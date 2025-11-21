Ojo con las compras navideñas: un estudio revela cómo la IA está potenciando nuevas estafas

Hoy, la mayoría de los colombianos prefiere hacer sus búsquedas y hasta sus compras directamente en plataformas que prometen rapidez y comodidad. Foto: freepik

La temporada de compras navideñas ya está en pleno movimiento y, este año, la combinación de inteligencia artificial y redes sociales está marcando el ritmo. Sin embargo, un reciente estudio de Norton advierte que esos “atajos” que muchos compradores utilizan para ahorrar tiempo o encontrar una ganga pueden convertirse en la puerta de entrada perfecta para los estafadores.

Según el informe Norton Cyber Safety Insights: Holiday Shopping 2025, la búsqueda desesperada por descuentos, la presión por comprar rápido y la confianza excesiva en lo que se ve en línea están dejando a millones de usuarios expuestos. Y Colombia no es la excepción.

Aunque existe preocupación por las estafas potenciadas por IA y por vendedores dudosos, más de la mitad de los colombianos (53%) confiesa que, si aparece una oferta navideña interesante, la aprovecha sin pensarlo mucho. El problema es que, en esa carrera por no “perder la promoción”, muchos ni siquiera verifican de dónde viene la oferta.

¿Aliados de compras o terreno fértil para estafas?

Hoy, la mayoría de los colombianos prefiere hacer sus búsquedas y hasta sus compras directamente en plataformas que prometen rapidez y comodidad. De hecho, seis de cada diez compradores (63%) ya han adquirido regalos navideños a partir de anuncios que vieron en redes sociales.

Facebook, Instagram, TikTok o YouTube funcionan, para el 64% de las personas, como una especie de catálogo digital lleno de ideas y recomendaciones. El problema es que ese mismo ecosistema se ha convertido en un terreno perfecto para los estafadores. El Gen Threat Report advierte que más de la mitad de las estafas globales en redes sociales provienen de tiendas ficticias o anuncios engañosos que parecen completamente legítimos.

A esto se suma la irrupción de la inteligencia artificial como “consejera navideña”. Este año, 41% de los colombianos piensa usar herramientas como ChatGPT para inspirarse con ideas de regalo. Sin embargo, la confianza va mucho más lenta que la adopción: el 71% teme terminar atrapado en una estafa generada mediante IA.

“Desde herramientas de inteligencia artificial hasta clics en anuncios en redes sociales, las personas están priorizando la conveniencia. Pero los estafadores también lo están haciendo: al igual que esconder una llave de repuesto debajo del tapete, los hábitos que subestimamos precisamente son los que nos hacen más vulnerables”, afirma Leyla Bilge, directora Global de Investigación de Estafas en Norton.

Lo barato sale caro

La época decembrina viene cargada de emoción… y de prisa. Los ciberdelincuentes lo saben y juegan con esa sensación de urgencia que domina las compras navideñas. No sorprende que el 53% de los colombianos reconozca que, si ve una oferta llamativa en Internet, la compra de inmediato. Esa mentalidad de “me lo llevo ya” explica por qué el 32% acepta que toma más riesgos en Navidad que en cualquier otro momento del año.

El estudio de Norton también revela que el 61% de los compradores en Colombia está dispuesto a asumir conductas poco seguras para conseguir regalos muy cotizados. Esa búsqueda desesperada puede llevar a decisiones como hacer clic en anuncios o correos que prometen el producto perfecto (28%), comprarle a desconocidos en redes sociales (19%) o acudir a sitios web o vendedores que nunca han visto (18%).

El problema es que esos atajos, que parecen inofensivos, suelen tener consecuencias costosas. Más de un tercio de los colombianos (36%) asegura haber sido víctima de una estafa relacionada con compras navideñas. Y lo más preocupante, el 73% de quienes fueron engañados terminó perdiendo dinero o información.

“Los estafadores se aprovechan de la presión, la distracción y la toma de decisiones emocionales, y la temporada navideña ofrece las tres cosas en abundancia. Cuentan con que esté ocupado, estresado y con prisa. Y en el momento en que baja la guardia, ellos están listos. Hoy en día, con la sofisticación de las estafas, incluso si estás alerta, ellos están preparados”, concluye Bilge.

