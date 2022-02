Nintendo vuelve a bajar las proyecciones de venta de sus Switch

Las cajas de las consolas de juegos Nintendo Co. Switch se encuentran en el mostrador de pago dentro de una tienda Nintendo. Foto: Agencia Bloomberg

Nintendo Co. redujo su perspectiva de ventas de Switch por segundo trimestre consecutivo, ya que los fabricantes de consolas lidian con una escasez crónica de chips que probablemente continúe este año.

La compañía con sede en Kioto ahora espera vender 23 millones de unidades Switch en el año fiscal que finaliza en marzo, frente a los 24 millones anteriores. Vendió 18,95 millones de consolas en los últimos nueve meses, una caída del 21% con respecto al mismo período del año anterior, y dijo que los desafíos en torno a los semiconductores y el envío pueden persistir.

La ganancia operativa para el trimestre que finalizó en diciembre fue de 252,600 millones de yenes (2,200 millones de dólares), por encima de la estimación promedio de los analistas de 212,600 millones de yenes. Las sólidas ventas de software durante el período de vacaciones y una entrada de ventas rápidas en la franquicia Pokémon llevaron al presidente Shuntaro Furukawa a elevar la perspectiva de ganancias operativas de Nintendo para el año fiscal que finaliza en marzo a 560 mil millones de yenes desde los 520 mil millones de yenes anteriores.

Los fabricantes de consolas han estado luchando al final de la línea de semiconductores desde el comienzo de la pandemia, y su compatriota Sony Group Corp. recortó más de 3 millones de su pronóstico de ventas de PlayStation 5 cuando informó ganancias un día antes que Nintendo. Los costos de envío de PS5 han aumentado tanto que la compañía espera mayores ganancias debido a la reducción del número de ventas este año, dijo el director financiero Hiroki Totoki al hablar sobre sus resultados financieros el miércoles.

El modelo OLED de $350 de la Switch híbrida portátil de Nintendo, lanzado en octubre, también ha sido difícil de encontrar en las tiendas, lo que sugiere que la compañía podría haber vendido más unidades si hubiera podido llevarlas a los estantes de las tiendas. Los fabricantes de componentes y los proveedores de logística dicen que aún no ven señales de que el embotellamiento llegue a su fin este año.

“Switch está justo en la mitad de su ciclo de vida y el impulso de este año es bueno”, dijo Furukawa en una llamada después del informe de ganancias. “El Switch está listo para romper un patrón de nuestras consolas anteriores que vieron cómo se debilitaba el impulso en su sexto año en el mercado y seguir creciendo”.

El Switch se convirtió en la consola doméstica más rápida en superar los 100 millones de ventas de por vida durante el trimestre, y analistas como el consultor con sede en Tokio Serkan Toto ahora lo consideran un producto de estilo de vida tanto como una pieza electrónica. Lanzado inicialmente en marzo de 2017, es probable que el dispositivo mantenga su liderazgo este año, ya que se espera que la última generación de Xbox de Microsoft Corp. siga con un suministro limitado al igual que la PS5 de Sony.

Nintendo puede enfrentar la presión de los inversionistas para unirse a la campaña de adquisición desencadenada por la adquisición planificada de Microsoft de Activision Blizzard Inc. por $ 69 mil millones, que fue seguida rápidamente por el anuncio de Sony de que tiene la intención de comprar Bungie Inc. por $ 3.6 mil millones. Pero los observadores de larga data del fabricante de juegos como Toto no esperan que busque su próximo gran éxito de un editor de juegos externo.

“Realmente me cuesta imaginar cuál de los grandes podrían estar interesados en comprar”, dijo. “Nintendo siempre seguirá siendo Nintendo. La compañía siempre ha confiado en los juegos propios y no veo ninguna razón por la que deban cambiar”.

El jefe de Nintendo, Furukawa, dijo en noviembre que la compañía planea gastar hasta 100 mil millones de yenes para fortalecer su arsenal de desarrollo de juegos, con un enfoque en promover el crecimiento orgánico. El jueves reiteró que Nintendo no planea ningún cambio en su política de inversión, aunque también dijo que la compañía no está en contra de las adquisiciones si son necesarias.

“Nuestra marca se basó en productos elaborados con dedicación por nuestros empleados, y tener un gran número de personas que no poseen el ADN de Nintendo en nuestro grupo no sería una ventaja para la empresa”, dijo Furukawa.

Entre los títulos destacados de Switch que se esperan este año están The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Splatoon 3, y más de 10 desarrolladores externos le dijeron a Bloomberg News el año pasado que están preparando juegos importantes para la plataforma de cinco años este año.