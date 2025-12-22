Nueva función de Android 17 reduce el mareo al usar el celular en el carro: ¿cómo funciona?

La herramienta se llamará Motion Assist y la idea es mostrar en la pantalla una serie de puntos sutiles que se mueven en sincronía con el desplazamiento del vehículo. Foto: Pexels

¿Alguna vez le ha pasado que intenta responder un mensaje o revisar redes sociales mientras va en un bus o en un carro y, de repente, aparece esa sensación incómoda de mareo? Ese malestar tiene nombre y explicación: se conoce como conflicto sensorial.

En términos simples, ocurre cuando el cerebro recibe información que no cuadra. Por un lado, los ojos están concentrados en una pantalla que parece inmóvil, por el otro, el oído interno (que se encarga del equilibrio) detecta que el cuerpo sí se está moviendo. Esa falta de sincronía provoca náuseas, mareos e incluso un malestar tan fuerte que obliga a guardar el celular hasta que el vehículo se detenga.

Pensando justamente en ese problema tan cotidiano, Google ya trabaja en una nueva función que llegaría con Android 17. La herramienta se llamará Motion Assist y la idea es mostrar en la pantalla una serie de puntos sutiles que se mueven en sincronía con el desplazamiento del vehículo. Aunque pueda parecer un detalle menor, este recurso ayuda a que el cerebro “concuerde” mejor lo que ven los ojos con lo que percibe el oído interno, reduciendo así una de las principales causas del mareo cinético.

No es un concepto completamente nuevo. De hecho, Apple ya presentó una solución similar en iOS 18, lanzada en 2024, bajo el nombre Vehicle Motion Cues. Ahora, todo indica que Android se prepara para ofrecer su propia respuesta a un problema que afecta a millones de usuarios en el día a día.

¿Cuándo llegará la función a los celulares Android?

Por ahora, todo indica que esta función hará su aparición oficial junto con Android 17. Ese sería el escenario más lógico para Google, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta ligada al sistema y no de un simple ajuste menor. Aun así, existen rumores y pruebas internas que apuntan a la posibilidad de que la función llegue antes, a través de una actualización tardía de Android 16.

En cuanto a su funcionamiento, la idea sería que la herramienta se active de forma automática cuando el sistema detecte que el usuario va en movimiento dentro de un vehículo. Incluso, no se descarta que termine integrándose con un futuro “modo Transiting”, pensado para adaptar diferentes funciones del celular cuando el dispositivo identifica que está en pleno desplazamiento.

Otras aplicaciones que ayudan a evitar el mareo

Mientras Android 17 termina de llegar, ya existen alternativas que buscan el mismo objetivo, reducir el choque entre lo que ve el ojo y lo que siente el cuerpo cuando se usa el celular en movimiento.

En el ecosistema Android, Kinestop se ha convertido desde hace años en la opción más popular para quienes sufren mareos durante los trayectos. La aplicación está disponible desde 2018 y fue desarrollada por Petr Nálevka, el mismo creador de la conocida app de alarmas Sleep as Android. Funciona en teléfonos con Android 7.0 en adelante y utiliza los sensores de movimiento del equipo para generar puntos en pantalla que se mueven al ritmo del recorrido.

En el caso de los dispositivos de Apple, la respuesta llegó con iOS 18 a través de Vehicle Motion Cues. Esta función, integrada dentro de las opciones de accesibilidad, fue diseñada específicamente para prevenir el mareo al usar el iPhone o el iPad en un vehículo en movimiento, aplicando un principio visual muy similar al de Kinestop.

