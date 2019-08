Nuevas funciones en redes y otras noticias tecnológicas de la semana

Redacción Tecnología.

Usuarios de Instagram podrán reportar información falsa

Aunque está en proceso de implementación, Instagram lanzó una nueva herramienta para denunciar una publicación sospechosa. Se trata del botón "reportar", que permite solicitar una revisión mediante una etiqueta llamada "información falsa por parte de verificadores de datos.

Estos avisos serán algunas de las varias "señales" utilizadas para determinar si el contenido debe ser examinado por los verificadores, que determinarán su veracidad. Está previsto que esta opción esté habilitada para todos los usuarios de Instagram a finales de este mes.

Reconocimiento facial de Amazon puede identificar el miedo

Amazon Rekognition, el sistema de reconocimiento facial de la compañía de comercio electrónico, podría identificar siete emociones: felicidad, tristeza, enfado, sorpresa, disgusto, calma y confusión. Ahora, la empresa ha afirmado que ha optimizado la precisión de la detección de dichas emociones y ha añadido una octava: el miedo.

Entre las nuevas mejoras también se encuentran el aumento del nivel de precisión de la identificación de género y la franja de edad de la persona, "ahora se ofrecen rangos etarios más específicos en la mayoría de los grupos etarios", dijeron. Estos modelos ya están disponibles para Amazon Rekognition Image y para Amazon Rekognition Video y ya aparecen como predeterminados para los clientes en todas las regiones de AWS admitidas.

Actualización de Telegram trae mensajes silenciosos

Telegram explicó a través de su blog oficial las nuevas funciones que llegan con su reciente actualización, entre las que destaca poder enviar mensajes silenciosos a otros usuarios incluso si no han puesto su móvil sin sonido, lo que permite escribir mensajes cuando se sabe que los receptores están durmiendo, estudiando o en una reunión.

Para enviar un mensaje silencioso hay que pinchar sobre la opción 'enviar sin sonido', que aparecerá pulsando de manera prolongada sobre el botón de envío. La otra persona recibirá la notificación, pero no emitirá ningún sonido, incluso si no tiene activada la opción de 'no molestar'. Esto también funciona en los grupos.

Nuevo teléfono para los amantes de la fotografía

La marca china Honor lanzó el pasado viernes en Colombia el Honor 20, un teléfono cuya cualidad principal es la calidad que les da a las fotografías gracias a las cuatro cámaras traseras que tiene y la inteligencia artificial incorporada que mejora el procesamiento de las imágenes independientemente de las condiciones en que se tomen.

Honor 20 incluye además un sensor de 48MP en el lente principal, que tiene una apertura de f/1.8. Además, tiene un lente gran angular de 16 MP, asistente de profundidad de 2 MP, un lente macro de 2 MP y un sistema de estabilización de imágenes que “permitirán a los usuarios realizar capturas más detalladas, más amplias y más cercanas”. Junto a esas características, el teléfono tiene un sistema de ultra claridad con inteligencia artificial que logra capturas muy iluminadas, incluso en lugares con poca luz.

Asus lanza su nueva computadora portátil

Vivobook S15 de Asus, la computadora presentada esta semana por la multinacional taiwanesa, se compone de pantalla táctil de 5,65 pulgadas de última tecnología que de acuerdo con el fabricante, brinda mejor definición, colores más vivos y mayor precisión de movimiento; también tiene lector facial de desbloqueo y bordes delgados. El equipo mide 15 pulgadas y pesa 1,8 kilogramos; tiene un procesador Intel Core i7 y tiene sistema operativo Windows 10 Pro.

La Vivobook S15 será comercializada con chasis de aluminio en varios colores: verde, rosa, azul cobalto, plata y titanio. Según la compañía asiática, esta característica está inspirada en los colores de naturaleza y busca conectar con los jóvenes, quienes podrán escoger el tono que más se adapte a su personalidad.