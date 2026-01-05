Logo El Espectador
Starlink de Elon Musk ofrecerá internet gratis en Venezuela tras la captura de Maduro

El servicio de SpaceX estará disponible sin costo hasta febrero para personas que ya cuenten con el equipo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
05 de enero de 2026 - 02:30 p. m.
La medida se da en un contexto de crisis política y problemas de conectividad en Venezuela.
Foto: EFE - Cristina Ondó
Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, anunció que habilitará conectividad gratuita en Venezuela hasta el 3 de febrero, una medida que se produce después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una operación militar lanzada durante la madrugada del sábado.

La empresa explicó que el beneficio aplica para personas que ya cuenten con un equipo Starlink compatible, y que los créditos de servicio se están aplicando de forma automática tanto a clientes activos como a cuentas que habían quedado inactivas por falta de pago.

¿Cómo funcionará el internet gratuito de Starlink en Venezuela?

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Starlink, los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional.

  • En cuentas activas, los créditos se reflejan automáticamente.
  • En cuentas pausadas o suspendidas, los créditos permiten reactivar el servicio durante el período anunciado.

La compañía señaló que su prioridad actual es mantener la conectividad para clientes nuevos y existentes mediante créditos gratuitos, y aclaró que cualquier novedad sobre compras locales o cambios regulatorios será comunicada únicamente por sus canales oficiales.

Crisis política y social

La decisión se conoce luego de la operación militar contra Venezuela que culminó con la captura y extracción de Maduro del país. Los ataques incluyeron bombardeos en instalaciones militares estratégicas y se produjeron en un contexto de alta tensión política y social.

En paralelo al anuncio de Starlink, su fundador Elon Musk expresó su apoyo a Venezuela en la red social X. “En apoyo al pueblo de Venezuela”, aseguró.

Un problema de conectividad

La medida adquiere relevancia en un país que arrastra graves problemas de acceso a internet. Según datos citados por NTN24, Venezuela figura entre los países con peor conectividad de América Latina.

El medio señala, con base en un informe de Speedtest, que la velocidad promedio de internet en el país es de 14,59 Mbps, muy por debajo de otros países de la región como Brasil, que supera los 78 Mbps.

En este contexto, distintos medios han advertido sobre el temor a eventuales restricciones al acceso a internet, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de un apagón digital.

¿Cuánto cuesta?

Aunque Starlink habilitó temporalmente el servicio sin costo, el acceso está condicionado a contar con el equipo compatible, cuyo precio sigue siendo elevado.

En Colombia, el plan residencial implica un pago inicial cercano a los COP 3.200.000, incluyendo equipo, recargos y envío, además de un costo mensual de COP 250.000.

En el caso de los planes itinerantes o móviles, el servicio de 50 GB cuesta COP 210.000 al mes y el ilimitado COP 415.000 al mes, mientras que el hardware requiere una inversión inicial que va desde COP 640.000 en el caso del Kit Mini hasta COP 1.600.000 para el kit estándar.

Starlink indicó además que, si bien actualmente no cuenta con un cronograma para la disponibilidad de compra local en Venezuela, cualquier actualización será comunicada a través de sus canales oficiales y reflejada en su página web.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

