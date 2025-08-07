Estas son las principales novedades del Indie World Showcase de Nintendo

Los juegos indie son una parte muy importante de Nintendo y sus consolas híbridas. Foto: Nintendo

Las plataformas de Nintendo siempre han sido un espacio ideal para las entregas independientes (indie). Aquellos videojuegos que no tienen el generoso presupuesto de los grandes estudios, pero que muchas veces se pueden convertir en el título del año o al menos en la sorpresa del año.

Así ocurrió el año pasado con Balatro y Palworld, dos videojuegos con pocas expectativas sobre sus hombros, pero que resultaron ser de los más jugados por los usuarios y aclamados por la crítica. Además, la posibilidad de convertirse en una saga importante con gran renombre en la industria siempre está latente.

Este jueves 7 de agosto de 2025, Nintendo emitió un Indie World Showcase, un evento vía streaming para mostrar las próximas entregas independientes para sus dos sistemas del momento: Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2. Los primeros títulos en aparecer fueron Mina: The Hollower y Well Oveller.

El primero estará disponible el 31 de octubre de 2025 y el segundo llegará en 2026, ambos pensados para la Switch 1. Estas son los otros anuncios y presentaciones del Indie World Showcase de Nintendo. Algunos títulos solo estarán disponibles hasta el próximo año, por lo que son propuestas diseñadas al corto, mediano y largo plazo.

¡Acompáñanos este jueves 7 de agosto a las 7 a.m. (Horario de la Ciudad de México) a un nuevo Indie World Showcase! Sintoniza una transmisión de aproximadamente 15 minutos con nuevos anuncios y actualizaciones de juegos indie que llegarán a las consolas Nintendo Switch 2 y… pic.twitter.com/R0zCO9IMId — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) August 5, 2025

Videojuegos disponibles para Nintendo Switch 1

Neverway (2026)

Herdling (21 de agosto de 2025)

Is This Seat Taken? (8 de agosto de 2025)

Little Kitty, Big City (2025)

Videojuegos disponibles para Switch 1 y Switch 2

Ball X Pit (15 de octubre de 2025)

Glaciered (diciembre de 2025)

Winter Burrow (diciembre de 2025)

Undusted: Letters For The Past (octubre de 2025)

Tiny Bookshop (8 de agosto de 2025)

Caves of Qud (diciembre de 2025)

Strange Anitiquities (17 de septiembre de 2025)

OPUS: Prism Peak (octubre de 2025)

GO-GO Town! (marzo de 2026)

UFO 50 (8 de agosto de 2025)