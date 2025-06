Meta reorganiza sus esfuerzos de IA con un laboratorio de ‘superinteligencia’

El nuevo laboratorio forma parte de una reorganización más amplia de los esfuerzos de Meta en IA. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Meta está preparando la presentación de un nuevo laboratorio de investigación en inteligencia artificial dedicado a la búsqueda de la “superinteligencia”, un hipotético sistema de IA capaz de superar los poderes del cerebro humano, pues el gigante tecnológico intenta seguir siendo competitivo en la carrera tecnológica, según cuatro personas conocedoras de los planes de la empresa.

Meta ha elegido a Alexandr Wang, de 28 años, fundador y director ejecutivo de la empresa emergente de inteligencia artificial Scale AI, para que se incorpore al nuevo laboratorio, dijeron las personas, y ha estado en conversaciones para invertir miles de millones de dólares en su empresa como parte de un acuerdo que también incorporaría a otros empleados de Scale AI a la empresa. Meta ha ofrecido paquetes de compensación de entre siete y nueve cifras a decenas de investigadores de empresas líderes en IA, como OpenAI y Google, y algunos de ellos han accedido a incorporarse, según las personas.

El nuevo laboratorio forma parte de una reorganización más amplia de los esfuerzos de Meta en IA, dijeron las personas. La empresa, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, se ha enfrentado recientemente a luchas internas de gestión en torno a la tecnología, así como a la rotación de empleados y a varios lanzamientos de productos que fracasaron, dijeron dos de las personas.

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, ha invertido miles de millones de dólares para convertir su empresa en una potencia de IA. Desde que OpenAI lanzó el chatbot ChatGPT en 2022, la industria tecnológica ha estado en competencia para construir una IA cada vez más potente. Zuckerberg ha impulsado a su empresa a incorporar la IA en todos sus productos, incluidas sus gafas inteligentes y una aplicación lanzada recientemente, Meta AI.

Mantenerse en la carrera es crucial para Meta, Google, Amazon y Microsoft, ya que es probable que esta tecnología sea el futuro de la industria. Los gigantes han inyectado dinero en empresas emergentes y en sus propios laboratorios de IA. Microsoft ha invertido más de 13.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Amazon ha invertido 8000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

Los gigantes de la industria también han gastado miles de millones en la contratación de empleados de empresas emergentes de alto perfil y en la adquisición de licencias de su tecnología. El año pasado, Google acordó pagar 3000 millones de dólares por la licencia de tecnología y la contratación de tecnólogos y ejecutivos de Character.AI, una empresa emergente que crea chatbots para conversaciones personales.

En febrero, Zuckerberg, de 41 años, calificó la IA de “potencialmente una de las innovaciones más importantes de la historia”. Y añadió: “Este año va a marcar el rumbo del futuro”.

Meta y Scale AI declinaron hacer comentarios. Bloomberg informó anteriormente que Wang se incorporaba al nuevo laboratorio Meta.

Los principales investigadores consideran que la superinteligencia es un objetivo futurista del desarrollo de la IA. OpenAI, Google y otros han dicho que su objetivo inmediato es construir una “inteligencia artificial general” o AGI, sigla en inglés de una máquina capaz de hacer cualquier cosa que el cerebro humano puede hacer, lo cual es una ambición sin un camino claro hacia el éxito. La superinteligencia, si puede desarrollarse, superaría en potencia a la AGI.

Meta lleva más de una década invirtiendo en IA. Zuckerberg creó el primer laboratorio de la empresa dedicado a la IA en 2013, tras perder frente a Google en el intento de adquirir una empresa emergente seminal llamada DeepMind. DeepMind es ahora el núcleo de los esfuerzos de Google en IA.

Desde entonces, los esfuerzos de investigación de Meta han sido supervisados por su científico jefe de IA, Yann LeCun, quien también es profesor de la Universidad de Nueva York. LeCun es un pionero de las redes neuronales, la tecnología que impulsa ChatGPT y sistemas similares.

