Mario, Pokémon y Tomb Raider: diario de lanzamientos en el E3

Juliana Vargas / @Jvargasleal

Desde el 9 de junio, la industria de los videojuegos ha centrado su atención en la Exposición de Entretenimiento Electrónico. Si bien la E3 inició oficialmente el martes 12 de junio, tres días antes las distintas compañías de videojuegos ya estaban presentando gameplays y trailers de sus juegos.

Con el comienzo formal de la feria también llegaron los lanzamientos de Nintendo y Square Enix, quienes se llevaron toda la atención del primer día del evento. Esto es lo que tiene que saber de lo que se anunció este martes en el E3:

Nintendo

De la mano de Marvelous Entertainment, esta empresa le ofrece al jugador una frenética guerra robótica, ya sea en solitario o en modo cooperativo. Este juego se llamará “Daemon X Machina” y se estrenará en algún punto de 2019.

Los minijuegos que los amantes de Mario Bros ya han jugado en Nintendo 64 y Wii llegan ahora a Nintendo Switch. A partir del 5 de octubre, se podrá jugar “Super Mario Party” gozando del nuevo modo de juego que ofrece la consola Switch. Este juego será una nueva recopilación de tableros y retos para disfrutar en compañía de varios amigos, esta vez con la particularidad de poder juguetear con el modo portátil de la consola. Por tanto, se podrá jugar frente al televisor, en el café o sobre alguna mesa campestre. Es decir, este juego será toda una fiesta.

Una de las más gratas sorpresas fue “Super Smash Bros”. Si bien en términos de jugabilidad esta entrega sigue la línea de sus predecesores, los usuarios podrán jugar con todos y cada uno de los personajes de Nintendo, cada uno con nuevas habilidades y equipo. Mario, Link, Zelda, Mewtwo, Ivisaur, una Wii-Fit Trainer, Ike, Mega-Man, Peach, la version femenina de Pikachu, Cloud…Todos están acá para convencer a los jugadores y luchar entre sí.

“Fire Emblem” es un videojuego de rol y estrategia que se ha hecho un hueco en Nintendo Switch. La actualización gráfica del juego con respecto a sus antecesores de Nintendo 3DS se hace presente en el tráiler. Se podrán manejar tropas enteras, las cuales seguirán secuencias cinematográficas, ataques letales y habilidades especiales; algunas escenas de anime prometen un argumento complejo y atrayente. Este juego se espera para mediados de 2019.

Otra de las grandes sorpresas es que a partir del mismo 12 de junio “Fortnite” podrá descargarse para Nintendo Switch. Esto quiere decir que, desde hoy oficialmente, “Fortnite” acapara todas las consolas de videojuegos.

La siguiente noticia fue “Octopath Traveler, un juego desarrollado por Square Enix. Con gráficas que recuerdan las entregas de “Final Fantasy” más antiguas y gratamente recordadas, este juego cuenta la historia de ocho viajeros, ocho aventuras y ocho roles. Cada línea argumentativa revela la historia y habilidades únicas de cada personaje y, mientras más se avance en la trama, más obstáculos el jugador enfrentará y más fuerza obtendrá.

Nintendo también anunció un nuevo DLC para “Xenoblade Chronicles 2”, llamado “Torna - The Golden Country”, el cual llegará en septiembre. Se tratará de una expansión de la aventura principal y se centrará en explicarnos la historia de Jin y su lugar de nacimiento, Torna. Esto permitirá ver a los jugadores cómo era originalmente este lugar y en lo que se ha acabado convirtiendo.

Y, lo más importante, Pokémon vuelve en todo su esplendor. El remake de “Pokémon Yellow” llegará a Nintendo Switch el 16 de noviembre de 2018 de la mano de “Pokemon Let’s Go Pikachu” y “Pokémon Let’s Go Eeve”. Incluirá la Poké Ball Plus, el dispositivo que hará la función de mando a la hora de jugar, y en su interior se encontrará el Pokémon Legendario Mew. Asimismo, se podrán compartir los Pokémon que se atrapen en la app “Pokémon Go” y el juego ahora permite el modo cooperativo. Una aventura que fue de ensueño para muchos, vuelve con gráficas 20 años mejoradas y con una nueva experiencia de jugabilidad.

Square Enix

Square Enix inició su demostración con “Shadow of Tomb Raider”, juego que presentó Sony en la madrugada del 12 de junio. Sin embargo, elevaron la nota aún más con un crossover entre “Final Fantasy XIV” y “Monster Hunter”. El Mundo Masivo online multijugador de Final Fantasy ahora se llenará de compañeros como el Palico y monstruos como el Rathalos.

Después anunció el lanzamiento en occidente de “Dragon Quest XI”. Estrenado en Japón hace un año, esta aventura llega el 4 de septiembre a PS4 y PC y, con algo de suerte, también a Nintendo Switch. Como los anteriores Dragon Quest, este juego también es un mundo abierto en el que el jugador se enfrenta a varios tipos de monstruos, y su mágica historia ha atrapado más de 3 millones de usuarios que lo habían comprado para noviembre de 2017.

“Just Cause” es un juego que esta empresa diseñó para Microsoft. A juzgar por su trailer, es un ambicioso juego ubicado en Surámerica en el que el jugador tendrá que enfrentarse a la mismísima naturaleza. También podrá usar carros, micro jets y motos de agua, y cada arquetipo de personaje tendrá sus habilidades únicas. Sus creadores prometen que se podrá “ir a donde sea y hacer lo que se quiera.”

Y para terminar, se presentó un videojuego que rompe con varios moldes. “The Quiet Man” estará disponible de forma digital para PS4 y PC en un futuro cercano y, si bien no se ha dicho mucho, textualmente desde Square Enix dicen que es "una fascinante experiencia cinemática guiada por la historia que combina perfectamente imágenes reales de calidad, imágenes creadas por ordenador y una jugabilidad trepidante".

Con todas estas noticias, las reacciones varían entre sorpresa y aturdimiento. ¿Han reaccionado igual que yo?