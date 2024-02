La historia de cómo pasamos de Magnavox Odyssey y Pong, a PlayStation 5 y GTA VI

Un repaso desde 1958 hasta 2023 por la historia de los videojuegos. Un viaje que habla mucho más que de consolas, títulos y estudios. Foto: El Espectador

Es difícil establecer cuál fue el primer videojuego o cuál fue el primer éxito comercial de esta industria. Lo cierto es que mucha agua ha pasado por debajo del molino y contar la historia de los videojuegos también es contar parte de la historia del mundo. Desde la gran rivalidad que protagonizaron Sega y Nintendo, ambas japonesas, hasta la incursión en el mercado de Sony y Microsoft como inexpertos, pero que hoy dominan las ventas de consolas.

Lo cierto es que en la actualidad es difícil imaginar un mundo sin una industria de videojuegos que han contribuido al entretenimiento tanto como la música, el cine y la televisión. Parece que ya no es considerado como un articulo de juguete para niños, sino todo un ecosistema que incluye no solo a creadores de contenido, jugadores, sino también empresas que tradicionalmente no han estado involucrados en esta industria, pero que ahora quieren un pedazo del pastel.