¿Qué debe tener en cuenta antes de comprar un celular en 2026?

Aunque el 5G ya es una realidad en varias ciudades del país, muchos colombianos aún no tienen claro si su celular puede conectarse a esta red ni qué aspectos deberían evaluar para sacarle verdadero provecho. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Comprar un celular dejó de ser una decisión rápida o guiada únicamente por el modelo más reciente o el precio más alto. Hoy el mercado es más amplio, más competitivo y también más confuso: nuevas marcas, fichas técnicas cargadas de promesas y tecnologías que suenan atractivas, pero que no siempre se aprovechan en el día a día.

De acuerdo con los voceros de Swift Móvil, operador móvil, aunque el 5G ya es una realidad en varias ciudades del país, muchos colombianos aún no tienen claro si su celular puede conectarse a esta red ni qué aspectos deberían evaluar para sacarle verdadero provecho. Y es entendible: no basta con que el teléfono diga “5G” en la caja.

Con velocidades de navegación hasta diez veces superiores al 4G y una menor latencia, el 5G promete mejorar desde las videollamadas hasta los juegos en línea o el uso de aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, no todos los dispositivos ni todas las redes ofrecen la misma experiencia, y ahí es donde empiezan las dudas.

Por esta razón, los expertos del operador explican qué aspectos conviene analizar antes de comprar un celular y así estar realmente preparado para las nuevas tecnologías y servicios que marcarán el uso del celular en los próximos años.

Le puede interesar: Ethernet y wifi al mismo tiempo: ¿mejora el internet y cuál es el más veloz?

Compatibilidad con bandas locales

Que un celular incluya la etiqueta “5G” no significa, automáticamente, que vaya a ofrecer el mejor desempeño en Colombia. Para que la experiencia sea realmente satisfactoria, el dispositivo debe ser compatible con las bandas que se utilizan en el país, en especial la n78, una de las más relevantes en el despliegue actual de esta tecnología.

La importancia del operador

Contar con un celular compatible tampoco es garantía suficiente si el operador no ha habilitado el servicio en el lugar donde vive o se mueve el usuario. Varios operadores iniciaron el despliegue de 5G en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pero el avance no ha sido igual para todos.

Otras funciones que también marcan la diferencia

Mientras el 5G termina de consolidarse, existen tecnologías que ya están disponibles y que mejoran notablemente el uso diario del celular. VoLTE (voz sobre LTE) permite realizar llamadas con mejor calidad de audio y tiempos de conexión más rápidos.

La eSIM, por su parte, elimina la necesidad de una SIM física, lo que facilita cambiar de operador o activar un plan sin trámites adicionales. Y, a esto se suma el Wi-Fi Calling, una función especialmente útil para hacer llamadas a través de redes Wi-Fi en lugares donde la señal móvil es limitada.

¿Y si el celular no tiene 5G?

Aunque contar con un equipo preparado para 5G puede ser una ventaja pensando en el futuro, no es una necesidad inmediata para la mayoría de los usuarios. “Actualmente, es posible tener una buena experiencia de navegación, llamadas y uso de aplicaciones con planes 4G, especialmente si se cuenta con un operador que ofrezca buena cobertura y tarifas accesibles”, concluyen los voceros de Swift Móvil.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.