Temporada de lluvias en Colombia: los errores que más dañan sus electrodomésticos en casa

La primera temporada de lluvias en Colombia arrancó en marzo, especialmente en regiones como la Andina y el Caribe. El Ideam ha advertido que, además del aumento habitual de las precipitaciones en esta época, el país llega a este periodo con humedad acumulada en suelos y cuencas, una condición que puede acelerar la respuesta de ríos y quebradas ante nuevos episodios de lluvia.

Ese panorama suele afectar principalmente la movilidad, las vías o la infraestructura, pero también plantea riesgos dentro de casa. En medio de esta temporada, los electrodomésticos quedan más expuestos a factores como la alta humedad, las tormentas eléctricas y las variaciones de voltaje, una combinación que puede afectar su funcionamiento y su vida útil.

“Las temporadas de lluvias representan un desafío para los hogares, especialmente cuando se presentan fluctuaciones en el servicio eléctrico. Es importante el mantenimiento preventivo y el uso responsable de los electrodomésticos como una forma de fortalecer la resiliencia del hogar frente a contingencias climáticas”, afirmó Gerardo Ángeles, gerente de producto de Mabe Colombia.

El riesgo no pasa únicamente por un apagón o una descarga eléctrica. También está en lo que ocurre de manera gradual. La alta humedad, las filtraciones y la falta de ventilación pueden favorecer el deterioro de los equipos, mientras que la inestabilidad en el suministro eléctrico eleva la exposición a fallas internas.

Tecnologías como la TecInverter, en electrodomésticos de refrigeración, ayudan a enfrentar este escenario, pues adaptan su velocidad de forma constante y evitan arranques bruscos ante cambios de voltaje.

Errores comunes

Uno de los principales problemas de esta temporada es que muchas veces el daño no llega de golpe. Empieza con señales pequeñas o con hábitos repetidos que terminan convirtiéndose en una avería mayor.

Según expertos en servicio técnico de Mabe, entre los errores más frecuentes están:

Ignorar las variaciones de energía: los equipos conectados 24/7 son los más vulnerables a sobretensiones.

Ubicar los equipos en zonas de humedad: mantenerlos en contacto con pisos húmedos o paredes con filtraciones puede acelerar la corrosión interna.

No asegurar una ventilación adecuada: la condensación en circuitos electrónicos puede generar cortocircuitos en paneles digitales.

De acuerdo con esos expertos, la falta de prevención en este contexto puede derivar en fallas en tarjetas electrónicas, motores y otros componentes internos de los electrodomésticos.

Mantenimiento y cuidado

La recomendación es realizar mantenimientos preventivos cada seis meses o una vez al año, dependiendo del uso del producto. Estas revisiones ayudan a mantener los equipos en condiciones óptimas de operación y a prevenir averías inesperadas.

También son importantes los chequeos constantes y la higiene del electrodoméstico, lo que incluye limpieza de filtros, revisión de empaques y chequeos técnicos autorizados.

¿Qué puede hacer en casa?

Más allá de la tecnología que incorpore cada equipo, la prevención sigue siendo la parte más concreta del cuidado. Entre las recomendaciones más útiles para esta temporada están ubicar los electrodomésticos en espacios secos y ventilados, revisar el estado de puertas, juntas y empaques, agendar revisiones periódicas y desconectar aparatos no vitales cuando haya tormentas eléctricas severas.

