Ethernet y wifi al mismo tiempo: ¿mejora el internet y cuál es el más veloz?

La idea de conectar Ethernet y Wi-Fi al mismo tiempo para obtener un internet más rápido circula con frecuencia en foros y redes sociales. Sin embargo, la evidencia técnica disponible apunta a una respuesta clara: no se suman las velocidades de forma automática ni estable, y Ethernet suele ser la opción más veloz y consistente en la práctica.

Desde el punto de vista del sistema operativo, Apple explica que macOS utiliza un orden de servicios de red. Cuando hay varias conexiones activas (por ejemplo, Wi-Fi y Ethernet), el equipo prioriza una según ese orden y recurre a las demás solo si la principal falla. Es decir, no combina enlaces para aumentar la velocidad.

En Windows, Microsoft documenta un comportamiento similar mediante la Métrica automática: el sistema asigna un “costo” a cada ruta IP según la velocidad efectiva del enlace y elige una sola interfaz preferente. La finalidad es asegurar estabilidad y correcta ruta del tráfico, no agregar ancho de banda entre interfaces.

¿Cuál es el punto máximo de su conexión?

La experiencia del usuario coincide con ese diseño. En un análisis comparativo, HighSpeedInternet concluye que Ethernet ofrece velocidades más constantes y menor latencia que el Wi-Fi, especialmente en gaming y streaming.

El sitio subraya un punto clave: la velocidad máxima depende del plan contratado con el proveedor, no del tipo de conexión local. Un cable más avanzado o un router moderno no “multiplican” la velocidad más allá de ese límite.

¿Y los casos en los que usuarios aseguran ver más velocidad al activar ambas conexiones? En foros de la Comunidad de Microsoft y en ElevenForum, aparecen testimonios de situaciones puntuales donde aplicaciones de descarga multiproceso parecen repartir tráfico entre interfaces durante un tiempo limitado.

Los propios moderadores y usuarios técnicos aclaran que no es un comportamiento oficial ni estable: Windows vuelve a priorizar una sola conexión (normalmente Ethernet), y el efecto no se mantiene entre descargas.

El consenso comunitario en ElevenForum es contundente: conectar Ethernet y Wi-Fi no aumenta la velocidad de internet.

Es como una autopista: puedes tener varios carriles dentro de la ciudad, pero si la entrada desde afuera es de un solo carril, el tráfico nunca irá más rápido de lo que ese acceso permite.

Conclusión

No, usar Ethernet y Wi-Fi al mismo tiempo no mejora el internet de forma automática ni confiable. Ethernet es más veloz y estable en la práctica, por su menor latencia y constancia. El límite real lo impone el plan del ISP. Para más velocidad sostenida, la solución es un plan más rápido o infraestructura compatible, no la “suma” local de interfaces.

