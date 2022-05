¿Por qué Elon Musk suspendió la compra de Twitter?

Para entenderlo hay que tener en cuenta que, en el marco de esta adquisición, el magnate ha dado luces sobre cuáles serían sus intenciones con Twitter, así como los cambios que le haría después de comprarla. Parte de estos han sido bien recibidos por la mayoría de usuarios, como es el hecho de que el código de la plataforma pasaría a ser abierto, lo que se traduce en que cualquier persona con conocimiento podría ver cómo opera el algoritmo y saber cuáles son los contenidos que más se privilegian.

Otros eventuales cambios no han gustado tanto, como por ejemplo que bajo la administración de Elon Musk Twitter sería más flexible en sus normas de contenido, permitiendo una “mayor libertad de expresión”. ¿Esta red social daría carta abierta para que sus usuarios, bajo la sombrilla de la libertad de expresión, pasen por encima de los derechos de otras personas?, es lo que algunos cuestionan.

Sin embargo, la suspensión de la compra de Elon Musk responde a otro de sus intereses, y es el de tener una plataforma que castiga las cuentas falsas y las que funcionan por medio de robots, las denominadas cuentas bot.

Dentro de su lista de propuestas, Musk quiere que Twitter a futuro certifique las cuentas que son administradas por seres humanos, para que así los usuarios puedan identificar cuál trino, comentario o RT lo dio una persona, y cuál un robot o cuenta falsa.

Para el magnate no está claro qué porcentaje de los perfiles que actualmente se encuentran registrados en Twitter son de este tipo, y asegura que hasta que no se conozca ese dato el trámite del negocio se mantendrá suspendido. Al parecer, la plataforma le había reportado que el 5 % de las cuentas son falsas, pero Musk no confía y pide que sustenten esa cifra.

Tras conocerse este anuncio, las acciones de Twitter cayeron un 20 % en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street. Hay que recordar que no es la primera vez que una acción o el comportamiento de una criptomoneda registra grandes variaciones después de que el hombre más rico del mundo publica un trino.

Desde que se conoció la noticia del acuerdo de compra de Twitter por parte de Elon Musk, se informó que el proceso duraría seis meses. Hay que esperar cuánto tiempo tardará la plataforma en sustentar el porcentaje de cuentas falsas al magnate, y dependiendo de esto, cuánto más podría dilatarse todo el proceso de la negociación.

Lo cierto es que el hombre más rico del mundo está detrás de una de las plataformas sociales más poderosas del mundo. Poder más poder ¿qué tan buena o negativa puede resultar esta ecuación?