Elon Musk fusiona SpaceX y xAI para llevar la inteligencia artificial al espacio

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, anunció la absorción de xAI, la ‘startup’ de inteligencia artificial responsable del chatbot Grok y vinculada a la red social X, en una operación que busca acelerar sus ambiciones tecnológicas y espaciales.

La operación combina las capacidades de lanzamiento de cohetes y despliegue satelital de SpaceX con la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por xAI, con el objetivo de crear lo que Musk definió como “el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella”.

Según AFP, la empresa resultante integrará IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y plataformas digitales de información en tiempo real.

El anuncio se produce en un momento clave para SpaceX, que evalúa una eventual salida a bolsa este año, en una operación que podría convertirse en la mayor de la historia.

Aunque no se revelaron los términos financieros de la adquisición, Bloomberg estima que la compañía fusionada alcanzaría una valoración cercana a los 1,25 billones de dólares.

Centros de datos orbitales y energía solar espacial

En un documento publicado por SpaceX, la compañía explicó que los actuales avances en inteligencia artificial dependen de grandes centros de datos terrestres que requieren enormes cantidades de energía y refrigeración, una demanda que, según Musk, no puede satisfacerse sin generar impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades.

En ese contexto, la empresa sostiene que la computación basada en el espacio es “la única forma de escalar a largo plazo”.

“El aprovechamiento directo de la energía solar casi constante en el espacio, con bajos costos operativos y de mantenimiento, transformará nuestra capacidad de escalar la computación”, señaló la compañía en el comunicado, en el que plantea la creación de constelaciones de satélites que funcionen como centros de datos orbitales.

Según Musk, lanzar un millón de toneladas de satélites al año permitiría añadir 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA anualmente, sin necesidad de operaciones ni mantenimiento continuos.

El empresario incluso proyectó que, en un plazo de dos a tres años, la forma más económica de generar computación de inteligencia artificial será en el espacio, como mencionó EFE.

La visión de SpaceX contempla que estos centros de datos orbitales actúen como el primer paso hacia una civilización capaz de aprovechar de manera masiva la energía del Sol, al tiempo que respalda aplicaciones de IA para miles de millones de personas y financia la expansión humana más allá de la Tierra.

Starship, la Luna y el camino hacia la expansión humana

El proyecto se apoya en el desarrollo de Starship, el cohete más grande jamás diseñado, que permitiría lanzamientos mucho más frecuentes y con cargas muy superiores a las actuales.

De acuerdo con SpaceX, Starship será clave no solo para desplegar satélites de nueva generación, sino también para transportar grandes volúmenes de carga a la Luna, donde la compañía proyecta establecer una presencia permanente con fines científicos e industriales.

Musk sostiene que, a largo plazo, las fábricas lunares podrían aprovechar los recursos del satélite natural para fabricar satélites y desplegarlos directamente en el espacio, reduciendo los costos energéticos y logísticos de estas operaciones.

Competencia espacial

El acuerdo se inscribe en la expansión del conglomerado empresarial de Elon Musk. Por ejemplo, xAI, integrada con X tras la compra de la red social a finales de 2022, fue valorada en 230.000 millones de dólares en una ronda de financiación realizada en enero, según EFE.

Sin embargo, la compañía de inteligencia artificial enfrenta investigaciones en Europa, India y el estado de California por el uso de Grok para generar contenido sexualmente explícito, incluidas imágenes que podrían involucrar a menores, lo que introduce un frente regulatorio adicional para el grupo.

De hecho, este martes, las autoridades francesas registraron la sede de la red social X en París y citaron a Elon Musk a un interrogatorio el 20 de abril por presuntos delitos vinculados al uso de la IA Grok, incluidos deepfakes sexuales y contenidos ilegales.

En paralelo, SpaceX mantiene su dominio del mercado global de lanzamientos espaciales gracias a sus cohetes reutilizables y a Starlink, la mayor constelación de satélites del mundo, con más de 9.000 unidades en órbita, según CNBC.

La fusión también se produce en un escenario de creciente competencia con Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, especialmente en torno al programa lunar Artemisa de la NASA.

De hecho, la agencia espacial estadounidense ha planteado la posibilidad de prescindir de SpaceX en algunos contratos debido a los retrasos acumulados.

Por su parte, Blue Origin anunció que pausará por al menos dos años el programa New Shepard, enfocado en el turismo espacial, para concentrarse en el desarrollo de naves tripuladas con capacidad de llegar a la Luna, en línea con los objetivos estratégicos de la NASA.

