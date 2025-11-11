Probamos el televisor TCL C8K con tecnología QD-Mini LED: ¿vale la pena?

En el corazón del televisor está la tecnología QD-Mini LED, una combinación de miles de diodos Mini LED con nanopartículas Quantum Dot. Foto: Cortesía TCL

TCL presentó hace unos meses en Colombia el nuevo C8K, su televisor de gama alta con retroiluminación QD-Mini LED y diseño ZeroBorder, que reduce prácticamente los marcos. Disponible en versiones de 65, 75 y 98 pulgadas, el modelo busca reforzar la presencia de la marca en el segmento premium, combinando imagen de ultra alta definición con un sistema de sonido cinematográfico pensado para mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

En El Espectador probamos la versión de 65 pulgadas durante varios días, y esto fue lo que encontramos.

Un diseño que se integra bien en cualquier espacio

El TCL C8K entra por los ojos desde el primer momento. Su diseño apuesta por un estilo minimalista, con un borde metálico en color plateado que rodea la pantalla y que se ve muy poco cuando el televisor está encendido.

La parte trasera también ha recibido atención, y es que, aunque no es el televisor más delgado del mercado, TCL logró darle una apariencia más estilizada gracias a una ligera inclinación en sus bordes y a un patrón grabado en el panel posterior, que evita ese aspecto plano y simple que se ve en otros modelos. Por su parte, la base metálica aporta firmeza y se nota bien construida.

En cuanto a conexiones, viene bien equipado: cuatro entradas HDMI, dos puertos USB-A, puerto Ethernet, salida de audio y la clásica entrada de antena. De los HDMI, solo dos entregan todas las funciones de la versión 2.1, algo habitual en este tipo de televisores. Para la mayoría de usuarios será suficiente, incluso para quienes tengan dos consolas capaces de llegar a 4K con altas tasas de refresco.

El control remoto mantiene la misma línea estética del televisor, con acabado metálico y botones bien distribuidos. Además, es posible acceder a funciones y búsquedas mediante comandos de voz gracias al Asistente de Google integrado, lo que hace más sencillo navegar entre aplicaciones o encontrar contenido sin escribir.

Una imagen con buen nivel de detalle y contraste

Uno de los aspectos más destacados del TCL C8K es la calidad visual que ofrece su panel QD-Mini LED, una tecnología que combina miles de pequeños diodos de retroiluminación con puntos cuánticos para optimizar la distribución de la luz en pantalla.

En el día a día, esto se nota sobre todo en escenas oscuras, los negros no pierden detalle, y las zonas con mucho brillo mantienen información sin verse quemadas. Adicionalmente, la reproducción de color es amplia, lo que favorece contenidos en alta definición y formatos HDR.

El modelo de 65 pulgadas que probamos alcanza un brillo máximo de 4.500 nits, una cifra alta para su categoría. Esto ayuda bastante en salas con buena iluminación, donde otros televisores pueden verse apagados. En general, ofrece una imagen sólida y con buena presencia, para los que buscan aprovechar al máximo contenido en alta calidad.

Un sonido más trabajado, aunque con margen de mejora

El TCL C8K llega con una sorpresa interesante en el apartado de audio, la marca trabajó junto a Bang & Olufsen, reconocida por sus equipos de gama alta. Sobre el papel suena muy bien, y en la práctica sí se notan varios avances frente a otros modelos.

Las voces se escuchan claras y bien ubicadas en pantalla, algo que se agradece cuando hay diálogos rápidos o escenas con mucho ruido. También se percibe una sensación de espacio más amplia, con buenos detalles en ambientes y efectos, lo que ayuda a darle un toque más envolvente a películas y series.

Las bandas sonoras tienen mejor cuerpo y presencia, y se nota cuando la música sube de intensidad. Para la mayoría de usuarios, el televisor se defiende solo y puede entregar una experiencia tipo “cine en casa” sin necesidad de una barra de sonido adicional, lo cual es un plus.

Eso sí, siempre hay margen de mejora. Los graves podrían tener un poco más de fuerza, y en escenas de acción se sienten algo tímidos. También, los agudos pueden sonar un poco brillantes cuando se sube el volumen, algo que podría cansar en sesiones largas.

Nuestras conclusiones

Después de varios días de uso, el TCL C8K se perfila como una opción muy completa dentro del segmento premium disponible en Colombia. Su diseño casi sin bordes llama la atención a primera vista y aporta a la sensación de inmersión, especialmente al ver películas o jugar.

La tecnología QD-Mini LED es uno de sus puntos más fuertes. Gracias a esta tecnología, el televisor puede entregar un buen nivel de brillo y contraste que lo pone a competir de tú a tú con marcas más conocidas en este rango.

Otro elemento que suma es el sistema de sonido desarrollado en conjunto con Bang & Olufsen. No es perfecto, pero sí ofrece una experiencia más envolvente y con más presencia que la mayoría de televisores, lo que permite usarlo sin una barra de sonido adicional sin sentir que falta algo.

En cuanto al precio, la versión de 65 pulgadas se encuentra con un valor base de $6.990.000. No es el más económico, pero teniendo en cuenta la calidad de imagen, el diseño y el audio, se mantiene competitivo frente a lo que ofrece el mercado en este momento.

Ficha técnica del TCL C8K

Opciones de tamaño Versiones de 65”, 75”, 85” y 98”. Tecnología de pantalla Panel VA con sistema de retroiluminación directa y zonas de atenuación locales, basado en puntos cuánticos. Resolución nativa 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 píxeles). Tasa de refresco Hasta 144 Hz, con opción de alcanzar 288 Hz mediante DLG. Formatos HDR compatibles Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG. Optimización de sonido Configuración de altavoces desarrollada en colaboración con Bang & Olufsen. Conectividad HDMI Cuatro entradas: dos HDMI 2.1 (una con eARC) y dos HDMI 2.0. Sintonización Recepción de señal TDT en alta definición. Funciones orientadas al gaming Modo automático de baja latencia (ALLM), soporte 4K/144 Hz, Dolby Vision para juegos, VRR y AMD FreeSync Premium Pro. Conexión inalámbrica Soporte para Wi-Fi y Bluetooth. Control por voz Integración con el Asistente de Google. Sistema operativo Plataforma Google TV para aplicaciones y contenido.

