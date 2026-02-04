¿Por qué una persona activa los mensajes temporales en WhatsApp?

Foto: META - Noelia Murillo

Los mensajes temporales son una herramienta opcional de WhatsApp que permite que los mensajes enviados en un chat se eliminen automáticamente tras un periodo determinado. Según la plataforma, esta función está diseñada para ofrecer mayor privacidad en las conversaciones.

Los usuarios pueden elegir que los mensajes desaparezcan 24 horas, 7 días o 90 días después de su envío, siempre que no se conserven de forma manual. Esta configuración solo se aplica a los mensajes nuevos y no afecta a los que fueron enviados o recibidos con anterioridad.

¿Cómo se activan y en qué chats funcionan?

Cualquier usuario puede activar los mensajes temporales de forma predeterminada. La ruta es la siguiente:

Haga clic en el ícono de Configuración y luego en Privacidad .

Seleccione Duración predeterminada .

Elija 24 horas , 7 días , 90 días o Desactivada .

Si quiere aplicar la duración a chats existentes, seleccione los chats deseados y confirme la acción.

Si no quiere aplicarla, regrese al menú anterior.

En las conversaciones uno a uno, cualquiera de las dos personas puede activar o desactivar esta función desde la información del chat.

En los grupos, su uso depende de la configuración establecida por los administradores, pues puede estar restringida.

WhatsApp aclara que los mensajes desaparecen incluso si el usuario no abre la aplicación durante el plazo establecido. Sin embargo, si un mensaje temporal se reenvía a un chat donde la función no está activa, no se eliminará en ese nuevo espacio.

Además, los mensajes citados pueden seguir visibles y aquellos incluidos en copias de seguridad se eliminarán al restaurarlas, siempre que el periodo de tiempo ya se haya cumplido.

¿Qué pasa con los archivos?

Cuando los mensajes temporales están activados, las fotos y los videos enviados no se guardan automáticamente en la galería del dispositivo.

Más allá de la privacidad, un artículo del portal especializado en tecnología ThinkBig señala que muchos usuarios utilizan esta función para evitar la acumulación de mensajes y archivos, lo que ayuda a gestionar mejor el espacio del dispositivo, especialmente en chats con alto intercambio de contenido multimedia.

Por último, WhatsApp subraya que se trata de una función voluntaria y que su uso no impide que el contenido pueda conservarse por otros medios, como capturas de pantalla o reenvíos.

