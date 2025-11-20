¿A qué altura se debe instalar el televisor en la pared?

Hay espacios que requieren instalaciones de televisores a la pared, pero otros pueden funcionar muy bien con un soporte tradicional. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de adquirir un nuevo televisor, en realidad debería ser una consideración antes de la decisión de compra, todos nos preguntamos: ¿Lo pondré en un mueble o lo instalaré en la pared? Puede parecer una pregunta fácil de contestar, pero la respuesta se puede complicar en la medida que tengamos en cuenta su tamaño, donde estaremos sentados y más importante aún, que espacio de la casa ocupará.

Por eso la recomendación antes de asistir a un distribuidor autorizado o siquiera sondear opciones por medio de internet es primero responder a estas preguntas. Incluso, no está de más que con un rango de pulgadas en mente pueda traducir ese número a centímetros para tomar medidas. Mucho más cuando se trata de un televisor que requiere o se quiere con soporte a la pared.

En este caso en particular, será vital conocer las dimensiones de la pantalla, incluso antes de verla personalmente y por supuesto la disponibilidad de espacio en la pared donde pensamos ponerlo. Aunque usted no lo crea, son abundantes los casos en los que un usuario se lleva a su casa un televisor de una envergadura que sobrepasa el tamaño de la mayoría de las paredes de su casa.

En busca de una comprar responsable y concienzuda, mucho más durante estas épocas navideñas, esta es una corta, pero eficaz guia para saber con exactitud a que altura y distancia se debe instalar un televisor a la pared. Todo esto también en aras de salvaguardar su salud ocular, pues según una encuesta hecha por Kantar IBOPE Media, los colombianos pasan casi seis horas al día mirando el televisor.

¿A qué altura se debe poner el televisor en la pared?

Como regla general, asegúrese que el centro de la pantalla este a la misma altura de sus ojos en una posición natural, es decir ni con la cabeza levantada, ni con la cabeza agachada. Casi todos los usos de un televisor (consumir contenido en streaming, ver deportes o jugar videojuegos) se hacen sentado. Considere esa posición y el mueble que usa (silla o sofá) para elegir el punto donde pondrá el televisor.

Esta recomendación no solo le ayudará a cuidar la salud de sus ojos, sino que también le evitará dolores de cuello, fatiga muscular y hasta problemas más graves por tener una mala postura para ver televisión. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma del principio ¿Dónde pongo el televisor si va a ir pegado a la pared? Eso va a depender del espacio donde vaya a instalar el dispositivo y como lo vaya a utilizar.

Si es de aquellos que le gusta disfrutar del partido del fin de semana sentado en el sofá, el centro de la pantalla va a quedar a la misma altura de sus ojos si la sitúa aproximadamente a 85 o 100 centímetros (cm) del piso hacia arriba. No obstante si a ese valor le suma unos cinco o siete centímetros más, en busca de sentirse más cómodo, lo puede hacer sin afectar la visibilidad y mucho menos su salud.

Otros valores importantes

Si, por otro lado, usted es de esas personas que prefieren pasar buena parte de su sábado o domingo recostado o acostado en su cama maratoneando la nueva serie en Netflix la recomendación es distinta. En este caso el televisor, y por ende el centro de la pantalla, debe estar alrededor de 150 cm contados desde el piso hacia arriba. Todo esto para ajustar el ángulo de visión a un cuerpo humano en reposo.

Eso sí, el mejor ajuste, medición y balance que puede hacer es el personalizado. Por eso le recomendamos sentarse en su sofá o acostarse en su cama, cerrar los ojos por un momento y luego abrirlos. El punto donde su mirada se pose inicialmente, ese debería ser el punto donde debería ir el centro de la pantalla, y a partir de allí, elegir la altura a la que debería ir instalado el nuevo televisor.

Adicionalmente, le dejamos una tabla con las distancias sugeridas a las que debería observar la pantalla. Estos valores están estrechamente atados al tamaño del televisor por lo que entre más grande sea este electrodoméstico, más debería ser la distancia entre la pantalla y sus ojos. De nuevo, todo esto en busca de cuidar su salud ocular y prolongar el óptimo estado de su visión más allá de la edad.

La resolución de la pantalla también es relevante