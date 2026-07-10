CatchCat: así es el ‘Pokémon Go’ que lo reta a buscar gatos en su barrio

Cada avistamiento verificado en CatchCat puede convertirse en un recuerdo coleccionable con nombre, rasgos y rareza. Foto: Pexels

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Salir a caminar y encontrarse un gato en una ventana, en una tienda o en una esquina del barrio puede ser un juego. Esa es la idea de CatchCat, una app gratuita lanzada en junio de 2026 que permite escanear gatos con la cámara del celular y guardarlos en un álbum digital.

Al igual que Pokémon Go, este juego invita a mirar el entorno con el teléfono en la mano. La diferencia es que aquí no hay criaturas ficticias, ya que el protagonista puede ser cualquier gato que aparezca en la vida cotidiana.

CatchCat está diseñado para Android y se distribuye a través de Google Play. La compatibilidad con iOS está prevista para una versión futura.

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¿Cómo funciona CatchCat?

La dinámica empieza con la cámara de la aplicación. El usuario debe encuadrar a un gato, mover una lata de snacks dentro de la pantalla y soltarla en una zona marcada. Si el avistamiento se verifica, el gato entra al álbum como un recuerdo.

Cada registro puede tener nombre, número de serie, experiencia, monedas, rasgos y un nivel de rareza.

La aplicación no permite usar fotos guardadas en la galería. El juego está pensado para registrar gatos en el momento, no para subir imágenes antiguas, capturas de pantalla o fotos tomadas de internet.

Las latas de snacks son clave para jugar

CatchCat usa las latas de snacks como recurso para escanear. Cada avistamiento verificado consume una lata y le da al jugador tres intentos de lanzamiento.

Estas latas se recargan solas con el tiempo. La versión CatchCat Pro ofrece una recarga más rápida y un límite más alto. También se pueden conseguir latas adicionales por medio de anuncios recompensados o paquetes dentro de la tienda.

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Los gatos tienen niveles de rareza

Uno de los elementos más cercanos a los juegos de colección está en la rareza de cada recuerdo. CatchCat clasifica los avistamientos en cinco niveles:

Callejón.

Jardín.

Iluminado por la luna.

Terciopelo.

Dorado.

Los niveles más altos son menos comunes, brillan más dentro del álbum y entregan más experiencia. Esa diferencia hace que no todos los registros se sientan iguales.

El álbum funciona como una especie de diario de campo. Allí se acumulan los avistamientos, los hallazgos más raros, las rachas, los niveles y algunos elementos cosméticos para el perfil.

Mapa comunitario y advertencias de seguridad

CatchCat también incluye un mapa con registros hechos por otros jugadores. La aplicación permite explorar esos puntos y, si el usuario se acerca lo suficiente, obtener una vista previa del contenido comunitario.

La app aclara que esos puntos no significan que un gato siga exactamente en ese lugar, ya que son registros de la comunidad. Por eso recomienda usarla desde donde uno está, mirar bien alrededor y no entrar a espacios privados o restringidos.

La advertencia es clave porque el atractivo del juego depende de salir, caminar y mirar alrededor, pero sin convertir la búsqueda en una excusa para invadir espacios o perseguir animales.

¿Qué viene para CatchCat?

CatchCat también prepara un modo competitivo llamado Alley Clash. Por ahora no está activo, sino anunciado como una próxima etapa. La idea es que los recuerdos funcionen como tarjetas de batalla de gatos, con estadísticas, tipos y habilidades.

La versión oficial de CatchCat para iOS todavía no está disponible. Sin embargo, en la App Store aparece una aplicación llamada catch (cat tracker), que también gira alrededor de coleccionar fotos de gatos con el celular.

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