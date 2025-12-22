Apps para decorar y organizar la Navidad 2025 en Colombia

Aplicaciones de inspiración, diseño y organización se han convertido en aliadas para planear la decoración y las celebraciones navideñas sin improvisar. Foto: Jamar

La Navidad y el cierre de año ya no se viven únicamente entre luces, pesebres y árboles decorados a última hora.

Cada vez más personas en Colombia están incorporando herramientas tecnológicas para planear, inspirarse y organizar una de las temporadas más intensas y emotivas del calendario.

Desde aplicaciones de inspiración visual hasta plataformas de diseño y organización personal, la tecnología se ha convertido en una aliada silenciosa para disfrutar mejor estas fechas.

Uno de los puntos de partida más comunes es Pinterest, una de las aplicaciones de estilo de vida más descargadas en Colombia. En temporada navideña, la plataforma se llena de publicaciones dedicadas a decoración de salas, comedores y mesas de fin de año, permitiendo a los usuarios guardar ideas, comparar estilos y construir una guía visual propia antes de comprar o decorar.

A esa fase de inspiración se suman herramientas de diseño práctico como Canva, ampliamente utilizada en el país para crear tarjetas navideñas, invitaciones, afiches y contenido para redes sociales.

En el terreno del hogar, aplicaciones como Houzz y plataformas de planificación 3D como Home Design o Planner 5D permiten visualizar cómo quedará la decoración antes de montarla. Estas herramientas ayudan a evitar improvisaciones, especialmente en espacios reducidos, y conectan con una tendencia urbana clara: la búsqueda de funcionalidad sin renunciar al estilo.

Ese enfoque coincide con lo que plantea Jamar, que para la Navidad 2025 en Bogotá destaca dos grandes corrientes decorativas: el estilo Natural, con maderas, fibras y tonos tierra para crear ambientes cálidos, y el estilo Glam, que apuesta por metales, brillos sofisticados y acentos dorados.

Ambas tendencias responden al clima, la arquitectura vertical y la vida urbana de la capital, donde la sala y el comedor se convierten en el centro de la celebración. Para la empresa colombiana, los colores de esta navidad serán el oro rosa, el rosa metalizado, el rojo dorado y el dorado tradicional.

Menos estrés, más celebración

Pero la Navidad no es solo estética: también es logística. En ese frente aparece Tiimo, reconocida como app del año en App Store, que permite organizar pendientes clave de la temporada: invitar a los amigos, planear la cena, comprar la cena o recordar cuándo enfriar las bebidas. Pequeños detalles que, bien gestionados, reducen el estrés y mejoran la experiencia colectiva.

Finalmente, la creación visual dio un salto reciente con la actualización de ChatGPT Imágenes, presentada por OpenAI. La nueva versión mejora el seguimiento de instrucciones, acelera la generación y permite ediciones precisas, facilitando tareas como crear tarjetas de felicitación, redecorar espacios de forma virtual o ajustar imágenes navideñas sin perder coherencia visual.

