¿Qué electrodomésticos se deben desconectar durante la noche?

En los hogares crece cada vez más el interés por controlar el gasto de energía sin afectar la comodidad. Una medida sencilla, pero con impacto real, es desconectar los equipos que no se utilizan durante la noche.

De acuerdo con Enel Colombia, muchos aparatos siguen demandando electricidad aun cuando están apagados. Este hábito, conocido como consumo en “stand-by” o “consumo fantasma”, puede llegar a representar hasta el 10 % del valor mensual de la factura, según la cantidad de dispositivos conectados y su nivel de eficiencia.

Entre las prácticas recomendadas por la compañía se destacan:

Optar por bombillas LED, que reducen el consumo hasta en un 85 % frente a las incandescentes.

Verificar la etiqueta energética antes de comprar electrodomésticos y priorizar los de clasificación A.

Utilizar la lavadora con carga completa para optimizar cada ciclo.

Limitar la apertura frecuente de la nevera, evitando sobreesfuerzos del compresor.

Aprovechar mejor la luz natural, por ejemplo, ubicando espejos frente a las ventanas para disminuir el uso de iluminación artificial.

¿Por qué desenchufar y no solo apagar los electrodomésticos?

Que el interruptor esté en off no significa que no exista consumo de energía. Para Enel Colombia, en varios casos la energía sigue fluyendo mientras el aparato continúa enlazado a la red. La única manera de cortar completamente ese gasto es retirando el enchufe.

Adoptar esta práctica no solo impacta el valor de la factura. También permite:

Reducir la huella de carbono del hogar.

Proteger los equipos ante picos de voltaje nocturnos.

Fomentar una cultura de consumo responsable.

Consejos adicionales para maximizar el ahorro energético.

¿Qué electrodomésticos debe desconectar en la noche?

No todos los aparatos tienen el mismo impacto en el consumo en espera. Algunos, por su tecnología o funciones activas en segundo plano, siguen demandando energía aun cuando no se estén utilizando.

Televisor

Aunque esté apagado, mantiene activos sistemas como el sensor del control remoto, el reloj interno o las actualizaciones. En modo stand-by puede consumir entre 1 y 5 vatios por hora.

Cargadores de celular y computador

Son uno de los consumos silenciosos más frecuentes. Incluso sin el dispositivo conectado, pueden demandar entre 0,1 y 0,5 vatios por hora. El valor es bajo, pero al multiplicarse por varios cargadores y muchas horas, termina sumando.

Computadores y consolas de videojuegos

Cuando quedan en suspensión o reposo continúan utilizando energía. Un computador puede oscilar entre 2 y 10 vatios por hora en modo suspensión, y una consola puede acercarse a los 15 vatios por hora en reposo.

Horno microondas

Permanece activo para sostener el reloj digital y el panel electrónico. Su consumo en espera suele ubicarse entre 2 y 4 vatios por hora.

Equipos de sonido y decodificadores

Al estar integrados al sistema de entretenimiento, suelen mantenerse en stand-by de forma permanente. Un decodificador puede requerir entre 8 y 15 vatios por hora aun sin estar en uso.