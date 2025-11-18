La red social X (Twitter) está caída: usuarios reportan fallas masivas

Los reportes no tardaron en multiplicarse en Downdetector, el sitio al que suelen acudir los usuarios cuando sospechan que un servicio está teniendo problemas. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

Desde muy temprano, este martes 18 de noviembre, miles de personas comenzaron a notar que X (la plataforma que muchos todavía recuerdan como Twitter y que ahora está en manos de Elon Musk) no estaba funcionando como de costumbre. Para muchos usuarios, la aplicación simplemente no cargaba: abrían la app o la versión web y los contenidos no aparecían, como si la página se quedara “pensando” indefinidamente.

Los reportes no tardaron en multiplicarse en Downdetector, el sitio al que suelen acudir los usuarios cuando sospechan que un servicio está teniendo problemas. Ahí, la mayoría de avisos coinciden en un mismo punto, el fallo está en la carga de las páginas. Y no se trata de un inconveniente aislado para Colombia, el mismo comportamiento se está viendo en otros países como España, Brasil y Estados Unidos, lo que confirma que la caída es global.

Aunque en un principio muchos pensaron que se trataba de un problema directo de X, todo apunta a un origen diferente. El pico de fallas coincide con una interrupción en los servicios de Cloudflare, una infraestructura en la nube de la que dependen varias plataformas, incluida la red social de Musk. La propia compañía ya reconoció el incidente y aseguró que sus equipos están trabajando para resolverlo. En pocas palabras, del lado del usuario no hay mucho por hacer, toca esperar a que el servicio se estabilice.

Mientras tanto, X no ha publicado ningún pronunciamiento oficial sobre las causas de la caída ni ha indicado cuánto podría tardar la normalización de la plataforma.

¿Cómo verificar si X está funcionando?

Cuando X o cualquier otra red social empieza a fallar, lo más práctico es revisar páginas que monitorean el estado de los servicios en tiempo real. Opciones como Downdetector permiten ver rápidamente si la caída solo afecta a un usuario en particular, si es un problema regional o si se trata de una interrupción global.

Muchas veces la falla puede venir del proveedor de Internet o como ocurre en sucesos como el de hoy, de un servicio intermedio cuya infraestructura resulta clave para que las plataformas operen con normalidad.

Por lo general, estos apagones digitales no suelen durar demasiado. Lo común es que se solucionen en pocos minutos, aunque en casos más complejos pueden extenderse durante horas. Y aquí es importante recordarlo sin tapujos: no hay nada que hacer del lado del usuario. La solución depende completamente de los equipos técnicos de las plataformas afectadas. Solo queda tener paciencia hasta que todo vuelva a la normalidad.

