Estas son las principales novedades del Indie World Showcase de Nintendo

A pesar de que fueron presentados casi 20 entregas independientes tanto para la Nintendo Switch 1, como para la Nintendo Switch 2, fueron pocos los anuncios teniendo en cuenta la cantidad de anteriores eventos y el furor por de la Switch 2.

Redacción Tecnología
07 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Los juegos indie son una parte muy importante de Nintendo y sus consolas híbridas.
Foto: Nintendo
Las plataformas de Nintendo siempre han sido un espacio ideal para las entregas independientes (indie). Aquellos videojuegos que no tienen el generoso presupuesto de los grandes estudios, pero que muchas veces se pueden convertir en el título del año o al menos en la sorpresa del año.

Así ocurrió el año pasado con Balatro y Palworld, dos videojuegos con pocas expectativas sobre sus hombros, pero que resultaron ser de los más jugados por los usuarios y aclamados por la crítica. Además, la posibilidad de convertirse en una saga importante con gran renombre en la industria siempre está latente.

Este jueves 7 de agosto de 2025, Nintendo emitió un Indie World Showcase, un evento vía streaming para mostrar las próximas entregas independientes para sus dos sistemas del momento: Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2. Los primeros títulos en aparecer fueron Mina: The Hollower y Well Oveller.

El primero estará disponible el 31 de octubre de 2025 y el segundo llegará en 2026, ambos pensados para la Switch 1. Estas son los otros anuncios y presentaciones del Indie World Showcase de Nintendo. Algunos títulos solo estarán disponibles hasta el próximo año, por lo que son propuestas diseñadas al corto, mediano y largo plazo.

Videojuegos disponibles para Nintendo Switch 1

Neverway (2026)

Herdling (21 de agosto de 2025)

Is This Seat Taken? (8 de agosto de 2025)

Little Kitty, Big City (2025)

Videojuegos disponibles para Switch 1 y Switch 2

Ball X Pit (15 de octubre de 2025)

Glaciered (diciembre de 2025)

Winter Burrow (diciembre de 2025)

Undusted: Letters For The Past (octubre de 2025)

Tiny Bookshop (8 de agosto de 2025)

Caves of Qud (diciembre de 2025)

Strange Anitiquities (17 de septiembre de 2025)

OPUS: Prism Peak (octubre de 2025)

GO-GO Town! (marzo de 2026)

UFO 50 (8 de agosto de 2025)

Por Redacción Tecnología

