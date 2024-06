Remake de Prince of Persia, Just Dance VR y más anuncios del Ubisoft Forward 2024

Ubisoft es un estudio desarrollador francés, considerado el de mayor importancia en Europa. Foto: Area Xbox

Ubisoft es un estudio desarrollador de videojuegos, con sede principal en Francia. Fue fundado el 28 de marzo de 1986 y desde entonces ha producido sagas de juegos que se han quedado en las memorias más felices de los jugadores. Just Dance, The Crew, TrackMania, Far Cry, Assassin’s Creed y Rainbow Six son solo algunos de sus grandes éxitos que lo han hecho el estudio más grande de Europa.

Los hermanos Guillemot, fundadores de la empresa, iniciaron su expansión mundial en 1996 y encontraron un aliado estratégico en Estados Unidos, este fue Xbox Game Studios, responsable de la distribución de los juegos exclusivos de las consolas fabricadas por Microsoft. Así, la compañía francesa se hizo con un nombre importante en el mercado y hasta hoy sigue siendo un jugador importante en el panorama internacional.

De ahí que el Ubisoft Forward, el evento de presentación de los títulos del estudio, sea una de las citas más importantes para los gamers. Este año la convención tuvo lugar el 10 de junio de 2024 en Los Ángeles, en Estados Unidos. La información que allí se reveló involucró a algunas de las más grandes y queridas sagas de Ubisoft, como Assassin’s Creed, Just Dance y Star Wars.

El evento fue pensado para que no se cruzara con el Xbox Showcase ni con el Summer Game Fest, pero tampoco en una fecha muy lejana. Todo esto bajo la creencia de que el verano en Europa (junio, julio y agosto en Colombia) es la mejor época del año para lanzar estrenos en la industria de los videojuegos. Aquí están algunas de las novedades más importantes del Ubisoft Forward y los próximos estrenos del estudio.

Prince of Persia

Esta serie de juegos cumple 35 años y su propietario traerá para septiembre de 2024 una expansión y un DLC (contenido descargable) para el título Prince of Persia: The Lost Crown. Esta entrega fue lanzada el 18 de enero de 2024 y está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.

Sin embargo, la noticia que se llevó toda la atención de los fans de esta saga fue el Prince of Persia: The Sands of Time. Estará disponible en 2026 y se presume que sea un remake del juego de 2003 que se lanzó originalmente para la Xbox, PlayStation 2 y Nintendo GameCube. En su tiempo, este título significó la jugabilidad y narrativa que cautivaron a millones de jugadores alrededor del mundo.

Just Dance VR: Welcome to Dancity

Esta entrega marcó a una generación entera y parece que es una franquicia que no ha dado su último paso de baile. El 18 de octubre llega a Meta Quest 2, Meta Quest 3 y Meta Quest Pro (la línea de productos de realidad virtual de Meta, la empresa matriz de Facebook) y admitirá hasta seis jugadores.

Los avatares personalizables que hagan los usuarios podrán ser utilizados en sesiones privadas o públicas con cualquier persona del mundo. Además, el videojuego ofrecerá otras actividades que completan esta nueva y moderna experiencia de Just Dance, ahora ayudado por la realidad aumentada.

Assassin’s Creed Shadows

Durante todo el 2024 ya se habían tenido novedades sobre la que será la más reciente entrega de la franquicia más reconocida de Ubisoft. Sin embargo, el nuevo gameplay aumenta las expectativas sobre este título presupuestado para noviembre de este año.

Las cambiantes atmosferas que se acomodan a las estaciones y el protagonista Yasuke, explorando el mundo abierto, es lo que tal vez más se ha robado el aliento de los fanáticos. Habrá que esperar si el videojuego logra ser tan bueno como la previa armada por Ubisoft.

Star Wars: Outlaws

Este fue otro de los gameplays que hace imaginar que el estudio francés está apostando por hacer de cualquier género, uno para recordar. Lo cierto es que esto solo se podrá comprobar hasta el 30 de agosto, cuando el juego llegue a las consolas de novena generación, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Skull & Bones

La temporada dos y tres llega con más barcos, mares y hasta un megalodón que pondrá aprueba a los mejores navegantes. Ubisoft solo mostró un abrebocas de lo que se puede esperar de este juego que se estrenó el 13 de febrero de 2024, pero que aún tiene muchas velas que alzar y océanos que conquistar.

The Crew Motorfest

Noviembre será testigo de la tercera entrega de esta famosa saga de carros. Se espera que Ubisoft mantenga las características técnicas y gráficas que tan satisfechos ha dejado a los gamers, pero además que agregue nuevas funcionalidades.

Desde 2018 que no hay noticias de The Crew, así que este nuevo juego será el primero en hacerse especialmente para las consolas de actual generación. También será el primero en ambientarse fuera de los estados continentales de Estados Unidos, más específicamente en la popular isla de Hawái.

Finalmente, Ubisoft Forward fue el escenario para la presentación y actualización de nuevos proyectos del estudio francés. X Defiant, Rocksmith+, Avatar: Frontiers of Pandora y Anno también hicieron parte de la convención. Parece que por un buen tiempo, Ubisoft seguirá ostentando su título como la casa desarrolladora más importante del viejo continente y muy relevante para los grandes fabricantes.