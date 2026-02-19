¿Por qué es malo tener activado siempre el AirDrop en el iPhone?

Para que AirDrop funcione más rápido, se necesita estar con el WiFi activo y buena señal, además de Bluetooth habilitado en ambos equipos. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dentro del ecosistema de Apple, AirDrop se ha posicionado como una de las funciones más distintivas de la marca. Está integrada en iPhone, iPad y Mac, y facilita el envío de fotos, documentos, videos, enlaces y otros archivos de manera directa entre dispositivos de la misma compañía.

La función apareció por allá en 2011 con iOS 7 y más adelante se integró también a macOS, habilitando el intercambio entre computadores y equipos móviles. Opera como un sistema de transferencia inalámbrica que no requiere cables ni credenciales, basta con que los dispositivos estén cerca. Incluso, desde iOS 17 es posible iniciar el envío con solo acercarlos.

Así puede compartir archivos con AirDrop entre equipos Apple

AirDrop lleva años integrado en el ecosistema de Apple, así que en la mayoría de los dispositivos funcionará sin inconvenientes. La principal condición aparece al enviar archivos entre un iPhone o un iPad y un Mac, ya que es necesario que este último sea modelo 2012 en adelante, con Bluetooth 4.0 como mínimo. Además, se requiere contar al menos con iOS 7 y OS X Yosemite.

Para enviar un archivo, el proceso es sencillo:

Abra la aplicación desde la que desea compartir el contenido y pulse el botón Compartir (el ícono del cuadro con una flecha hacia arriba).

En el menú que aparece, seleccione AirDrop .

El sistema mostrará los dispositivos cercanos disponibles, y ahí escoge el destinatario.

Si el dispositivo pertenece a otra persona, deberá estar desbloqueado y aceptar la recepción. Si es un equipo propio, solo necesita estar activo y desbloqueado.

Le puede interesar: ¿Qué significa WiFi 2,4 GHz y 5 GHz y cuál es la mejor alternativa para el hogar?

¿Por qué no es recomendable tener activado siempre AirDrop?

AirDrop exige, por regla general, que el receptor apruebe cada envío. La excepción se da cuando los dispositivos comparten el mismo Apple ID, donde el proceso es automático por comodidad.

En Apple existe, además, un filtro de visibilidad que permite definir quién puede enviar archivos: solo contactos, todos o desactivado. Esta opción se ajusta desde el Centro de control, manteniendo pulsado el recuadro donde aparecen el modo avión, WiFi y Bluetooth, ahí también figura el acceso directo a AirDrop y sus niveles de restricción.

El punto sensible aparece cuando se deja habilitado para “todos”. En ese caso, cualquier persona cercana puede intentar enviar contenido. Aunque siempre habrá que aceptar la recepción, el sistema muestra una vista previa —por ejemplo, de una imagen— antes de confirmar. Esa característica ha sido utilizada en más de una ocasión para bromas incómodas, y no siempre con buenas intenciones.

Si se rechaza el primer intento de un desconocido, el sistema bloquea nuevos envíos durante un tiempo. Aun así, por precaución, lo más recomendable es mantener AirDrop configurado solo para contactos o desactivarlo cuando no se esté usando.