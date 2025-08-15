Guía definitiva para comprar un monitor en Colombia este 2025

Un monitor puede ir desde las 16 pulgadas, hasta las 55, sea en un panel curvo o ultrapanorámico. Foto: Pexels

Un monitor es una pantalla que muestra la imagen de un computador, un televisor, una tablet o cualquier otro dispositivo con procesador de imágenes. En términos prácticos, es un híbrido entre un PC y un TV, al menos en términos de tamaño. Eso sí, funciona como una interfaz visual que no remplaza a ninguno de estos dispositivos, pues para poder emitir imagen siempre dependerá de otro artefacto.

En la actualidad, este tipo de productos tecnológicos pueden ser útiles para trabajar, para estudiar o para jugar. Presentan tasas de refresco, pulgadas y resoluciones que se acomodan a la necesidad y gusto de cada cliente. Por ejemplo, un monitor con Hz altos, más de 120, se considera una pantalla para Gaming profesional.

Por otro alado, un monitor con panel Qled u Oled está pensado más para editar o ver plataformas de streaming porque mostrará colores más vibrantes con resoluciones altas. Entendiéndose el 4K como un estándar en el mercado, al menos los monitores y hasta televisores de gama media y gama alta. Algo crucial también para jugar, pero ya no competitivamente.

El Espectador evaluó seis fabricantes diferentes, cada uno con sus categorías, líneas de productos y ofertas en el mercado colombiano. Estos son los segmentos, tasas de refresco, tipo de pantalla, resolución, tamaño y muy importante, los precios que podrá encontrar en el negocio de los monitores en Colombia.

Monitores de Samsung

Comenzando con una de las marcas más reconocidas en el país, Samsung ofrece cuatro líneas de producto diferentes: Essential Monitor, Smart Monitor, Viewfinity High Resolution y Odyssey Gaming. La primera categoría hace referencia a los monitores que podría necesitar un estudiante o un trabajador en home office.

La segunda categoría brinda la posibilidad de conectarse a internet, útil para ver serie de televisión o películas sin la necesidad de un computador. La tercera se destaca por integrar las mejores resoluciones y pantallas y por último, la cuarta, es una línea completamente dedicada a los videojuegos hasta con paneles curvos.

Dependiendo del segmento que escoja, sea por necesidad o gusto, las tasas de refresco irán desde los 120 hasta los 244 Hz, la resolución desde Full HD hasta 5K, el tamaño desde las 19 hasta las 55 pulgadas y el precio desde un millón, hasta ocho millones de pesos. Dependerá de que tipo de características técnicas prefiera.

Monitores de LG

La multinacional surcoreana tiene tres líneas de monitores que van desde los pensados para el Gaming, las pantallas curvas y los modelos Smart. Comenzando por aquellos para jugar, se trata de su tope de gama, pues ofrece paneles Oled a 4K de resolución y tamaños de hasta 34 pulgadas.

Pasando con las líneas UltraGear y UltraWide pueden ofrecer hasta 480 Hz de tasa de refresco; una cifra impresionante. Además, pueden poseer desde pantalla LCD, las más básicas del mercado, hasta paneles Oled con negros profundos.

Incluso algunos modelos del segmento Smart pueden brindar estas mismas características en tamaños que van desde las 20 hasta las 34 pulgadas. Todo esto en un rango de precio que va desde los competitivos 650.000 pesos, hasta los exclusivos seis millones.

Monitores de Asus

Pasando ahora a una compañía taiwanesa, Asus, al igual que las dos empresas anteriores, tiene su tope de gama en el segmento dedicado a los videojuegos, luego los monitores para el entretenimiento y por último los llamados por ellos “todo en uno”.

Todos los modelos pueden ofrecen resoluciones HD, para los dispositivos de entrada, pero también 4K cuando se trata de monitores para jugar o ver Netflix. Además, bridan tamaños realmente pequeños, 16 pulgadas, al lado de paneles de envergadura estándar, 35 pulgadas.

Las líneas ROG, TUF, ProArt y EyeCore, organizadas de la más costosa a la más económica, pueden vender monitores sencillos (650.000 pesos), pero también dispositivos que alcanzan los cuatro millones de pesos, dependiendo de sus especificaciones técnicas y para que tipo de público están pensadas.

Monitores de Acer

En este fabricante, también taiwanés, se pueden diferenciar dos líneas de producto muy marcadas, la Predator y la Nitro. Ambas diseñadas para entretenimiento, edición, conexión a internet, 3D, trabajo de oficina y por supuesto, Gaming.

Aquí, Predator es el tope de gama ofreciendo las mejores funciones y bondades tecnológicas por precios que rondan los siete y hasta 12 millones de pesos. Pero la línea Nitro es un poco más accesible para la mayoría de personas con precios desde los 650.000 pesos, hasta los cuatro millones de pesos.

Monitores de HP

Una marca legendaria como HP (Hewlett-Packard) no se podía quedar por fuera de esta guía con monitores que van desde la resolución HD (720p) hasta la Full HD (1080p). Pantallas modestas, pero cumplidoras para el día a día, el Word y el Excel.

Respecto a sus tamaños, pueden ir desde las 14 pulgadas, casi como la pantalla promedio de una tablet, hasta las 31 pulgadas, que podría asemejarse más a monitores de otras multinacionales e incluso a televisores pequeños. Sus precios van desde los 500.000 pesos, hasta los tres millones, todo dependerá de que es lo que busque.

Monitores DELL

Por último, la emblemática compañía estadounidense DELL cierra este repaso por algunos de los monitores en venta para Colombia. En este caso volvemos a las categorías, siendo los Ultrapanorámicos, los curvos y los de videojuegos los de la marca tecnológica.

Estos, dependiendo de su uso, van desde los 60 hasta los increíbles 500 Hz de tasa de refresco. Adicionalmente, ofrecen resoluciones Full HD y hasta las inimaginables 6K. Y al final, todo eso en tamaño de 14 hasta 35 pulgadas y valores desde los económicos 400.000 pesos hasta los dos millones.