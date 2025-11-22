Siete datos curiosos del Día Mundial de la Televisión que quizá no conocía

Para muchas generaciones, crecer frente a la pantalla no solo fue una rutina, sino una forma de aprender, informarse y entretenerse. Foto: freepik

Durante muchos años, la televisión ha sido una invitada permanente en los hogares colombianos. Para muchas familias, ese aparato que ocupaba un lugar especial en la sala fue testigo de reuniones, risas, noticias inolvidables y hasta silencios compartidos. Y aprovechando la conmemoración del Día Mundial de la Televisión -una fecha fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 21 de noviembre- vale la pena detenerse y reconocer cómo este medio ha marcado la cultura del país.

La historia de la televisión en Colombia ha sido un recorrido de cambios constantes. Pasó de ser un lujo reservado para pocos a convertirse en un elemento cotidiano, adaptable y capaz de reinventarse con cada nueva tendencia. Hoy, de acuerdo con el Estudio de Plataformas de Servicios Digitales OTT 2024 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), más del 92% de los hogares en el país cuentan con al menos un televisor. Para muchas generaciones, crecer frente a la pantalla no solo fue una rutina, sino una forma de aprender, informarse y entretenerse.

Ahora, con el auge del streaming, la relación con la televisión tomó un rumbo distinto. Cada vez más personas prefieren ver contenidos a su propio ritmo y desde la comodidad del sofá. Prueba de esto es que cerca del 32% de los colombianos mayores de 15 años utiliza plataformas de contenido audiovisual. Una cifra que deja en claro cómo ha cambiado la manera de disfrutar la pantalla que por décadas ha acompañado a tantos hogares.

¿Sabía estos datos curiosos sobre el Día Mundial de la Televisión?

Aunque la ONU proclamó el Día Mundial de la Televisión en 1996, la primera celebración oficial llegó un año después, en 1997, como homenaje al primer Foro Mundial de la Televisión y a la influencia que este medio ha tenido en la comunicación global. La palabra “televisión” fue aceptada oficialmente en 1907 y, años más tarde, en 1948, su abreviación también ingresó al vocabulario formal. El primer servicio mundial de televisión comenzó en 1935 en Berlín. Un año después, los Juegos Olímpicos de 1936 se transmitieron a otros lugares de Alemania, en una época donde aún no existían horarios fijos para la programación. En Colombia, la televisión encendió sus cámaras el 13 de junio de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. De acuerdo con los archivos de Señal Memoria de RTVC, aquella emisión en blanco y negro utilizó equipos alemanes y cámaras estadounidenses, reflejando la colaboración internacional desde el inicio. El alunizaje del Apolo 11 se mantiene como una de las transmisiones más vistas de la historia. El 21 de julio de 1969, cerca de 600 millones de personas siguieron en vivo el primer paso del hombre sobre la Luna. La primera pareja en aparecer juntos en la misma cama durante horario prime en Estados Unidos fueron Pedro y Vilma Picapiedra. En 2025 se registró uno de los precios más altos para un anuncio televisivo: durante el famoso descanso de la Super Bowl, 30 segundos de emisión alcanzaron un costo aproximado de USD 8 millones.

