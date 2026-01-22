Sony LinkBuds Clip: así son los audífonos abiertos con diseño tipo arete y audio inteligente

Los Sony LinkBuds Clip apuestan por un diseño abierto tipo arete que permite escuchar música sin aislarse del entorno. Foto: Sony

Sony presentó en Colombia sus nuevos audífonos LinkBuds Clip, un modelo de diseño abierto que busca equilibrar la experiencia de audio personal con la conciencia del entorno.

Inspirados en la forma de un arete, están pensados para quienes prefieren mantenerse atentos a lo que ocurre a su alrededor sin dejar de disfrutar de su música, pódcasts o llamadas.

Un diseño para estar presente y conectado

Los LinkBuds Clip no bloquean el canal auditivo. Esta estructura tipo clip permite mantener una escucha activa del entorno —ideal para caminar por la ciudad, conversar o moverse por espacios compartidos— sin dejar de lado el sonido.

El modelo está optimizado para ofrecer el mayor rendimiento durante todo el día. Tienen una autonomía total de hasta 37 horas (nueve en los audífonos y 28 adicionales con el estuche).

Además, su resistencia al agua con certificación IPX4 los hace aptos para usarse bajo la lluvia o con sudor.

Están disponibles en cuatro colores (lavanda, verde, beige y negro) y se adaptan a distintos tipos de oreja mediante almohadillas intercambiables para un ajuste más seguro.

Tres modos de escucha según el entorno

Con solo dos toques, se puede alternar entre tres modos auditivos:

Modo estándar , para una reproducción equilibrada y natural.

Refuerzo de voz , que realza las frecuencias vocales en espacios ruidosos.

Reducción de fuga de sonido, que atenúa las frecuencias más altas para reducir lo que otros escuchan, ideal para lugares cerrados como trenes o ascensores.

Calidad de audio con tecnología de mejora

Los LinkBuds Clip integran la tecnología DSEE, que restaura detalles perdidos en archivos comprimidos, y ofrecen compatibilidad con 360 Reality Audio, que adapta la experiencia según la forma individual del oído.

Todo puede personalizarse a través de la app Sony Sound Connect, incluyendo un ecualizador de diez bandas, ajustes preestablecidos y acceso a funciones inteligentes como control de volumen adaptativo.

Claridad en llamadas y control de voz

Para mejorar la calidad de las llamadas, el dispositivo combina micrófonos duales con un sensor de conducción ósea que detecta vibraciones vocales directamente desde el usuario, minimizando el ruido del entorno.

Un algoritmo basado en inteligencia artificial —entrenado con múltiples muestras de voz y sonido ambiente— se encarga de filtrar el ruido y mantener la voz clara y natural.

Funciones inteligentes para un uso más fluido

Los LinkBuds Clip también incorporan herramientas pensadas para integrarse con el ritmo diario:

Conectividad multipunto , para alternar entre dos dispositivos Bluetooth sin interrupciones.

Reproducción automática basada en escenas (como caminar o hacer ejercicio) mediante la función Wear to Play .

Acceso rápido a plataformas como Spotify o Endel , sin necesidad de sacar el teléfono.

Compatibilidad con asistentes de voz , como Google Gemini.

Auto Switch, que permite cambiar de los audífonos a otros dispositivos Sony, como parlantes, con solo colocarlos en el estuche.

Con este lanzamiento, Sony amplía su catálogo de audífonos con un modelo diseñado para quienes buscan moverse, escuchar y estar presentes al mismo tiempo. Los LinkBuds Clip estarán disponibles en Colombia a partir de la primera semana de febrero, con un precio estimado de COP 800.000.

