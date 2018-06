Nokia 1: el celular que quiere popularizarse en el mercado colombiano

Diego Ojeda /@diegoojeda95.

Los antiguos teléfonos Nokia son recordados en Colombia por su alta resistencia y popularidad. Tanto así que hace unos años atrás le tenían el curioso calificativo de ‘flecha’ porque supuestamente todo ‘indio’ lo tenía. No obstante, con la llegada de los teléfonos inteligentes, la marca comenzó, paulatinamente, a tener menos usuarios, llegando al punto de bordear su fin.

Sin embargo, la historia reciente de esta marca cuenta que los mismos exempleados de la antigua Nokia impidieron que terminara en el olvido al ‘revivirla’ por medio de la compañía HMD, la actual casa de estos celulares.

Le puede interesar: El regreso de Nokia y de los teléfonos no tan inteligentes

“HMD es una startup creada en diciembre de 2016 por parte de los exempleados de la anterior compañía. De hecho, su sede principal, ubicada en Espoo, Finlandia, está en la calle del frente de las antiguas oficinas de Nokia”, cuenta Juan Olano, gerente de portafolio de HMD para América, quien asegura que de ese pasado proyecto empresarial actualmente continúan profesionales en el área de investigación, desarrollo y diseño industrial del producto, entre otros.

Bajo el contexto de la ‘resurrección’ de Nokia, HMD ha venido lanzando una serie de teléfonos con los que buscan mantener los aspectos positivos de la marca, tales como la buena recepción de señal y resistencia, pero mejorando aquello que el mercado les castigó por no tener, o sea un sistema operativo competitivo, que ahora es Android.

Le sugerimos leer: Así es el nuevo Nokia 3, un gama media con características de alta

Pues bien, uno de sus más recientes lanzamientos en Colombia, el Nokia 1, tiene que ver con todo lo anterior y busca cautivar al colombiano satisfaciendo sus necesidades, que para HMD se traduce en integrar lo esencial de los teléfonos inteligentes, con un diseño familiar y un precio bajo.

Características

Sistema operativo: Android Oreo (edición Go) -Es decir la versión ligera del último lanzamiento de este sistema operativo-

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 8GB con ranura para micro SD de hasta 128 GB

Cámara trasera: 8 megapíxeles con flash incorporado

Cámara frontal: 2 megapíxeles

Batería: 2.150 miliamperios

Pantalla: 4.5 pulgadas

Radio FM: sí

Conectividad: GPS, AGPS, Bluetooth 4.2, micro USB, sensor de luz ambiente y g-sensor.

Apariencia

El Nokia 1 es un teléfono ligero, su apariencia externa, como muchos otros dispositivos de su gama, está compuesta por unos marcos, adornados por un bisel blanco, que rodean su pantalla de 4.5 pulgadas.

En la parte frontal del dispositivo se encuentra una cámara, el altavoz para atender las llamadas y un micrófono. En su parte posterior hay otra cámara, acompañada de un flash, una tapa plástica decorada con la marca Nokia y un parlante. En su costado derecho están los botones para subir y bajar el volumen del dispositivo y bloquearlo. En el inferior se encuentra el puerto de carga y, finalmente, en la parte superior se sitúa la entrada de los auriculares.

Aspectos positivos

Este probablemente es el celular más económico en integrar Android Oreo, gracias a su precio sugerido en el mercado que no supera los $299.000.

La edición Go de Android Oreo permite optimizar al máximo su memoria interna, permitiendo que el sistema operativo no ocupe tanto espacio, dejando más libertad para instalar aplicaciones o almacenar archivos.

Para personas no tan exigentes con las opciones que brinda un celular, éste equipo resulta ser un buen candidato al momento de comprar uno.

Otro aspecto positivo que tiene este teléfono es la resistencia que caracteriza a la marca Nokia, aspecto que HMD asegura conservar en sus productos.

Aspectos negativos

Su precio no permite exigirle mucho, no obstante, no deja de ser una realidad que por un valor inferior se puede conseguir en el mercado un teléfono con características similares en cuanto a cámara, memoria y batería, aunque no se garantiza que la calidad sea la misma.

Por otro lado, la tapa trasera puede retirarse. Un arma de doble filo, pues si bien ayuda a que el celular pueda restaurarse en caso de rayones, por otro lado, aumenta las posibilidades de que el dispositivo pueda averiarse a causa de la manipulación de manos inexpertas.