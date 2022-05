¿Qué papel cumple la tecnología en el mundo pospandemia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Algo bueno de la pandemia, sin duda, fue la aceleración del despliegue de internet y otras tecnologías de la comunicación por la necesidad de estar conectados para trabajar, estudiar y mantener contacto con familiares y amigos, pues, por las cuarentenas y los cierres obligatorios para prevenir el contagio, la virtualidad pasó de ser una opción a una obligación.

Este aumento se dio a escala mundial y local. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, revelada por el DANE en abril, el acceso a internet ha crecido sostenidamente desde 2019. Se pasó del 51,9 % de hogares colombianos que accedían a la red con una conexión en la vivienda al 60,5 %.

Telefónica Hispanoamérica reveló esta semana los resultados del informe “La importancia de las conexiones humanas”, que tomó como muestra a 6.000 personas de 18 a 60 años en cinco países de la región (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú). El estudio muestra que el 75 % de los colombianos encuestados tienen a WhatsApp como la red social que más utilizan para estar en contacto con sus seres queridos.

Más que conectividad, el informe evidencia el panorama de las conexiones humanas en la región. Por eso, se realizó tras casi dos años desde que comenzó la pandemia (la muestra se hizo entre enero y febrero de 2022). “Hablar de conexiones suele llevarnos a pensar en tecnología, pero ahora, que la vida es más digital, sabemos que son las personas quienes le dan sentido a la tecnología y que las conexiones más importantes son las humanas”, dijo Alfonso Gómez Palacios, CEO de la compañía.

Otros resultados del informe indican que, para el 74 % de las personas encuestadas, las relaciones personales son fundamentales (en Colombia la cifra es del 78 %) y que para el 78 % la tecnología es el canal más acertado para construir y mantener dichas relaciones. Otro dato interesante es que hay una diferencia por género de la relación que prima: mientras que para las mujeres es la familia, para los hombres son los amigos.

Además, para el 85 % de los encuestados, “la pareja e hijos, así como la familia de origen, son los grupos de relaciones personales más importantes, por encima de los amigos íntimos”, dice el estudio que revelaron Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispanoamérica; Víctor Aguado, gerente de investigación y posicionamiento de marca; Rafael Fernández de Alarcón, director de marca, y Robert Waldinger, psiquiatra y director del “Estudio longitudinal sobre la felicidad”, de la Universidad de Harvard.

“La vida de las personas pasa por nuestras redes y nosotros queremos hacer nuestro mundo más humano. Los hallazgos de la investigación muestran que las personas que tienen mejores relaciones son más felices”, dijo Fernández.

Aguado aseguró, durante la presentación que se realizó en México, que las relaciones son vitales porque generan bienestar, seguridad, crecimiento y autorrealización. En lo referente a las relaciones de calidad, el 80 % de los hispanoamericanos son muy selectivos para crear vínculos, siendo Colombia y Chile los más selectivos, con el 82 %.

“Encontramos que el tener una relación cercana y de calidad nos mantiene más felices. La gente positiva en la vida está más conectada con la familia y los amigos. Una experiencia estresante durante el día nos estresa, pero estar con gente cercana nos ayuda a manejar las emociones”, afirmó Waldinger.

Respecto a los beneficios de la tecnología, la compañía afirmó que la pandemia les permitió a los llamados baby boomers dar el salto tecnológico para mantenerse en contacto con sus seres queridos.

La tecnología también se lee diferente por generaciones, pues los encuestados mostraron que mientras que para los baby boomers la desconexión es estar en pareja, leer o caminar, para las generaciones Z y Y es seguir conectados, pero escuchando música o viendo series.

Aunque el 67 % de los colombianos encuestados ve con buenos ojos la conectividad, el 73 % es consciente de la importancia que también tiene la desconexión tecnológica, especialmente cuando están saturados, estresados o compartiendo tiempo en familia.

Respecto al trabajo remoto, los encuestados aseguraron que están agradecidos con las conexiones que les permitieron el trabajo y la educación desde la casa. “La pandemia dejó ver el cambio entre el mundo físico y el virtual. Ahora, vamos hacia un futuro más híbrido. También veremos qué nos trae el metaverso, pero eso solo se hará con mejor y mayor conectividad”, destacó Aguado.

Para mantener dichas relaciones en tiempos modernos, el papel de la tecnología y de las empresas de telecomunicaciones será fundamental. Según concluyó Aguado, “si no hay conexión, no hay relación. No podemos beber de esa fuente de calidad”.

A pesar de las cifras, la compañía aseguró que hace falta camino por recorrer para cerrar las brechas tecnológicas entre zonas rurales y urbanas de estos países. Por ejemplo, en Colombia apenas el 28,8 % de los hogares rurales tienen conexión.

“La pandemia nos mostró que necesitamos relacionarnos con otros. Nos gusta estar cerca de los demás. Somos una compañía que habla de conexiones y la tecnología es un fin, pero mal usada puede conducir a la infelicidad o polarizarnos como sociedad. El estudio nos confirma nuestra misión y nos marca la necesidad de dotar a la tecnología de un código de valores. Entonces, tenemos que trabajar de la mano de los gobiernos, los reguladores y las empresas para cerrar las brechas tecnológicas. Necesitamos un trabajo colaborativo para la estabilidad de las redes”, puntualizó Gómez.

