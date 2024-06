Motorola trae a Colombia el edge 50 ultra, edge 50 pro y edge 50 fusion

La parte trasera del Ultra, al tacto, se siente como si se estuviera tomando un trozo de madera. Foto: Cortesía Motorola

Las paradojas de los negocios. Mientras a nivel global varias de las categorías de tecnología se vieron golpeadas por variables como tasas de interés altas, inflación al alza y un descenso claro en el consumo, hay quienes cantan victoria en medio de esas aguas turbulentas. “El año pasado fue un año fuerte a nivel mundial, la coyuntura golpeó todas las categorías, pero fuimos una de las marcas que más creció a nivel global. El segmento premium está funcionando, la estrategia de Edge y Razr está dando resultado”, dijo Luz Elena Muñoz, directora de marketing de Motorola en Latinoamérica, mientras soltaba algunas cifras previo a la presentación de la nueva familia de teléfonos celulares que esta fabricante acaba de anunciar en Colombia.

“En el 2020 se lanzó el primer teléfono 5G con edge. El año pasado, esa familia edge, que ha venido creciendo, obtuvo una participación más grande en ingreso, de hecho, en el año fiscal que acaba de cerrar, en marzo de 2024, el revenew fue del 14% traído por el segmento premium. Y se espera que este 2024 una cuarta parte de ese revenew sea traído por el segmento premium. La satisfacción del cliente es del 90%, la gente ama el diseño que estamos trayendo, con colores distintos, con materiales innovadores, estamos creando un nuevo estilo de tecnología. Por eso es que estamos creciendo”, dijo, mientras una gráfica de resultados la acompañaba en una pantalla gigante.

Pero, según ellos, ¿qué es lo que los está haciendo diferentes? Pues la respuesta estaba en manos de Rubén Castaño, un colombiano que tiene la batuta y el lujo de liderar el área de diseño y UX a nivel mundial de esta multinacional de tecnología, catalogada como la primera en la historia de la innovación de lanzar un teléfono celular para consumo masivo. Sí, los mismos del famoso Hello Moto, también los que hace un poco más de una década rompieron esquemas con el afamado teléfono que se abría, el StarTAC mucho antes de que toda la industria hablara de plegables.

“Cuando los objetos que nos rodean se vuelven más inteligentes, lo traducimos en experiencias para los usuarios. Cómo viven los consumidores y cómo integrar la tecnología en su vida diaria, esa es nuestra misión, es crear ese vínculo de emoción, inteligencia y belleza equilibrados en productos que resulten memorables. Hemos establecido asocios con Pantone, Corning, Bose, Firmetech. Lo hemos hecho para asegurarnos de ofrecer durabilidad, se lograr los primeros auriculares certificados y con Firmetch, por ejemplo, hasta la fragancia en todos los empaques. Con esas marcas tenemos valores compartidos para la experiencia global en audio, estilo de vida y durabilidad.

Todo esto combinado logra ir más alá del dispositivo, esto se trata de tecnología con alto contenido de estilo de vida. Esta familia se basa en la idea desafiar el estatus quo. Estos equipos están repletos de eficacia probada, con diseños exclusivos. Los Edge 2024 son más que teléfonos. Son una obra de arte”.

Y entonces habló de tres pilares: Diseño diferenciado con material y color únicos, tecnología y experiencia de usuario. “La serie 50 crea armonía, balance perfecto, curvas atractivas, no solo a la vista sino al tacto. Madera autodefinida, acabados perlados hechos a mano en Italia. Acabados en cuero vegano. Los últimos colores de moda de Pantone, todo esto con la protección IP68 y la durabilidad en el vidrio de la pantalla. Traen las cámaras más impresionantes que diseñamos hasta la fecha y sobre la experiencia de usuario, traemos un diseño de interfaz que llamamos Hello UX, con opciones de personalización, un entorno seguro para los niños, una configuración integral para seguridad, conectividad versátil hacia varios dispositivos con SmartConnect. Esto es sincronización del estilo. Con una sola foto del estilo mío, la IA crea cuatro imágenes para que el teléfono esté combinado con mi ropa”.

