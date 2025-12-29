Ojo con las estafas: delincuentes se aprovechan del estreno final de Stranger Things 5

El engaño casi siempre arranca con ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, acceso anticipado o capítulos gratis antes del estreno oficial. Foto: Netflix

La fiebre por el regreso de Stranger Things ya se siente entre los fans y, como suele pasar cuando hay grandes estrenos, también empieza a llamar la atención de quienes buscan sacar ventaja de la emoción ajena. Kaspersky, compañía especializada en ciberseguridad, advierte sobre una nueva ola de estafas digitales que se están moviendo alrededor del estreno de la segunda parte y cierre definitivo de la serie, previsto para el 25 de diciembre de 2025 en América Latina.

De acuerdo con los analistas de la firma, los delincuentes digitales están usando un anzuelo muy efectivo, supuestas descargas de los capítulos finales o promesas de acceso gratuito al estreno. El objetivo es llevar a los usuarios a páginas maliciosas diseñadas para robar información personal, datos financieros y credenciales de acceso. En el peor de los casos, esto puede terminar en suplantación de identidad o en cobros que aparecen de la nada en las cuentas bancarias.

El engaño casi siempre arranca con ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, acceso anticipado o capítulos gratis antes del estreno oficial. Al hacer clic, la persona puede ser enviada directamente a un sitio fraudulento o recibir la invitación a crear una cuenta gratuita, un proceso que pide datos sensibles como nombre completo, fecha de nacimiento, número de celular e incluso información de la tarjeta bancaria.

Para cerrar el engaño, los estafadores están usando una maniobra que a primera vista parece inofensiva. Antes de permitir el supuesto acceso a la transmisión, piden al usuario confirmar que es una persona real. El paso copia casi a la perfección los CAPTCHA legítimos que se ven todos los días en internet, pero en realidad funciona como una trampa de phishing bien diseñada.

Esa falsa verificación puede llevar a solicitar el nombre de usuario y la contraseña de otras cuentas, como el correo electrónico, o a pedir la creación de un perfil nuevo con la excusa de activar una prueba gratuita. En ese punto, también pueden exigir el registro de los datos de la tarjeta bancaria, todo bajo el argumento de evitar bots o accesos automatizados. Una vez la información es ingresada, los delincuentes la capturan de inmediato y obtienen acceso no autorizado a cuentas personales o a fondos reales.

Recomendaciones para evitar estafas en internet

Para evitar ser víctima de un fraude, Kaspersky aconseja a los usuarios:

Confirmar la fecha oficial de estreno: si un sitio promete ver los episodios antes de su lanzamiento en Netflix, es recomendable desconfiar, ya que este tipo de ofertas suele ser una señal clara de estafa.

No entregar datos personales ni bancarios: se debe evitar ingresar contraseñas, correos electrónicos o información de tarjetas en páginas que ofrecen contenido gratuito o accesos especiales, incluso si aparentan ser legítimas.

Revisar cuidadosamente la página web antes de hacer clic: verificar que la dirección del sitio sea correcta y no contenga errores en el nombre del servicio ayuda a identificar intentos de suplantación, una práctica frecuente entre los estafadores.

Proteger los dispositivos con una solución de seguridad confiable: el uso de antivirus permite detectar archivos maliciosos y bloquear páginas falsas diseñadas para robar información, añadiendo una capa extra de protección frente a este tipo de amenazas.

