¿Va a viajar en fin de año? Active el modo avión en el celular y aproveche funciones útiles

Viajar en fin de año suele venir acompañado de filas eternas, esperas largas y trayectos en los que el celular se vuelve casi imprescindible. Sirve para revisar mapas, guardar tiquetes, escuchar música o simplemente matar el tiempo mientras el reloj avanza. En medio de ese escenario, hay una función que muchos activan casi en automático y olvidan segundos después: el modo avión.

Lo curioso es que, bien usado, puede convertirse en un verdadero comodín durante cualquier desplazamiento.

Disponible en todos los smartphones, este ajuste apaga de inmediato las conexiones inalámbricas como la red móvil, el Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. A simple vista parece una función básica, casi restrictiva, pero en la práctica esconde varios usos prácticos que suelen pasar desapercibidos.

Ahorra batería y carga más rápido

Uno de los usos más extendidos del modo avión es reducir el consumo energético. Al cortar la conexión con redes y datos, el dispositivo deja de buscar señal constantemente, lo que se traduce en un menor gasto de batería. También es útil si necesita estirar al máximo la carga restante cuando está lejos de un enchufe.

Además, al no estar enviando ni recibiendo información, el celular se carga más rápido, lo que puede ser útil si tiene poco tiempo y necesita sumar porcentaje rápidamente.

Reiniciar la conexión sin apagar el celular

Otra utilidad práctica del modo avión es que actúa como un reinicio rápido de las conexiones inalámbricas. Al activarlo y desactivarlo, el celular corta y restablece automáticamente la señal de red móvil, wi-fi, bluetooth y demás conexiones, lo que puede solucionar pequeños fallos de cobertura o lentitud en los datos.

Es una forma sencilla de forzar al dispositivo a reconectarse, sin necesidad de apagarlo ni cambiar ajustes avanzados. Muy útil si nota que el internet va lento, que no se actualizan los mensajes o que el GPS no responde con precisión.

Usar aplicaciones sin conexión

En muchas aplicaciones y juegos para celular, los anuncios integrados solo se activan cuando hay conexión a internet. Por eso, si juega con el modo avión activado, es habitual que la experiencia sea más fluida, sin cortes ni interrupciones constantes.

Esta función puede resultar útil en viajes, desplazamientos largos o situaciones donde no se dispone de conexión estable, y donde el celular se usa en modo offline.

Leer mensajes sin estar “En línea”

Entre sus funciones menos conocidas, destaca también su uso en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Al activar el modo avión, es posible leer mensajes o estados sin que aparezca en línea ni se marquen como leídos de forma inmediata. Esto puede resultar útil si quiere consultar información sin sentir presión para responder al momento. Eso sí, cuando quite este modo, les aparecerá que lo ha leído.

Responder mensajes y que se manden automáticamente

El modo avión no solo permite leer mensajes sin conexión, sino también escribir respuestas -ya sean mensajes o correos electrónicos- mientras está activado. Esto resulta especialmente útil durante vuelos o desplazamientos sin cobertura.

Una vez desactivado el modo avión, los mensajes se enviarán automáticamente, sin necesidad de reescribirlos.

Evita interrupciones y mejora la concentración

Otra ventaja es que el modo avión bloquea llamadas, mensajes y notificaciones, permitiéndote momentos de desconexión real.