Sobre los colores que se logran con las fotos y los videos, soltó algo que llama la atención. “La pantalla, en colaboración con Pantone, permita que la familia Edge 50 capture los colores y tonos de piel reales, que son validades por Pantone”. Eso quiere decir que son lo más fieles al color de piel de cada persona y no están “lavando” la imagen para arreglarla, que es lo que se ve hoy en la mayoría de filtros delos teléfonos y aplicaciones.

Contaron, también, que siguen apostando por recuperar y darle vida a las lenguas nativas de distintos países, y por eso sumaron una en extinción que se llama Ladin., Ya tienen dos en América Latina, hay uno en EEUU, uno en India y Nueva Zelanza. Y también volvieron sobre “Smart Connect, que fue desarrollado para que los usuarios extiendan su experiencia móvil más allá del dispositivo a otros computadores o televisores, eso permite maximizar el dispositivo para mejorar la productividad y el entretenimiento”.

¿Y ya, con eso dicho, qué fue lo que lanzaron? La “familia” Edge50: el Ultra, el Pro y el Fusion:

Egde 50 Ultra:

De acuerdo con Martín Errante, director de producto de Motorola Latam, este viene con un “diseño de curvas bien logradas en los bordes y la pantalla, en la parte trasera materiales diferenciados la fibra de madera natural certificada de bosques, lo que da una sensación de estética con mucha protección. Tienen además Corning e IP68. La pantalla tiene 6,7 pulgadas super HD, acompañada de auriculares con parlantes estéreo con tecnología Dolby, para que los graves y los agudos se mantengan. La ubicuidad del sonido se mantiene incluso cuando se gira el usuario. El procesador es Snapdragosn 8S Gen 3 con Moto IA. El sistema de batería viene con una de 4500 miliamperios, con cargador de 125 watts. Eso quiere decir que cuando se conecta a la corriente, tan solo entre 4 y 6 minutos se necesitan para tener una carga para todo el día. Viene con carga inalámbrica de 50 watts, además de una solución de cámaras inteligente con set de sensores y soporte de IA, que hace que el rendimiento de la captura sea mejor”

Por la que dice Errante, “son las fotos con tomas más nítidas, el zoom llega hasta 100 veces, es decir, la función de IA entra y corrige borrados o temblores de captura a mano alzada. La IA procesa paralelamente y consigue la toma de la mejor calidad. Ayuda para, por ejemplo, la estabilización de video adaptativa. Aquí no se pierde resolución, la IA lo define y se adapta al movimiento de la toma. Esto también sirve para la captura en movimiento, captura la mejor entrada de luz, corrige las tomas borrosas y se consigue una imagen estática de algo que estaba en movimiento. Viene con enfoque automático de video, mantiene ese foco así el objetivo se esté moviendo dentro del encuadre. También aplica para las tomas de alta exposición, mejorando las imágenes para compartir en redes sociales”.

Edge 50 Pro:

Dice el director de producto que viene en un “marco de aluminio con pantalla curva con Corning gorilla glass, trae cuero vegano, por un lado, y material de acetato perlado también. Lo que hicimos fue asociarnos con un productor en Italia que genera un material a mano, es decir, cada pieza es distinta. Se usa en los marcos de gafas de lujo y se trata de la marca Mazzuchelli. Su cámara principal es de 50 Megapixeles, uno de 13 para gran angular o macro, se obtienen tomas cercanas o de campo abierto de manera muy nítida y el de 10 permite una amplificación óptica, es decir, por medio de la IA, tiene ampliación de zoom por 30. Aquí también entra la IA, para adaptar y mejora el look and feel de ese momento, es muy interesante y por ejemplo ayuda a conseguir tomas en baja luz con tiempo prolongado. También hay una función que permite establecer un foco en amplio y con magnitud para conseguir fotos de miniatura”.

Edge 50 Fusion:

De los tres en el menos lujoso, pero aun así bien armado. Viene con la parte trasera en cuero vegano, protección con IP 68, con Gorila Glass y 50 megapíxeles en la cámara principal, gran angular para las macro y variación en el plano. “Conseguimos tomas con buena relación de señal a ruido, es decir, la captura es rápida y no sale la imagen borrosa, ayuda para las tomas con mucha luz, pero sobre todo las que no tienen luz porque trae enfoque automático en todos los píxeles”, apuntó Errante.

Pero para los más detallistas, aquí van las especificaciones técnicas:

La versión Pro.

Y la Fusion.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.