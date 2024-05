Microsoft presentó nuevas funcionalidades de IA para Windows y nuevos computadores

En la previa de la conferencia Anual de Microsoft, presentaron nuevas características en Windows impulsadas con IA y nuevos computadores en su línea Surface y en colaboración con Lenovo, Asus, Dell y otros más. Foto: Photographer: Simon Dawson/Bloom - Simon Dawson

Las presentaciones de los gigantes tecnológicos no dan tregua, en un lapso de dos semanas Apple, OpenAI Google y ahora Microsoft han mostrado sus mejores cartas, hasta el momento. El 20 de mayo se realizó el Microsoft Surface, un día antes de la inauguración oficial de la conferencia anual de desarrolladores Microsoft Build, en el que se presentaron nuevos computadores y un despliegue significativo de inteligencia artificial para Windows.

En su línea de computadores Surface, la compañía inyectó un importante esfuerzo y presentaron modelos completamente rediseñados y con tecnología de vanguardia. Los dos modelos presentados fueron el portátil Surface de séptima generación y el Surface Pro de onceava edición. Entre sus características destacadas se encuentra el procesador Snapdragon X de Qualcomm y nuevas funciones de IA en Windows para mejorar la asistencia al usuario.

Las actualizaciones de Copilot también tuvieron una participación importante: Microsoft presentó la nueva clase de computadores denominados Copilot Plus PC. Estos computadores tendrán procesadores NPU integrados para realizar tareas orientadas a la IA directamente del computador y no de la nube. Microsoft no fue el único en el evento que mostró nuevos portátiles. HP, Asus, Lenovo, Dell y otros fabricantes de portátiles también contarán con PC Copilot Plus.

Copilot Plus PC

Microsoft está haciendo un gran esfuerzo por introducir la IA en los portátiles. En el evento presentó una nueva marca llamada Copilot Plus PC, que permitirá que los portátiles Windows que incorporen el hardware de inteligencia artificial sean compatibles con funciones de IA en todo el sistema operativo.

De acuerdo a Satya Nadella, CEO de Microsoft, los principales socios de Microsoft en el sector de los portátiles podrán ofrecer Copilot Plus PC; por ejemplo, Dell, Asus, HP, Samsung, Acer y por supuesto, los nuevos modelos Surface de la compañía.

Las capacidades de inteligencia artificial serán posibles gracias a un procesador neural incluido en los portátiles. Una de las funciones más atractivas que potenciará a los sistemas operativos será Recall. De acuerdo con la empresa, esta función utilizará la IA para crear una “memoria fotográfica” en la que se podrá buscar todo lo que ha hecho y visto en el portátil. Los computadores utilizarán más de 40 modelos de IA como parte de Windows 11 para potenciar estas nuevas funciones.

El asistente de IA integrado de Microsoft, Copilot, también será compatible con el modelo GPT-4o de OpenAI, que se presentó el pasado 13 mayo.

Yusuf Mehdi, ejecutivo de Microsoft a cargo de Windows, dijo que los nuevos portátiles serán “un 58% más rápidos” que un MacBook Air con procesador M3 y tendrán una autonomía de batería que durará “todo el día”. Sin embargo, Mehdi no aclaró si esto será así en todos los portátiles Copilot Plus PC o solo en los modelos con procesadores basados en Arm de Qualcomm.

“Hoy es un día especial. Tenemos la oportunidad de reimaginar la plataforma que alimenta nuestro trabajo y nuestra pasión en una nueva categoría de computador”, dijo Mehdi en el evento.

Los primeros Copilot Plus PC se lanzarán el 18 de junio y utilizarán con procesadores Qualcomm. Los modelos con procesadores Intel y AMD saldrán más adelante, según Microsoft.

Computadores con el Copilot Plus PC que se anunciaron en el evento Microsoft Surface:

Acer Swift 14 AI

Asus Vivobook S 15

Dell XPS

HP OmniBook y EliteBook Ultra

Lenovo Yoga Slim y ThinkPad

Surface Pro 11.ª edición

Microsoft anunció el nuevo Surface Pro, el último de su gama de dispositivos híbridos tablet-portátil y el primero de una nueva generación de lo que Microsoft denomina PC Copilot Plus. Equipado con los nuevos procesadores Snapdragon X de Qualcomm, la compañía afirmó que este nuevo Pro es hasta un 90% más rápido que el modelo anterior. También tiene 5G opcional y logrará hasta 14 horas de reproducción de video.

Asimismo, hay una nueva pantalla OLED opcional, compatibilidad con wifi 7, un nuevo teclado acoplable llamado Surface Pro Flex Keyboard y tiene dos puertos USB 4.

Ahora, el Surface Pro se puede desmontar y colocar al gusto del usuario para una experiencia de escritura más versátil. También hay una opción de teclas en negrilla para ayudar a las personas con baja visión y reducir la fatiga visual. El touchpad háptico es un 14 por ciento más grande que el modelo anterior.

El Pro saldrá a la venta a partir de los USD $999, y por ese precio tendrá una pantalla LCD, un procesador X Plus, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En caso de considerar mejorar a una pantalla OLED o más capacidad de RAM, se incrementará el costo a USD 1.500 o hasta USD $2.100.

Surface Laptop 7.ª edición

Microsoft abordó varios problemas del modelo anterior, que solo había visto cambios incrementales y tenía un diseño anticuado. El nuevo Surface Laptop tiene bordes más finos alrededor de la pantalla y un touchpad háptico.

También se puede elegir entre dos tamaños: una nueva pantalla táctil más grande de 13,8 pulgadas y un modelo de 15 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Microsoft afirmó que se trata de las pantallas más brillantes que ha comercializado hasta la fecha en sus portátiles, con 600 nits de brillo y una gama de colores P3, ideal para cualquier trabajo en el que la precisión del color sea importante.

Las personas podrán elegir entre los procesadores Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus de Qualcomm. Microsoft afirmó que el Surface Laptop 7.ª edición es hasta un 86% más rápido que el Surface Laptop 5. La batería tiene una duración de hasta 20 horas en el modelo de 13,8 pulgadas y hasta 22 horas en el de 15 pulgadas. La memoria RAM puede aumentar hasta 64 gigabytes y el almacenamiento se extiende hasta 1 terabyte.

Admite hasta tres monitores 4K, lo que significa que puedes tener cuatro pantallas en total, el doble que con el último MacBook Air. Incluye una nueva Surface Studio Camera Full HD con funciones de IA para videollamadas, como la posibilidad de desenfocar el fondo, filtrar el ruido de fondo y otros filtros creativos.

Saldrá a la venta el 14 de junio y ya se puede hacer la preventa en Estados Unidos. El costo del portátil va desde los USD $1.000.

