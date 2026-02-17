¿Qué significa WiFi 2,4 GHz y 5 GHz y cuál es la mejor alternativa para el hogar?

Es muy probable que alguna vez haya notado que aparecen dos redes con el mismo nombre, una que termina en 2.4 y otra en 5G (o algo similar). Esto quiere decir que su router está trabajando con dos bandas distintas. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando se habla de mejorar la conexión a internet en casa o en la oficina, muchas personas piensan de inmediato en “cambiar el plan” o “subir los megas”. Pero pocas veces se detienen a mirar las bandas de frecuencia del router. Entender cómo funcionan es, en realidad, el primer paso para saber qué tipo de red necesita cada espacio.

Es muy probable que alguna vez haya notado que aparecen dos redes con el mismo nombre, una que termina en 2.4 y otra en 5G (o algo similar). Esto quiere decir que su router está trabajando con dos bandas distintas.

Las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz no son iguales, aunque cumplan la misma función de conectar sus dispositivos a internet de forma inalámbrica. Cada una tiene un comportamiento diferente en términos de alcance y velocidad (Mbps).

Por eso vale la pena detenerse un momento y entender en qué escenarios funciona mejor cada una.

¿Cuál es la diferencia entre usar 2,4 GHz y 5 GHz?

La respuesta corta es: depende de lo que necesite. Según el portal especializado Computer Hoy, usar cualquiera de las dos bandas “porque sí” puede ser justamente lo que esté frenando la velocidad o el alcance de la señal. Si hay interferencias, internet lento, desconexiones inesperadas o dispositivos que no logran conectarse, probablemente la banda elegida no es la más adecuada.

2,4 GHz: más alcance, menos velocidad

La banda 2,4 GHz es la “todoterreno”. Casi todos los dispositivos son compatibles con ella. Tiene mayor cobertura —entre 48 y 90 metros aproximadamente— y atraviesa paredes con más facilidad.

El punto débil es la velocidad, ya que puede soportar hasta 450 Mbps y suele trabajar con 20 MHz de ancho de banda. Además, como es la más utilizada, también es la más congestionada. Electrodomésticos, otros routers y varios dispositivos conectados pueden generar interferencias y afectar el rendimiento.

5 GHz: más velocidad, menos cobertura

Por su parte, la banda 5 GHz es más potente y moderna. Puede alcanzar velocidades cercanas a 1.3 Gbps y trabajar con anchos de banda de 80 o incluso 160 MHz. También cuenta con 25 canales no solapados, lo que reduce la congestión.

Eso sí, no atraviesa muros con la misma facilidad y su alcance es menor. Funciona mejor cuando el dispositivo está relativamente cerca del router.

Le puede interesar: ¿Qué hace tan especiales y costosos los televisores y monitores con pantalla OLED?

Entonces, ¿qué conviene instalar en casa?

La elección no es complicada si se tiene claro el uso que se le da a la red. Según información del medio especializado, la 2,4 GHz es recomendable para tareas básicas y dispositivos secundarios. Es una buena alternativa cuando se necesita cubrir varias zonas del hogar, aunque con ciertas limitaciones en velocidad.

En cambio, la 5 GHz debería reservarse para los equipos más exigentes como consolas, computadores, smartphones o televisores inteligentes. Actividades como ver contenido en 4K o jugar en línea requieren mayor estabilidad y velocidad, especialmente cuando no se puede usar el cable Ethernet.

La buena noticia es que no hay que escoger solo una. La mayoría de los routers actuales incorporan tecnología Dual SSID, que permite manejar ambas bandas al mismo tiempo. Así, cada dispositivo se conecta donde realmente le conviene.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.