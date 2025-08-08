OpenAI presenta GPT-5, su modelo más avanzado: ¿qué novedades trae?

GPT-5 incorpora avances que lo posicionan como una herramienta versátil para múltiples áreas del conocimiento. Foto: Bloomberg - Gabby Jones

OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT-5, su modelo más avanzado hasta la fecha, al que describe como el más inteligente, rápido y útil gracias a mejoras significativas en razonamiento, programación y capacidades multimodales. Según la compañía, este desarrollo combina la precisión de respuesta de los modelos GPT con el razonamiento profundo de la serie O, lo que permite ofrecer soluciones de alto nivel a problemas complejos que requieren análisis detallados y un enfoque similar al de un experto con formación doctoral.

Previsto inicialmente para julio y finalmente presentado en agosto, GPT-5 incorpora avances que lo posicionan como una herramienta versátil para múltiples áreas del conocimiento. En el ámbito de la programación, ha demostrado ser capaz de generar programas completos de forma autónoma y en muy poco tiempo. Durante una demostración en directo realizada por OpenAI, creó en apenas un minuto una aplicación web de aproximadamente 250 líneas de código para el aprendizaje del francés, con distintas pestañas y lista para ejecutarse.

En cuanto a redacción, produce textos más personalizados, ya sean correos electrónicos, borradores de informes o relatos. Su interacción multimodal ofrece una experiencia de conversación muy similar a la de hablar con una persona, con mejoras en traducción y la capacidad de funcionar como profesor para practicar idiomas, incluyendo habilidades de expresión y comprensión oral.

Los usuarios con suscripciones de pago podrán personalizar el color de la interfaz en cada conversación y modificar la personalidad del chatbot, mientras que los planes Pro, Plus y Enterprise incorporarán integración con Gmail y Google Calendar, ampliando la memoria de ChatGPT con información actualizada del usuario.

En materia de seguridad, OpenAI ha reforzado los mecanismos para reducir la aparición de “alucinaciones” o respuestas con información inexacta, además de permitir que el modelo reconozca sus límites, se niegue a atender solicitudes de riesgo o responda de forma parcial cuando sea necesario. Aunque todavía no aprende de forma continua mientras está en uso, la compañía destaca que ha sido entrenado con técnicas avanzadas que incluyen la generación de datos precisos apoyándose en modelos anteriores.

OpenAI ofrecerá versiones específicas como gpt-5-mini, de menor tamaño y potencia, y gpt-5-nano, diseñada para una mayor velocidad de respuesta.

¿Cómo y dónde acceder a GPT-5?

OpenAI ha confirmado que GPT-5 ya está disponible para todos los usuarios, incluidos quienes utilicen la modalidad gratuita, aunque en este caso habrá un límite en el número de indicaciones antes de que el sistema cambie automáticamente a una versión menos potente. Desde este jueves, el modelo se encuentra activado como la opción predeterminada en ChatGPT, por lo que cualquier persona con una cuenta o una suscripción puede comenzar a utilizarlo de inmediato.

La compañía también trabaja en una versión denominada GPT-5 Pro, enfocada en el razonamiento extendido y en generar respuestas con un nivel de fiabilidad aún mayor. Esta edición estará disponible próximamente para usuarios de las modalidades Team, Enterprise y Edu.

En paralelo, Microsoft ha anunciado la integración de GPT-5 en varios de sus productos, ampliando su alcance más allá de ChatGPT. El modelo ya está disponible en Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code y Azure AI Foundry.

Al igual que en OpenAI, su disponibilidad es inmediata tanto para usuarios finales como para empresas y desarrolladores que utilicen la infraestructura de Microsoft.

