Samsung A56: Así nos fue probando todas sus funciones con inteligencia artificial

El Samsung A56 integra funciones de IA que hasta hace muy poco se creían exclusivas de la gama alta. Foto: Samsung

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un precio de 1.979.900 pesos, el Samsung A56 debutó en Colombia el pasado 4 de abril de 2025. Este nuevo modelo, en remplazo del A55, se presentó como la versión más equipada de la línea Galaxy A de la marca asiática, la más vendida en el país y conocida por tener una buena relación calidad-precio. Sin embargo, algo fue diferente esta vez.

En el evento de presentación, al cual asistió El Espectador, Samsung anunció con bombos y platillos que estos nuevos celulares integrarían funciones con inteligencia artificial que se creían reservadas solamente para los smartphones de la categoría premium. Y el teléfono que más les sacaría provecho sería el A56, pues su procesador Exynos 1580 Octa-Core así se lo permitía.

Otro de los apartados destacados durante la presentación del dispositivo móvil fue reinventado diseño, ahora con bordes más finos, terminaciones en aluminio y un nuevo papel que integra sus tres lentes, los cuales prometen grabación en hasta Full HD a 60 FPS. Incluso, Samsung le dio la vuelta a los colores del equipo, ahora en verde y rosado, aparte de los tradicionales negro y blanco.

Tuvimos en nuestras manos un ejemplar por más de un mes para poner aprueba esas dichos funciones con IA. ¿El resultado? La confirmación de que esta tecnología llegó para quedarse y mucho más entre los usuarios de este tipo de dispositivos; que a pesar de no ser los más equipados, ofrecen un rendimiento equilibrado y a la altura del mundo actual.

Funciones con IA del nuevo Samsung A56

En concreto, son siete funcionalidades con inteligencia artificial que integra nativamente el A56. Todas pueden funcionar sin conexión a internet y almacenan los datos del usuario, incluyendo los biométricos, en el teléfono y no en la cuenta Samsung de cada persona.

La primera, y tal vez la que más se le pedía a Samsung, es la de selección por IA o como popularmente se le conoce, búsqueda por círculo. Esta se activa manteniendo presionado el botón de “home” y luego encerrando ese objeto que queremos que Google busque por nosotros.

Debemos decir que junto al borrador de objetos en imágenes tomadas desde el celular, funciona perfectamente. Estas dos funciones con IA nunca nos dieron problema y podemos decir que son las que mejor se adaptan a las necesidades básicas del consumidor promedio.

Otras funciones con IA que necesitan mejoras

No obstante, no todo es color de rosa, pues luego de más de 30 días el Samsung A56 nos dimos cuenta de que la tercera función, “mejor cara” no tiene un trabajo tan preciso. Esta funcionalidad mejora el rostro de una persona en una foto con cinco opciones para hacerla sonreír o abrir los ojos en caso de haber salido con los ojos cerrados.

Aun así, en varias fotografías tomadas para hacer la prueba fue difícil encontrar una mejor cara que la original. Además, la oportunidad de cambio de rostro es limitada, pues no resulta ser una función del todo viable en fotos que salen con muchos errores por corregir.

La cuarta función, y que al menos desde nuestra experiencia no nos pareció del todo buena, fue la de filtros personalizados. Esta utiliza una foto como paleta de colores para cambiar el fondo o la tonalidad de otra imagen, pero en la práctica pareció un efecto forzado y hasta en algunos casos que no era estético.

Últimas tres funciones con IA del Samsung A56

Tanto la opción de recorte automático como las sugerencias de edición funcionan muy bien en videos largos, aquellos que tomamos en una ceremonia o un concierto. En nuestro caso puntual, el celular recortaba un video de más de cinco minutos a casi la mitad con los momentos más importantes del concierto de Maluma en Bogotá, preponderando los coros y momentos de algarabía del público.

Por último, la séptima y octava función con inteligencia artificial, lector en voz alta y traducción en tiempo real, funcionaron muy bien. Su proceso se cuenta en un par de segundos y ahorra mucho tiempo a la hora de traducir o conocer una noticia mientras no se tenga los ojos puestos en la pantalla.

Para concluir, el Samsung A56 resultó ser el celular de gama media más premium que hemos podido probar de este mercado. No solo por todas las funciones con IA que acabamos de describir, sino porque su diseño estilizado, su precio y su capacidad de almacenamiento de entrada, 256 GB, lo hacen una de las opciones más equilibradas del negocios de los smartphones en Colombia.