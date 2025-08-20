Pantalla mate o brillante: ¿cuál elegir al momento de comprar un monitor?

Existe un factor que con frecuencia pasa inadvertido y que puede marcar una diferencia significativa en el uso cotidiano: el acabado de la pantalla, ya sea mate o brillante. Foto: Cortesía LG

Al momento de elegir un monitor, los usuarios suelen enfocarse en aspectos técnicos como la tasa de refresco, el tamaño de la pantalla, las opciones de conectividad y el diseño. Estos criterios resultan determinantes para acotar las alternativas disponibles actualmente en el mercado colombiano. Sin embargo, existe un factor que con frecuencia pasa inadvertido y que puede marcar una diferencia significativa en el uso cotidiano: el acabado de la pantalla, ya sea mate o brillante.

De acuerdo con Juan See, director de producto de TI e ID en LG Electronics Colombia, el tipo de superficie no debería considerarse un detalle menor. Su elección impacta directamente en la comodidad visual, la productividad y la experiencia de uso. Tomar una decisión equivocada, señala el especialista, puede derivar en incomodidad, frustración e incluso en problemas de salud visual a largo plazo, según el entorno de iluminación y las actividades que se realicen frente al monitor.

Con el fin de orientar a los consumidores en esta decisión, el experto de LG explica las características principales de cada tipo de pantalla y en qué contextos resultan más convenientes, de manera que el usuario pueda seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

La iluminación, el primer factor a evaluar

Antes de elegir entre una pantalla mate o brillante, el punto de partida es analizar las condiciones de iluminación del espacio donde se usará el monitor. See señala que este aspecto es determinante para evitar problemas de visibilidad y fatiga ocular. La presencia de grandes ventanas, luces de techo intensas o fuentes de luz directa puede generar reflejos constantes en la pantalla, lo que obliga a realizar un esfuerzo adicional para distinguir el contenido.

En este escenario, la recomendación del experto es clara: “una pantalla mate es la mejor opción si el espacio de trabajo u ocio tiene mucha iluminación artificial o luz ambiental. Este tipo de pantalla es ideal para ganar de una vez por todas la batalla contra los reflejos, haciendo que se pueda ver todo tipo de contenido sin inconvenientes en cualquier momento del día”.

Por el contrario, cuando es posible controlar la luminosidad del entorno o el monitor se utiliza principalmente en la noche, See destaca que optar por pantallas con acabado brillante será una oportunidad para maximizar las ventajas de color y contraste de este tipo de acabado.

En el caso de las pantallas curvas, la recomendación se inclina hacia los acabados mates. Debido a que este tipo de monitores tiende a reflejar más la luz por su forma, el acabado mate ayuda a reducir la distracción que generan los reflejos y garantiza una experiencia más inmersiva. “Esto resulta especialmente relevante para quienes buscan una mayor calidad visual en videojuegos, donde la profundidad de los negros y la viveza de los colores ya están reforzadas por tecnologías como HDR10 y resoluciones QHD, sin necesidad de amplificar los brillos indeseados”, analiza el experto.

Comodidad y salud visual: un criterio que no debe pasarse por alto

Más allá del ambiente de iluminación, otro aspecto determinante al elegir un monitor es su impacto en la salud visual. La comodidad frente a la pantalla no solo influye en la productividad diaria, sino también en la prevención de molestias a largo plazo.

Las pantallas con acabado mate ofrecen una ventaja notable en este sentido. Según el especialista de LG, al reducir reflejos y deslumbramientos, permiten una visualización más estable y cómoda durante largas jornadas frente al computador. “Este tipo de acabado contribuye a disminuir la fatiga ocular, evita dolores de cabeza asociados al esfuerzo visual y reduce la sequedad en los ojos, problemas comunes entre quienes pasan varias horas continuas frente al monitor”, afirma.

El tipo de uso, el factor que define la elección

Después de evaluar la iluminación del entorno y los aspectos relacionados con la salud visual, el criterio definitivo al seleccionar un monitor está en el uso principal que se le dará. Identificar la actividad predominante permitirá reconocer qué acabado de pantalla ofrece mayores ventajas.

Para See, las pantallas mate resultan más convenientes para entornos de productividad, trabajo con texto, programación o videojuegos de tipo competitivo. Su capacidad para eliminar reflejos y brindar comodidad en sesiones prolongadas favorece la concentración y disminuye el cansancio visual, dos factores clave en escenarios de alta exigencia.

En contraste, cuando la prioridad es el consumo de contenido multimedia —como películas, series o videojuegos ocasionales— o el desarrollo de tareas creativas en entornos con iluminación controlada, los monitores con acabado brillante ofrecen un mayor atractivo. Este tipo de pantalla potencia la viveza de los colores, aporta negros más profundos y realza la nitidez de las imágenes, cualidades que enriquecen la experiencia visual.

“Al tener en cuenta estos tres elementos (la iluminación del espacio, la comodidad ocular y el tipo de uso) el consumidor podrá tomar una decisión informada y equilibrada, asegurando que el monitor adquirido se ajuste tanto a sus necesidades como a su entorno de trabajo o entretenimiento”, concluye el experto.

