entidad pública y en hacer pagos públicos en línea”, dijo Fernando Grillo, director de Función Pública. Para ese trabajo, suscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno está identificando qué trámites quedarán simplificados para el beneficio de los colombianos.

Dicha tarea debe estar lista antes del 24 de noviembre. “Esto implica toda una transformación del trabajo que hace el Gobierno. Insta a que existan servicios ciudadanos digitales, expedientes electrónicos en las administraciones públicas, que se masifiquen los pagos en línea. Con esto se quiere que, por ejemplo, las personas puedan sacar un certificado de tradición de un inmueble desde la casa”, comentó. Una vez salga el decreto, se establecerán los plazos para hacer la transformación y que empiece a regir un sistema más digital. Será uno de los muchos pasos que quedan por dar para una gobernanza a tono con la llamada cuarta revolución industrial.

* Periodista invitada por Oracle al Oracle Open World 2019.