Después de que ChatGPT provocó una explosión de interés por la IA, Meta desplegó recursos adicionales para dedicarse a esta tecnología. Creó un grupo de IA generativa, dirigido por Ahmad Al-Dahle, vicepresidente de la empresa. El grupo de investigación de LeCun también empezó a trabajar en lo que él consideraba la próxima generación de IA.

LeCun, quien fue uno de los tres investigadores de IA que ganaron el Premio Turing 2018, a menudo llamado el Premio Nobel de la informática, es muy respetado en todo el campo. Pero sus opiniones sobre la inteligencia artificial difieren de las de otros en Silicon Valley. Mientras que algunos creen que las tecnologías actuales alcanzarán la AGI en los próximos años, LeCun ha dicho que se necesitan ideas totalmente nuevas para alcanzar este elevado objetivo.

Una de las estrategias de Meta para ganar terreno en la IA ha sido “abrir el código” de su software, es decir, regalar su código de IA para que los desarrolladores y otras personas adopten sus herramientas. La empresa lanzó un modelo de IA de código abierto, Llama, y su producto de chatbot, Meta AI. Meta AI se incorporó a Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a sus gafas inteligentes Ray-Ban. En mayo, Zuckerberg dijo que más de mil millones de personas utilizaban Meta AI cada mes.

Más recientemente, la división de IA de Meta ha perdido empleados que se han ido a empresas rivales, según dos personas familiarizadas con el asunto. Las bajas se debieron al agotador ritmo de desarrollo del producto, a las luchas internas entre los jefes de equipo y a la escasez de mano de obra.

En abril, Zuckerberg anunció dos nuevas versiones de los modelos de IA Llama de Meta, las cuales afirmó que funcionaban tan bien o mejor que los modelos comparables de OpenAI y Google, según las pruebas de referencia recopiladas por Meta.

Poco después, investigadores externos descubrieron que los puntos de referencia de Meta estaban diseñados para hacer que un producto pareciera más sofisticado de lo que era. Algunos desarrolladores se indignaron ante lo que consideraron un engaño de Meta.

Pero no tanto como Zuckerberg, a quien le molestó que la gente pensara que intentaba disimular el bajo rendimiento del último lanzamiento, dijeron dos de esas personas.

Meta apuesta ahora a que Wang le ayude a recuperar la primera posición en la carrera de la IA.

La empresa debe proceder con cuidado. La Comisión Federal de Comercio llevó recientemente a Meta a juicio en un tribunal federal por sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp. Un acuerdo de inversión inusualmente estructurado con Scale AI podría ayudar a Meta a eludir algunas de esas preocupaciones.

Wang fundó Scale AI en 2016 junto con Lucy Guo, una ingeniera que posteriormente fue despedida por la empresa. Scale AI ayudó a otras empresas a crear tecnologías de IA. Contrató a ejércitos de colaboradores subcontratados para cribar enormes cantidades de datos, etiquetando y “limpiando” la información a fin de que pudiera utilizarse para entrenar complejos sistemas de IA. Entre los clientes de Scale AI se encontraban OpenAI, Microsoft y Cohere, una empresa emergente de IA de Toronto.

Más recientemente, Scale AI ha trabajado para desarrollar sus negocios en los sectores empresarial y público, enviando consultores e ingenieros a trabajar con empresas y gobiernos para ayudar a crear software que utilice IA.

Wang vivió en la misma casa que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. En enero, ambos fueron fotografiados codo a codo en el Capitolio con motivo de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Al día siguiente, Scale AI publicó un anuncio en The Washington Post en el que Wang pedía a Trump que aumentara la inversión en IA ante el riesgo de quedar rezagado respecto a China.

“Estimado presidente Trump”, decía el anuncio, “Estados Unidos debe ganar la guerra de la IA”.

c. 2025 The New York Times Company