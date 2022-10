Las acciones de las grandes empresas tecnológicas pierden US$400.000 millones

Las acciones de las empresas tecnológicas perdieron más de US$400.000 millones. Foto: Archivo

La venta masiva de 370.000 millones de dólares de las grandes tecnológicas de esta semana en medio de un repunte más amplio en el mercado no hizo nada para cambiar la opinión de que las acciones siguen estando demasiado caras.

Ningún tipo de Wall Street de renombre está por ahí declarándolos baratos, y los inversores en realidad los han llegado a ver como más peligrosos en lugar de más atractivos después de la derrota, independientemente del rebote del viernes.

A medida que avanzaba la semana y se acumulaban los feos informes de ganancias, los inversores recogieron frenéticamente opciones de venta que los protegían de pérdidas adicionales.

Sí, los gustos de Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. son menos costosos después de la liquidación, pero están lejos de ser gangas obvias. Parte del problema, dice Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, es que los analistas ahora deben reducir sus estimaciones de ganancias para estas empresas para reflejar el debilitamiento de los fundamentos económicos destacados en los informes del tercer trimestre. Y a medida que esas estimaciones bajen, las valoraciones de las acciones basadas en las ganancias proyectadas se recuperarán.

“Las estimaciones de ganancias para la tecnología parecen demasiado altas dada la elevada inflación de EE. UU., la disminución de la confianza corporativa y el endurecimiento de las condiciones financieras”, dijo Haefele.

La semana que fue

Uno tras otro, los gigantes tecnológicos enviaron un mensaje más o menos similar esta semana: las ventas se están desacelerando de las computadoras personales a la publicidad digital y el comercio electrónico en medio de tasas de interés altísimas y una inflación desenfrenada. Incluso el crecimiento de la computación en la nube, que se considera casi a prueba de recesión porque los servicios pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero, se está desacelerando.

La respuesta de los comerciantes fue dirigirse a las salidas en masa, infligiendo más dolor a un grupo crítico de acciones que en el transcurso del año han pasado de líderes perennes del mercado a parias y estableciendo otro obstáculo para un repunte sostenible del mercado.

El comercio de opciones en acciones de grandes tecnologías sugiere que los inversores están de vuelta en el lado cauteloso o incluso especulando que hay más espacio para caer. El volumen de venta agregado de Apple Inc., Meta Platforms Inc., Netflix Inc., Amazon, Alphabet y Microsoft se ha disparado desde un mínimo y ahora está de vuelta en los niveles vistos por última vez en mayo, según datos compilados por Bloomberg.

Microsoft y Alphabet perdieron alrededor de $ 280 mil millones en valor de mercado combinado el miércoles, el día después de la entrega de resultados. Meta Platforms perdió una cuarta parte de su valor después de que los planes para aumentar el gasto sacudieran a los inversores en medio de su segundo trimestre consecutivo de reducción de ingresos. Mientras tanto, el peor pronóstico de Amazon para el crecimiento del trimestre de vacaciones en su historia hizo que las acciones cayeran hasta un 12% el viernes, empujando brevemente su capitalización de mercado por debajo de $ 1 billón.

La resiliencia de Apple

No fue hasta que Apple, la última de las cinco compañías de tecnología más grandes por ventas en informar, que los inversores recibieron buenas noticias. Los ingresos trimestrales del fabricante del iPhone superaron las estimaciones de Wall Street gracias a las fuertes ventas de computadoras Mac y dispositivos portátiles como relojes. Sin embargo, Apple advirtió que el crecimiento no sería tan bueno en el trimestre actual.

La fortaleza relativa de Apple a raíz de otros feos informes de ganancias generó alivio y envió a las acciones a una ganancia del 7,6% el viernes, lo que ayudó a impulsar el índice Nasdaq 100 y el S&P 500 al tiempo que agregó alrededor de $ 150 mil millones a su valor de mercado.

Influencia del mercado

Microsoft, Amazon y Alphabet han visto caer sus acciones más del 30% este año, en comparación con una caída de aproximadamente el 18% del S&P 500. Apple, el único de los megacaps cuyas acciones están a la altura de la idea de que la escala masiva de las grandes tecnológicas y las posiciones de mercado dominantes los protegerían de una recesión del mercado, ha caído un 12%.

La caída en desgracia de la gran tecnología ha erosionado su influencia sobre el índice S&P 500 ponderado por capitalización de mercado este año al nivel más bajo desde abril de 2020. Aún así, con el 19% del índice de referencia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta Platforms tienen una influencia mayor que los sectores de servicios públicos, energía y consumo combinados.

En lo que va de semana, la carnicería ha hecho poco para apagar el entusiasmo en Wall Street esta semana en medio del optimismo de que la Reserva Federal se acerca a una pausa en su campaña de aumento de tasas con el debilitamiento de la economía. El S&P 500 repuntó por segunda semana consecutiva con un avance del 4%.

Aún así, un indicador de las cuatro acciones originales de FANG (Meta Platforms, Amazon, Netflix y Alphabet) va camino de su peor semana en relación con el índice S&P 500.

Las acciones tecnológicas de Megacap, el lugar al que acuden los inversores para esconderse durante la pandemia, han estado entre los mayores perdedores del mercado este año cuando la Reserva Federal se embarcó en su programa de ajuste más rápido en décadas.

“Ni siquiera los gigantes tecnológicos son inmunes a eso”, dijo Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jonestrading. “Estos informes de ganancias muestran claramente cómo la inflación se está acercando al gasto del consumidor y cómo las subidas de tipos están afectando a la economía”.