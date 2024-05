Just Dance, el videojuego que marcó la generación de muchos grupos de amigos

Just Dance 3 es el título de la franquicia más vendido con más de siete millones de copias esparcidas por todo el mundo. Foto: Microsoft

Hoy en pleno 2024 son más comunes las partidas en línea que los encuentros presenciales para jugar videojuegos entre amigos. Esto alentado por la generación Alpha, definida como los nacidos desde 2011 hasta la actualidad. Estos niños y adolescentes son los mayores nativos digitales del mundo debido a su arraigada conexión con las herramientas tecnológicas que hacen posible el mundo actual. También llamada generación touch, se trata de individuos que crecieron con juegos como Fortnite o League of Legends, títulos que basan su relato en el modo multijugador online y así establecer un día, una hora para disfrutar del gaming con amigos.

Caso muy contrario a la generación Z (centennial), que como su nombre lo indica, son las personas nacidas entre el año 2000 y el 2011. Aunque estos individuos también son considerados nativos digitales, con respecto a las entregas, estos crecieron con videojuegos que preponderaban las partidas multijugador offline, es decir, todos bajo la misma pantalla.

Este es el caso de Just Dance, el juego de baile creado por Ubisoft hace 15 años. “Solo baila”, si se tradujera tal cual del inglés al español, porque es tan sencillo como eso. Seguir una rutina preestablecida e imitar al pie de la letra cada movimiento del avatar en pantalla. Puede jugarse solo o en compañía de otras personas, pero eso sí, hacen falta más de un mando para compartir una partida con los amigos.

Las primeras dos entregas se estrenaron para la Nintendo Wii, la primera consola en el mundo en comercializar los controles con sensor de movimiento. Esta característica técnica encajó perfectamente con la naturaleza del juego de moverse al ritmo de la música, los pasos y el personaje elegido. Just Dance fue toda una revolución para su época porque prometió a los gamers del mundo una manera de reencontrarse y una oportunidad de jugar con las mejores playlists de fondo.

Saga de Just Dance

Hay que dejar claro que cada una de las melodías del videojuego eran catalogadas con tres estrellas si eran difíciles, dos si eran intermedias y una si eran fáciles. Dentro del primer repertorio, los jugadores pudieron encontrar clásicos de antaño como Ring My Bell de Anita Ward y éxitos de finales de la primera década del siglo XXI como Hot N Cold de Katty Perry. Cada pista guardaba el mejor puntaje que se podía mejorar hasta conseguir una sesión musical perfecta.

En 2011, ya con éxito consagrado en las estanterías de las tiendas, pues Just Dance 2 vendió más de cinco millones de copias, una cifra estratosférica para un juego disponible solo en una consola. Sony y Microsoft se quisieron sumar a la revolución musical e hicieron parte de Just Dance 3, el primer título multiplataforma de la franquicia. A este le siguieron tres entregas que no hicieron parte de la serie principal, pero sirvieron para atender a públicos más específicos. Estos fueron la versión para niños, una recopilación llamada Summer Party y el último Just Dance exclusivo de la recordada Nintendo Wii.

Para 2012 llegó Just Dance Greatest Hits, exclusivo para la Xbox 360 y su sistema con sensor de movimiento Kinect. Just Dance 4 fue el primero para la sucesora de la Wii, la Nintendo Wii U con un nuevo modo de juego batalla y más de una coreografía por canción. Ese mismo año se lanzó al mercado una versión dedicada completamente a los éxitos de Disney.

Era moderna de Just Dance

Just Dance 2014 fue el primero en estar disponible para las modernas Xbox One y PlayStation 4, además de mantenerse en las consolas de séptima generación. Esto debido a que eran los modelos compatibles con las herramientas de sensor de movimiento, como era el caso de los PS Move de la PlayStation 3. Una tecnología que los grandes fabricantes desestimaron en los años venideros. No fue hasta la actual Nintendo Switch que se volvieron a ver mandos de este estilo.

Ese mismo año, el estudio francés Ubisoft creó el tercer videojuego exclusivo para niños y una versión para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Aunque no era una característica nueva en esta saga, aquí fue donde se popularizó la grabación de las partidas para luego compartirla en redes sociales. A estos dos le siguieron seis juegos identificados con el año de lanzamiento para los mismos sistemas, pero que cada vez más se hacían famosos en reuniones familiares o fiestas como una parada obligatoria para todos los invitados.

Durante esos mismos años (2015-2020) se estrenó el segundo título bajo la licencia de Disney y una versión dedicada a Yo-Kai, una serie de televisión japonesa. Con el paso de los tiempos, Just Dance modernizó su catálogo de canciones y cada vez fueron más frecuentes las melodías de Bruno Mars, Ariana Grande, Nicki Minaj, Shakira y hasta Maluma. Just Dance 2020 fue la última entrega que se podía jugar en Nintendo Wii.

Just Dance 2021 y Just Dance 2022 fueron los primeros videojuegos disponibles para las consolas de generación actual, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, al mismo tiempo que abandonaron por completo los sistemas de séptima generación, PlayStation 3 y Xbox 360. A partir del año siguiente, Ubisoft decidió dejar de concebirlo como un producto de compra anual, y más bien como un paquete de descarga que se actualiza año tras año. Just Dance 2023 y Just Dance 2024 solo se pueden disfrutar en consolas de novena generación y la Nintendo Switch.

Ha sido tan grande la influencia de este videojuego en la vida de muchos jugadores, que no solo ha contado la historia de los sensores de movimientos en los mandos, sino también la historia de la música. Hoy la lista de reproducción se nutre de los éxitos de Taylor Swift, Olivia Rodrigo y muchos más artistas del presente. Pocas personas de la generación Alpha pueden entender lo que significaba reunirse en una casa para bailar frente al televisor, pero muchos otros centennials lo guardan como un recuerdo grato.

Fue tanto el afán de la industria musical por hacer parte de este fenómeno que se estrenaron tres títulos dedicados únicamente a un artista o género. Michael Jackson: The Experience fue lanzado en 2010 para la Nintendo Wii, PlayStation Portable (PSP), Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo 3DS. The Black Eyed Peas Experience llegó un año más tarde para Nintendo Wii y Xbox 360. Finalmente, The Hip Hop Dance Experience: vio la luz en 2012 y permitió la creación de un avatar con el cual bailar.

