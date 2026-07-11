¿Qué significa cuando aparecen los puntos verde y naranja del celular y qué hacer al verlo?

Punto naranja en la esquina superior derecha en la pantalla de un iPhone. Foto: Applesfera

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Es común que muchos usuarios de teléfonos móviles, a pesar de llevar décadas utilizando uno, no puedan identificar algunas señales. No es nada extraño que muchas preguntas sobre símbolos en la partes superior de la pantalla de un celular inunden los buscadores en internet.

Por eso, aquí le explicamos qué significa el punto verde y el punto naranja que a veces aparece en la parte superior de la pantalla de su dispositivo. Esta información le puede ser útil para ser más consciente de los permisos de uso que le da a su celular y a cada aplicación que tiene instalada en el móvil.

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Punto verde en el celular ¿Qué hacer al verlo?

El punto o luz verde en un celular puede tener varios significados, pero en líneas generales, tanto en dispositivos con sistema operativo Android como iOS, esta señal indica que la cámara del teléfono esta encendida o en uso.

Esto puede resultar confuso, pues muchas veces este punto puede aparecer sin tener la aplicación de cámara abierta, pero con solo tenerla en segundo plano, eso ya indica un uso pasivo que el móvil reporta con esa luz verde.

En caso de visualizar esta señal y no estar utilizando la cámara, la recomendación es cerrar todas las aplicaciones, incluso aquellas en segundo plano. Además, después de una videollamada este símbolo puede permanecer en la parte superior del celular unos segundos después de colgar.

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Punto naranja en el celular ¿Qué hacer al verlo?

Cuando aparece un punto o luz naranja en la parte superior del celular es una señal de que una aplicación, sea en primero o segundo plano, esta utilizando el micrófono del dispositivo móvil para llevar a cabo una tarea en el teléfono.

Es por eso que durante una llamada, incluso unos segundos después de colgar, o al enviar una nota de voz este punto naranja aparece. Sin embargo, al poco tiempo desaparece, indicando que el micrófono ya no esta en uso.

Esta luz naranja aparece de la misma forma en casi todos los celulares, por lo que no interesa si usted tiene un dispositivo Android o iOS, este aparecerá siempre y cuando este usando el micrófono y desaparecerá cuando este se cierre.

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