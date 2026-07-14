¿Qué significa WiFi 6 y WiFi 7, cuál es la diferencia y cómo verificar cuál tengo?

Aunque los routers de internet casero existen desde 1990, no fue hasta la década de los 2000 que se popularizaron en la mayoría de las casas del mundo. Foto: Jakub Zerdzicki

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Wifi es una palabra recurrente en la vida diaria de miles de millones de personas. Desde la aparición de esta tecnología en 1997, la conexión a internet de forma inalámbrica se ha convertido en algo habitual. Sin embargo y aunque no lo parezca, no es la mismo servicio que hace casi 30 años.

Mucho ha cambiado desde entonces y vale la pena detenerse en las dos actualizaciones más recientes de este tipo de tecnología doméstica. Estas son Wifi 6 y Wifi 7, que aunque solo evidencien un cambio en el número, hay diferencias considerables entre un servicio y otro para el usuario final.

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¿Qué es el Wifi 6?

Lanzado comercialmente en 2019, el Wifi 6 justificó su existencia en la eficiencia, pues era seis veces más rápido que la versión anterior. Se diseñó con la intención de resolver los problemas de interferencia en las casas.

Especialmente cuando había varios dispositivos conectados a la misma red utilizando un ancho de banda de 6 Hz. Explicado de otra manera, fue como abrir más carriles a la señal de internet para que llegara mejor y más rápida.

Actualmente, casi cualquier aparato electrónico, sea fijo o portátil es compatible con esta tecnología que tras más de un lustro en el mercado es el estándar en condiciones normales de conexión en ciudades y cascos urbanos.

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¿Qué es el Wifi 7?

Un poco más reciente, este versión de internet inalámbrico se lanzó en 2024 con la idea de hacerlo, todavía más rápido que el Wifi 6 y con una latencia ultra baja, es decir, casi sin retrasos. Esa es su principal diferencia con el anterior.

Por eso es cuatro veces más rápido y eficiente que la versión pasada y soporta, sin esfuerzo, la reproducción o descarga de contenido en 8K. Además, inicialmente fue pensado para uso industrial y empresarial.

En la actualidad no es una tecnología instalada totalmente en el mundo y no todos los dispositivos son compatibles con ella. Por eso así puede verificar si tiene Wifi 6 o 7 y si sus aparatos en casa son compatibles con el más reciente.

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¿Cómo verificar si tengo Wifi 6 o Wifi 7?

Sí el router de su internet doméstico tiene en una de sus etiquetas la “802.11ax” es porque brinda un servicio de Wifi 6. No obstante, si esa misma etiqueta dice “802.11be” se trata de una tecnología disponible con Wifi 7.

En los teléfonos, en caso de ser Android, al conectarse a un red wifi, esta debe tener el número 6 o 7 al lado de las barras de la señal. Pero en iOS solo de los iPhone 15 Pro en adelante son compatibles con la conexión Wifi 7.

Por último, en otros dispositivos electrónicos, como computadores, portátiles, consolas de videojuegos o televisores, estos deben decir “compatibles con Wifi 7″ en sus especificaciones técnicas para poder disfrutar de este ancho de banda.

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