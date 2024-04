Microsoft anunció que desvinculará Teams de Office a nivel mundial

Con la intención de mitigar posible sanciones económicas por antimonopolio, La compañía separará la aplicación de la suite de Office. Foto: MICROSOFT - MICROSOFT

Microsoft anunció que venderá su aplicación de mensajería y videoconferencias por separado de sus productos Office a nivel mundial. El gigante de la tecnología estadounidense llevó a cabo esta operación en Europa en 2023 para evitar sanciones económicas por la investigación de antimonopolio realizada por la Unión Europea.

La aplicación surgió en 2017 de forma gratuita para Windows y reemplazó a Skype for Business. En 2020 logró un alcance mayor de popularidad por la pandemia y el aumento del teletrabajo. La aplicación, que estaba integrada a la suite de Office 365, permite intercambiar mensajes, archivos y realizar reuniones con otros usuarios.

“Para garantizar la claridad a nuestros clientes, estamos ampliando las medidas que tomamos el año pasado para desagregar Teams de M365 y O365 en el Espacio Económico Europeo y Suiza a los clientes a nivel mundial”, dijo un portavoz de Microsoft a la agencia Reuters.

Los clientes actuales de Microsoft podrán mantener su oferta actual, que incluye Teams con Office y otros productos, renovarla, actualizarla o elegir una nueva oferta. Para quienes se den de alta por primera vez, a partir del 1 de abril, Teams por sí solo costará US$5,25, mientras que los paquetes de Office sin Teams oscilarán entre US$7,75 y US$54,75.

La denuncia por antimonopolio de la Unión Europea

En julio de 2023, la Comisión Europea abrió una investigación contra Microsoft para esclarecer si la compañía estadounidense infringía las reglas de libre competencia de la Unión Europea al incluir la aplicación Teams dentro del paquete de Microsoft Office 365.

En el documento que notificó la investigación, la Comisión Europa expresó que “Microsoft puede estar abusando y defendiendo su posición de mercado en software de productividad al restringir la competencia en el Espacio Económico Europeo para productos de comunicación y colaboración. En particular, a la Comisión le preocupa que Microsoft pueda otorgar a Teams una ventaja de distribución al no dar a los clientes la opción de incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a sus suites de productividad”.

Le recomendamos leer: ¿Restringir las redes sociales a menores de edad? Un debate que agarra velocidad

Finalmente, en septiembre de 2023, Microsoft anunció que separaría Teams de las suites de Offices 365 y Microsoft 365 en los mercados europeos para evitar problemas y enfrentamientos.

A partir del 1 de octubre de ese año, los cambios entraron en vigor y se habilitaron paquetes más económicos para los clientes empresariales de Office sin la inclusión de Teams. “Creemos que estos cambios equilibran los intereses de nuestros competidores con los de los clientes empresariales europeos, proporcionándoles acceso a las mejores soluciones posibles a precios competitivos”, dijo en ese momento Nanna Louise Linde, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de Microsoft para Europa.

Los inicios de las denuncias comenzaron en 2020, cuando la aplicación de mensajería para empresas Slack presentó una queja por competencia ante el ente regulador europeo, argumentando que la vinculación de ambos productos provoca la instalación de Teams y bloqueando su eliminación. En su momento, Microsoft ofreció un acuerdo ante la UE para desvincular la aplicación de su paquete de servicios; sin embargo, un reporte de Financial Times, informó que las dos partes no lograron establecer una concesión.

Le puede interesar: Laboratorio quiere crear la próxima generación de expertos en IA en Colombia

Aún es incierto si las medidas realizadas por la empresa estadounidense serán suficientes para evitar los golpes económicos por antimonopolio de la Unión Europea. La principal preocupación de las autoridades regulatorias es la posible ventaja de distribución que estaría obteniendo Teams sobre sus rivales al no dar la opción de elegir a los clientes. En caso de que la investigación concluya que las soluciones propuestas no son suficientes y declaren culpable a Microsoft, la compañía podría enfrentarse a sanciones económicas de hasta 10 % de su facturación anual.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.