‘Carplay’ y ‘Android Auto’ para motos: las funciones que puede tener con estos dispositivos

Los sistemas CarPlay y Android Auto permiten usar mapas, música y llamadas desde una pantalla externa sin manipular el teléfono. Foto: Getty Images - Bence Bezeredy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde su lanzamiento, los sistemas de conectividad de CarPlay y Android Auto parecían ser exclusivos de los carros. Sin embargo, el aumento de motos en el mercado, sus trayectos y la necesidad que tenemos de estar conectados casi todo el tiempo, hicieron que estas opciones comenzaran a adaptarse a otro tipo de conductores.

Hoy existen dispositivos que permiten llevar estas plataformas al manillar (que es la barra de dirección de la moto, el equivalente al timón o volante en un carro), con una lógica pensada para reducir distracciones y mantener la atención en la vía.

¿Cómo funcionan?

CarPlay y Android Auto no son aplicaciones independientes en sí. En realidad son sistemas de proyección: funcionan como una extensión de los celulares, y lo que hacen es trasladar una versión más simple del sistema operativo —iOS o Android— a una pantalla externa. En el caso de las motos, esa pantalla suele ser resistente al agua, compacta, y está diseñada para soportar las vibraciones, la velocidad, el agua y los cambios de temperatura.

Lo que permiten estos sistemas es el acceso a funciones básicas del celular sin tener que manipularlo directamente. Esto previene la posibilidad de robos o accidentes por la atención que demanda. Sus ventajas son muchas: navegación en GPS, reproducción de música, llamadas o mensajes desde la interfaz, menús con las distintas aplicaciones e, incluso, su control por voz.

Entonces, ¿cómo se integran estos sistemas a una moto?

Como lo mencionamos, la pantalla multimedia se instala en el manillar. El dispositivo se conecta al teléfono —bien sea iPhone o Android— mediante bluetooth o wifi y replica únicamente las aplicaciones compatibles. No duplica todo el celular: solo se encarga de mostrar versiones adaptadas de apps como Google Maps, Waze, Spotify o el sistema de llamadas.

Una vez emparejado, el celular puede permanecer guardado, pero al conductor también le es posible interactuar con la pantalla en el manillero mediante toques o comandos de voz. En muchos casos, el sistema también se enlaza con el intercomunicador del casco para escuchar indicaciones de navegación, música o llamadas sin necesidad de audífonos adicionales.

Esto es especialmente útil en trayectos largos y, en general, porque consultar el celular mientras se conduce una moto representa un riesgo evidente, igual que en un automóvil.

¿Cuál es la diferencia entre ambos?

En CarPlay, la organización de la pantalla reproduce la estructura de un iPhone, los íconos y el acceso directo a las funciones principales, como mapas, llamadas y música. Igual que en los usos del teléfono, es posible hacerle peticiones a Siri mediante comandos de voz, lo que reduce la necesidad de interactuar con la pantalla.

Android Auto, en cambio, presenta una interfaz centrada en la funcionalidad y ofrece más opciones de aplicaciones para una misma tarea, especialmente en navegación y reproducción de audio. La integración con Google Assistant permite gestionar rutas, mensajes y llamadas utilizando la voz.

La elección depende de las preferencias y necesidades de cada usuario, pero está condicionada por el sistema operativo del teléfono de cada conductor.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.