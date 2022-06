Tecno: el “nuevo conocido” de los celulares que quiere posicionarse en Colombia

Tecno le ha apuntado a llegar a los mercados desatendidos por la industria en Colombia. Foto: Cortesía

La oferta de teléfonos inteligentes en Colombia es bastante competida. Según un informe publicado por la firma Canalys, en el primer trimestre del año Xiaomi se consolidó como la marca que más despacha este tipo de dispositivos al país, con una participación del 32 %, seguida de Samsung (27 %), Lenovo (Motorola, 14 %), Vivo (6 %) y Apple (3 %).

En este mercado (en el que también se encuentran otros como Honor, ZTE, Alcatel y Asus) hay un “nuevo conocido” que quiere ganar protagonismo con una estrategia que, asegura, lo hace diferente a sus competidores: Tecno.

El calificativo de “viejo conocido” se le da porque para algunos colombianos esta marca no es nueva, de hecho, llegó a Colombia hace cinco años e inició con el trabajo de tan solo cinco personas. Desde entonces, según cifras compartidas por la empresa, su crecimiento promedio anual ha sido del 300 %, consolidando una inversión para 2022 de US$4 millones y la proyección de cerrar con 100.000 unidades vendidas en todos sus canales.

Si hoy Tecno no ocupa un lugar importante en lo que los expertos llaman el ‘top of mind’ colombiano (que es la facilidad que tiene una persona para identificar una marca), probablemente es por la estrategia que ha venido implementando en el último lustro, que es la de atender el mercado que otros competidores han descuidado, el de la ruralidad y las zonas distantes.

Desde esa mirada empresarial, los principales objetivos no se han concentrado en ganar participación de mercado, sino en darse a conocer en esos sectores desatendidos. Tras cinco años en el país, la compañía ve ese esfuerzo como los cimientos sobre los cuales quiere emprender su nueva etapa de despliegue, la de la comercialización masiva en los grandes retailers físicos y virtuales.

Con esto en mente, busca sacar del podio a Motorola como la tercera marca más vendida en el país, y posicionar a Tecno en ese lugar, cerrando 2022 con una participación de mercado cercana al 10 %.

Si sus proyecciones se cumplen, escucharemos resonar cada vez más la marca Tecno, como ha pasado en África, en donde analistas como Counterpoint la ubican en los primeros lugares, con una participación de mercado que ronda el 40 %.

¿Son buenos sus celulares?

Probablemente una de las preguntas que más se hace una persona al conocer una marca nueva es “¿y es buena?”. En El Espectador estuvimos probando hace algunos días el Tecno Camon 19 Pro, el teléfono insignia con el que la marca busca comenzar a cautivar al público en el mercado latinoamericano.

Sin entrar necesariamente a hacer una reseña de producto (cosa que haremos más adelante en Tecnoespectador), el Camon 19 Pro tiene todo para competir ante rivales como Xiaomi, es decir, teléfonos con diseños atractivos, pantallas de calidad, juegos de cámaras versátiles, baterías pensadas para soportar las demandas del día a día y, por supuesto, precios competitivos (de menos de $1.000.000 en sus referencias de entrada).

La interfaz del equipo, que integra una capa de personalización llamada HiOS, es bastante intuitiva y minimalista, lo que facilita el uso del equipo y la visualización organizada de las aplicaciones. Como dato curioso, tiene aspectos que se asemejan (no solo en el nombre) al sistema operativo de Apple, que es iOS, como los gestos para navegar en el dispositivo, además del diseño y organización de su menú de herramientas.

El apartado fotográfico también llama mucho la atención (más en software que en hardware), pues integra funciones que pueden resultar llamativas para el grueso del mercado, como un modo noche que responde bastante bien ante situaciones con poca luz y ediciones de modo retrato que arrojan resultados profesionales.

Para los más técnicos, la configuración de su apartado fotográfico es de una cámara selfie de 32 megapíxeles y otra trasera triple de 64 megapíxeles, con flash cuádruple. Su procesador es un Mediatek Helio G96 de ocho núcleos, dispone de carga rápida de 33W y unas opciones de almacenamiento de 256 GB (interno) y 8GB (RAM); o de 128GB y 8GB.

También hubo detalles que no llamaron tanto la atención, como que el puerto para insertar la tarjeta SIM no resulta del todo intuitivo, o que la cámara no integra un lente macro, gran angular o un aumento considerable, que son tendencias que sí han mantenido otros participantes en el mercado

Aunque de momento Tecno no ha oficializado la llegada de nuevos dispositivos que hagan su portafolio más robusto, la oferta que tienen en otros mercanos deja ver que son un competidor con potencial, pues en teléfonos inteligentes maneja cuatro líneas: Camon, Spark, Pova y POP. Cada uno de estos, pensado en las necesidades que sus clientes les manifiestan.

La promesa diferenciadora

Al preguntar a los directivos de la marca en la región sobre la estrategia para diferenciarse en el mercado, su respuesta siempre es la misma: “escuchar al usuario”.

Y esa escucha no solo es constante en los canales oficiales de la marca, sino también en los trabajos de campo que hacen sus directivos, que no tienen problema en sentarse a hablar con las personas para preguntarles sobre lo bueno y lo no tan bueno de los equipos.

De cierta forma, los usuarios son parte importante de su equipo de innovación y desarrollo y, si verdaderamente ejecutan esta herramienta como dicen que lo hacen, veremos equipos hechos casi que a la medida, que no imponen sino que satisfacen las necesidades de los clientes.

¿Que si es bueno que una marca como estas refuerce su presencia en el país? siempre lo será, pues este mercado ha demostrado con el paso de los años que más competidores se traduce en más opciones para los consumidores, así como más motivos para diferenciarse y competir con funcionalidades, precios e innovación.

Este artículo fue posible gracias a la invitación de Tecno al lanzamiento del Camon 19 Pro, en la ciudad de Nueva York.

