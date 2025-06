Lanzan libro digital sobre protección contra ciberataques: ¿cómo descargarlo?

Ausencia de políticas y planes de seguridad: es común que las organizaciones no definan políticas de seguridad claras, ni establezcan directrices para el uso de contraseñas o planes de respuesta ante incidentes, lo cual debilita su capacidad de reacción ante cualquier amenaza.

Copias de seguridad que no se prueban: aunque muchas empresas cuentan con backups, fallan al no verificar regularmente su funcionamiento. En caso de un ataque, descubren demasiado tarde que las copias no pueden restaurarse correctamente.