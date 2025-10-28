“Piensa ante la IA”: la iniciativa de Colombia y la Unesco hacia el futuro digital

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 2025. Foto: Cortesía Ministerio TIC

Cartagena fue el punto de partida de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 2025, un encuentro que reunió a la Unesco, el Gobierno de Colombia y cerca de 70 delegaciones internacionales bajo un mismo lema: “Piensa ante la IA”. Durante dos días, la ciudad se convirtió en escenario de diálogo sobre cómo fortalecer las capacidades de las personas para acceder, usar y crear información de manera ética y responsable en un mundo cada vez más marcado por la inteligencia artificial.

En diálogo con El Espectador, Alexander Ballén, viceministro de Transformación Digital del Ministerio TIC, destacó que Colombia no solo participa de esta conversación global, sino que la está liderando con acciones concretas. “Es un honor todo lo que está pasando. El país está liderando una conversación mundial sobre inteligencia artificial, sobre las posibilidades que abre y las oportunidades que ofrece”, aseguró.

El viceministro explicó que Colombia avanza en tres grandes frentes: infraestructura, gobernanza y educación. En cuanto a infraestructura, el país trabaja para ampliar el acceso a la conectividad y fortalecer su base tecnológica. En gobernanza, el reto pasa por definir un marco regulatorio equilibrado, que proteja los datos personales sin frenar la innovación.

“Regular la inteligencia artificial no es sencillo, en Europa ya se ha hecho de manera fuerte, y aquí en Colombia también hemos tenido debates intensos en el Congreso y en distintos espacios. No es fácil, pero hay que hacerlo bien”, admitió.

Y, el tercer frente, quizás el más inspirador, es la educación digital. Actualmente, más de un millón de colombianos participan en cursos de desarrollo, analítica de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. “Lo más interesante es que tanto jóvenes como adultos están aprendiendo y disfrutando este proceso. Colombia hoy es un referente regional en adopción y apropiación de la IA”.

Paz y la inteligencia artificial

Durante el evento, uno de los ejes más interesantes fue el papel de la inteligencia artificial en la construcción de paz. Para el vicecanciller Mauricio Jaramillo, la IA no solo representa un avance tecnológico, sino una oportunidad para democratizar el conocimiento y fortalecer la educación, pilares esenciales para cualquier sociedad que aspire a convivir en armonía.

“La inteligencia artificial es una herramienta poderosa porque permite democratizar la información, es una herramienta de creación, y todo lo que esté al servicio de la educación debería estar al servicio de la paz”, señaló Jaramillo. A su juicio, no hay instrumento más eficaz para cultivar la paz que la educación misma, siempre y cuando el acceso sea democrático y regulado.

El vicecanciller también destacó que la tecnología, en esencia, acorta distancias y tiene el potencial de emancipar comunidades históricamente aisladas o desfavorecidas. En esa línea, subrayó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de liberación, capaz de brindar nuevas oportunidades donde antes había barreras.

Desde la diplomacia, Colombia busca transmitir un mensaje claro: la cultura y la educación deben seguir siendo universales. “Hoy ambas están bajo asedio, la universalidad de la educación se ha puesto en tela de juicio con discursos antiderechos, y por eso queremos reafirmar nuestro compromiso con la multilateralidad”, aclaró. En ese sentido, el vicecanciller resaltó el papel de la Unesco como actor clave dentro del sistema de Naciones Unidas, al promover la educación, la innovación y la cultura como derechos y activos de la humanidad.

La IA en las aulas de clase

El debate sobre la inteligencia artificial no se quedó solo en el plano diplomático. También tuvo espacio en el ámbito educativo. Para Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, la conversación sobre IA ya no pertenece únicamente a las grandes potencias, sino que hace parte del sistema educativo colombiano.

“Cada vez tenemos más profesionales formados en tecnologías y en inteligencia artificial, pero también en áreas que fomentan la reflexión crítica sobre su uso responsable”, explicó. De acuerdo con Moreno, el sistema educativo nacional está ganando reconocimiento internacional por su avance en esta discusión, y la realización de un evento de esta magnitud en el país refuerza esa trayectoria.

El viceministro señaló que el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC desarrollan estrategias conjuntas para ampliar la formación en competencias digitales en todos los niveles educativos. Entre ellas se destaca la formación integral en ciencia, tecnología, programación y robótica, que se implementa en instituciones de regiones donde antes no existían estas oportunidades.

“Es muy difícil hablar de acceso a las redes si no hay condiciones básicas como la electricidad o la conectividad”, advirtió Moreno. Por eso, el enfoque no se limita a la enseñanza: también incluye dotar a las comunidades de infraestructura y capacidades reales para apropiarse de la tecnología.

