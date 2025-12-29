¿Cómo programar mensajes de Feliz Año Nuevo en WhatsApp, Telegram y más?

Foto: Pixabay

Programar mensajes se ha convertido en una opción práctica para quienes quieren enviar un saludo de Feliz Año justo a la medianoche sin depender del reloj.

Sin embargo, no todas las aplicaciones funcionan igual: algunas ofrecen la opción de forma nativa y otras requieren métodos alternativos.

A continuación, te explicamos qué se puede hacer hoy en WhatsApp, Telegram, Instagram y Outlook, sin suposiciones ni funciones inexistentes.

WhatsApp en Android:

En WhatsApp para Android, la app no incluye una función nativa para programar mensajes. La alternativa disponible es usar aplicaciones externas.

¿Cómo hacerlo?

Ingresa a la Play Store y descarga una aplicación como SKEDit o Wasavi. Abre la aplicación y acepta los permisos necesarios para su funcionamiento. Selecciona WhatsApp como la app desde la cual se enviará el mensaje. Escribe el texto que deseas enviar y elige el contacto o grupo. Define la fecha y hora exactas del envío. Guarda la programación y asegúrate de que la app permanezca activa para que el mensaje se envíe automáticamente.

WhatsApp en iPhone:

En iPhone, WhatsApp no permite programar mensajes ni escribir el texto desde una automatización. Las versiones recientes de iOS restringen estas acciones.

La única opción posible es crear una automatización que abra WhatsApp a una hora determinada, para que el usuario envíe manualmente el mensaje. No existe envío automático. La ruta es la siguiente:

Atajos → Automatización → Crear automatización personal → Hora del día → Añadir acción → WhatsApp → Abrir WhatsApp → Siguiente → Desactivar “Preguntar antes de ejecutar” → No preguntar → OK → A la hora, escribir el mensaje o copiar y pegar del portapapeles.

Telegram

En Telegram, la programación de mensajes sí está integrada en la app.

Mantén pulsado sobre el botón “Enviar” en cualquier chat y selecciona “Programar mensaje” para enviar automáticamente cosas en un momento determinado del futuro.

La programación también funciona en “Mensajes guardados”, convirtiendo los mensajes planificados en recordatorios.

Cada vez que se envía un mensaje programado o un recordatorio, el usuario recibe una notificación especial indicada con un emoji de calendario.

Instagram

Instagram permite programar mensajes de forma directa desde los chats.

Paso a paso:

Ingresa a tu cuenta de Instagram. Abre el chat al que deseas enviar el mensaje. Escribe el texto que quieras mandar. Mantén presionada la flecha de envío. Aparecerá la opción “Programar mensaje”. Selecciona el día y la hora del envío. Verás una notificación de “Un mensaje programado”, desde donde podrás gestionarlo.

Outlook:

Para programar un correo en Outlook:

Redacta el mensaje normalmente.

En lugar de hacer clic en “Enviar” , usa el menú desplegable junto al botón y selecciona “Programar envío” .

En la versión de escritorio, busca “Opciones > Retrasar entrega” .

Elige la fecha y hora personalizada.

El correo quedará guardado en Borradores hasta el momento del envío.

Gmail:

Para programar un mensaje en computadora:

Abre Gmail y haz clic en Redactar. Redacta tu correo electrónico. Abajo a la izquierda, junto al botón azul “Enviar”, haz clic en la flecha hacia abajo. Selecciona ‘Programar envío’. Elige una hora sugerida o selecciona “Elegir fecha y hora” para personalizarla. Haz clic en el botón de "Programar envío" para confirmar.

En Teléfono o tablet (Android/iOS):

Abre la app de Gmail y toca “Redactar”. Escribe tu correo. En la esquina superior derecha, toca el ícono de “Más (tres puntos verticales)”. Toca "Programar envío" y elige una opción.

