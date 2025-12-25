Ojo con lo que publica en redes sociales: delincuentes se aprovechan en vacaciones

A través de las publicaciones en redes sociales, los delincuentes identifican oportunidades, siguen movimientos y planean delitos que afectan directamente el patrimonio y la seguridad de las personas. Foto: Pexels

Hoy las redes sociales no solo conectan personas, también se han convertido en una vitrina de información que, en manos equivocadas, puede resultar muy peligrosas. Fotos, historias y comentarios que parecen inofensivos pueden terminar siendo la materia prima para delitos como el hurto a viviendas, el robo de vehículos, la extorsión, la suplantación de identidad o el acoso digital.

Para las autoridades, el problema no está en usar redes sociales, sino en qué tanto se expone. Compartir datos como el número de cédula, direcciones, zonas fácilmente reconocibles, placas de vehículos, teléfonos, rutinas diarias o detalles de un viaje permite que los delincuentes se anticipen.

Con esa información pueden identificar oportunidades, seguir movimientos y planear delitos que afectan directamente el patrimonio y la seguridad de las personas.

Uno de los escenarios más comunes es el hurto a viviendas cuando se publica que se está de viaje —y peor aún, hacerlo en tiempo real— o subir fotos que dejan claro que la casa está sola, es prácticamente una invitación abierta. Algo similar ocurre cuando se muestran placas de vehículos, los lugares habituales de parqueo o la compra de un carro nuevo, datos que facilitan el marcaje para robos.

El riesgo no termina ahí. La exposición de información laboral, familiar o financiera también puede ser usada para extorsionar. Y en otros casos, documentos visibles en fotos, tiquetes aéreos, carnés o credenciales abren la puerta a la suplantación de identidad, un delito cada vez más frecuente en entornos digitales.

Frente a este panorama, la Secretaría de Seguridad lanzó la campaña “No viva en modo público”, con la que también advierte sobre el acoso digital. Este riesgo se incrementa cuando se comparten recorridos diarios, rutinas fijas o ubicaciones en tiempo real, especialmente si involucran a niños, niñas y adolescentes o actividades cotidianas fáciles de rastrear.

El mensaje de las autoridades es revisar la configuración de privacidad de las redes sociales, evitar publicar información sensible y pensar dos veces antes de compartir ciertos detalles. “El llamado es a que los ciudadanos tomen precauciones y atiendan estas recomendaciones. No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Recomendaciones para usar redes sociales

En temporada de vacaciones, cuando las rutinas cambian y se comparte más contenido, es importante bajar un poco la emoción y subir el nivel de precaución. Estos son algunos consejos para reducir riesgos y evitar que la información personal termine en manos equivocadas:

Configure sus cuentas como privadas , de modo que no cualquier persona pueda acceder a la información, fotos o historias del perfil.

Revise con frecuencia la lista de seguidores o contactos y elimine perfiles falsos, cuentas desconocidas o personas con las que no tiene relación.

Evite publicar información sensible , como documentos de identificación, direcciones exactas, nomenclaturas, placas de vehículos o números telefónicos visibles.

Piense dos veces antes de publicar y revise el contenido para asegurarse de que no muestren datos, ubicaciones o situaciones que puedan ser malinterpretadas o utilizadas por terceros.

No comparta viajes o salidas en tiempo real, lo más recomendable es publicar ese contenido cuando ya haya regresado a casa.

